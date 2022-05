Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Zu Hause musste Sebastian Hoeneß einen Kuchen mit zwei Kerzen, bestückt mit einer 4 und einer 0, auspusten. Für die Mitarbeiter der TSG Hoffenheim gab’s im Trainingszentrum anschließend Eis. Der gebürtige Münchner feierte am Donnerstag seinen Eintritt ins fünfte Lebensjahrzehnt und weiß nicht so recht, was ihn da erwartet. Den Trost von Pressesprecher Holger Kliem – "es gibt ein Leben nach der 40, es geht weiter" – wollte er jedenfalls nicht so richtig annehmen. "Es geht weiter, aber wie", fragte Hoeneß schmunzelnd.

Doch das war es dann auch schon mit den Albereien zum Geburtstag des Hoffenheimer Coaches. Seiner Mannschaft ist im Saisonendspurt die Luft ausgegangen und sie hat am vorletzten Spieltag endgültig die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst. Das 2:4 gegen Bayer Leverkusen war die achte sieglose Begegnung in Serie.

Kein "Sommerkick" in Gladbach

Am Samstag, wenn alle Partien der Bundesliga zeitgleich um 15.30 Uhr (live auf Sky) angepfiffen werden, geht es für "Hoffe" deshalb nur noch darum, den achten Tabellenplatz gegen den FSV Mainz 05 abzusichern. Der selbst ernannte Karnevalsklub liegt nur noch einen Punkt hinter den Kraichgauern und empfängt die Europapokal-Helden von Eintracht Frankfurt, die den Ligaalltag schon seit geraumer Zeit nur noch wenig lustvoll abwickeln.

Hoffenheim selbst gastiert bei Borussia Mönchengladbach. Einer Mannschaft, die – gemessen an ihren eigenen Ansprüchen – eine fast schon desaströse Runde abgeliefert hat, und die als Tabellenzehnter selbst mit einem Sieg nicht mehr an 1899 vorbeiziehen kann.

"Ich möchte keinen Sommerkick sehen", sagte Hoeneß fest entschlossen. Er hofft auf einen "versöhnlichen Abschluss" und darauf, "dass wir noch einmal alles geben und einen Dreier holen".

Natürlich war ihm die Enttäuschung über den verpatzten Endspurt auch vorm Schlussakt am Niederrhein anzumerken. Hoeneß wird zwar nach dem elften Rang in seiner Premierensaison als Erstliga-Trainer einen tabellarischen Sprung nach vorne machen und sagt deshalb: "Das ist nicht so, dass wir jetzt da zu Tode betrübt sein werden." Der Zusatz allerdings kommt ohne zeitliche Verzögerung: "Wir müssen hier aber auch nicht jubelschreiend durch die Flure laufen."

Das tun sie ganz und gar nicht bei der TSG Hoffenheim, vielmehr finden zahlreiche Gespräche statt. Hoeneß kam direkt von einer Sitzung zum Mediengespräch und machte auch gar keinen Hehl daraus, dass "es personelle Veränderungen" geben wird. Vor allem im Defensivbereich dürfte das der Fall sein.

"Ich bin derzeit gerade noch mitten im Prozess", gestand Hoeneß ein und "wir geben gerade Gas", berichtete er von der saisonalen Aufarbeitung.

Es wäre nicht unwichtig, wenn es seine Profis im Borussia-Park doch noch einmal schaffen, den Rasen mit einem Erfolgserlebnis zu verlassen. Auch wenn Sportdirektor Alexander Rosen nach dem Spiel gegen die Werkself feststellte: "Die Erfahrung zeigt eigentlich, dass das Saisonende weder positiv noch negativ etwas mit dem ersten Spiel nach drei Monaten Pause zu tun hat. Da geht es wieder von Neuem los."

Geburtstagskind Hoeneß hofft dennoch auf etwas Grund zur Freude beim Mannschaftsabend nach dem Spiel.