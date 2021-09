Von Andreas Morbach

Bielefeld. Frank Kramer ist ein zurückhaltender Mensch, deshalb verpackt der der gebürtige Memminger die wachsende Zufriedenheit mit seinem Team auch in wohl ausgewogene Worte. "Wenn wir die Intensität und die Entschlossenheit beibehalten, diese Leistungen kontinuierlich bringen, dann kommen auch die Punkte", prognostiziert Bielefelds Trainer in Erinnerung an die ansprechende Partie der Ostwestfalen am vergangenen Sonntag im Borussia-Park zwar. Doch wann genau der Zählerstand der Arminia auf Touren kommt, wagt Kramer nicht vorherzusagen – sondern erklärt lieber vage: "Man weiß nicht genau wann. Aber wenn die Punkte kommen, dann in der Zahl, in der wir uns das wünschen."

Im letzten Jahr schaufelten die Bielefelder die Punkte jedenfalls in ausreichender Menge auf ihr Konto, schafften als Aufsteiger den direkten Klassenerhalt – vor den Traditionsklubs Köln, Bremen und Schalke. Diese Endabrechnung bedeutete bereits eine Art verkehrte Welt in Bielefeld – und die setzt sich gerade auf andere Weise fort: Schließlich blieben die Arminen in ihren ersten drei, durchweg mäßigen Liga-Partien ungeschlagen (und ohne Sieg). Während ihre beste Saisonleistung, vor sechs Tagen in Gladbach, mit einer 1:3-Niederlage endete.

Nun kommt die TSG Hoffenheim zu Besuch, und die Bielefelder Hoffnungen auf die erste volle Punktzahl in dieser Runde ruhen dabei verstärkt auf zwei Neuzugängen: Auf dem österreichischen U 21-Nationalspieler Patrick Wimmer, der im Sommer von Austria Wien kam. Und auf dem früheren Hoffenheimer Robin Hack, jüngst von Zweitligist Nürnberg in den Teutoburger Wald übergesiedelt. Bei der letztlich abgezockteren Borussia vom Niederrhein vergab Wimmer nach einer Stunde die beste mehrerer Arminia-Chancen zur 2:1-Führung – in der finalen Statistik kamen er und der andere Flügelspieler Hack mit jeweils vier Versuchen auf die meisten Torschüsse bei den Gästen.

"Wir hatten sehr viel Intensität in unserem Spiel, haben uns getraut, Fußball zu spielen. Wenn wir das gegen Hoffenheim wieder umsetzen können, schaut es ganz anders aus", veranschaulicht Wimmer (20) den Plan der Arminia, im fünften Bundesliga-Duell mit der TSG den ersten Sieg zu verbuchen. In der Vorsaison fabrizierten die beiden Kontrahenten noch zwei Remis: Im Kraichgau gab es ein 0:0, beim Rückspiel in Bielefeld ein 1:1.

Zweieinhalb Monate zuvor hatte Frank Kramer dort den Job des Bank-Vorstands von Uwe Neuhaus übernommen. Von Juli 2011 bis März 2013 trainierte er die zweite Mannschaft des Wochenend-Gegners, betreute in dieser Zeit interimsmäßig auch zwei Mal das Erstliga-Team der TSG. Beide Partien – in Hamburg (0:2) und gegen Dortmund (1:3) – gingen 2012 verloren. In dem Jahr, in dem Robin Hack vom Karlsruher SC als C-Jugendlicher in die Hoffenheimer Nachwuchsakademie wechselte.

Gegen seinen Ex-Klub, den er 2019 in Richtung Nürnberg verließ, dürfte der gebürtige Pforzheimer wieder in der Bielefelder Startelf stehen. Im Oktober 2017 erzielte er beim 2:3 gegen Freiburg sein einziges Bundesligator für die TSG, an seinem Premierentreffer für die Arminia war der 23-Jährige zuletzt gegen Frankfurt und in Gladbach nahe dran. Entsprechend lautet die prinzipielle Maßgabe von Coach Kramer, der Hack bereits als Trainer der deutschen U 19 und U2 0 unter seinen Fittichen hatte, nun: "Es gibt genügend Arbeitsaufträge in den nächsten Wochen und Monaten. Und dazu zählen neben dem Feintuning und der Kontrolle hinter dem Ball auch die Abschlüsse."