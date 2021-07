Freut sich, wieder in der Heimat zu sein: Außenverteidigerin Sarai Linder. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Sinsheim-Hilsbach. Sie lernte beim SV Hilsbach das Fußball-Einmaleins und spielte ab der E-Jugend für die TSG Hoffenheim, schaffte über alle Juniorinnen-Teams den Sprung in die Zweitliga-Mannschaft und gehörte ab der Saison 2017/18 zum Bundesligakader der Kraichgauer. Dort hatte die gebürtige Sinsheimerin Sarai Linder bislang 47 Matches in der höchsten deutschen Spielklasse bestritten und war zuletzt ein Jahr lang in den USA, wo sie bei den UCF Knights in Florida am Ball war.

Jetzt ist die 21-jährige Abwehr- und Mittelfeldspielerin zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt, unterschrieb einen Vertrag bis 2023 und sagt: "Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, wurde gleich super aufgenommen und hatte das Gefühl, nie weg gewesen zu sein." Gleichwohl habe sie die Zeit in den Staaten sehr geprägt und neue Erfahrungen sammeln lassen. "Ich habe mich sicher auch persönlich weiterentwickelt und neue Mentalitäten kennen gelernt. Meine Leidenschaft für den Fußball ist noch weiter gewachsen", erklärt die Sportlerin, die von der U15 bis U17 auch alle Nationalmannschaften des DFB durchlaufen hatte und im Jahre 2016 auch U17-Europameisterin wurde.

Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauen- und Mädchenfußball bei der TSG Hoffenheim, freut sich sehr über die Rückkehr und stellt Sarai Linder, die im Oktober 2016 beim 1:0-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen ihr erstes Bundesligaspiel bestritten hatte, ein gutes Zeugnis aus: "Sarai ist mit der Philosophie, dem Umfeld und den Strukturen im Verein bestens vertraut und wird sich bestimmt schnell wieder an die Abläufe gewöhnen." Auch Chef-Coach Gabor Gallai kann in der kommenden Punkterunde, die nicht zuletzt durch die erstmalige Champions-League-Teilnahme des Profiteams an Attraktivität gewonnen hat, auf ein bekanntes Gesicht bauen. "Wir fanden es schade, dass Sarai wegging, doch jetzt freuen wir uns, dass sie den Weg zurück nahm." Vom Charakter und ihrer Art Fußball zu spielen passe sie nach wie vor sehr gut ins Gefüge. "Wir hoffen, dass sie sich durch die neuen Erfahrungen im Ausland auch fußballerisch weiterentwickeln konnte und sie eine echte Verstärkung in der neuen Saison wird", so der 48-jährige TSG-Trainer.

Sarai Linder hatte schon früh Spaß am Fußballspiel gefunden, zumal ihre beiden Brüder Noel und Noa beim SC Hilsbach kickten. Heute wohnt die gläubige Christin immer noch im kleinen Sinsheimer Stadtteil zusammen mit den Eltern in einer Großfamilie, wozu auch die kleine Schwester Samira sowie zwei Langzeitpflegekinder gehören. Nach Grund- und Realschule in Sinsheim legte Sarai Linder das Fachabitur ab und wollte danach "etwas Neues angehen". Also bewarb sie sich an der staatlichen "University of South Florida" (USF) in Tamba, die mit 44.000 Studenten zu den zehn größten Universitäten in den USA gehört und studierte zwei Semester lang Marketing. Parallel spielte sie bei den UCF Knights im College-Team und half als Außenverteidigerin mit, dass man am Ende den fünften Platz in der Abschlusstabelle belegte.

"Wir waren eine echte Multikulti-Truppe mit Spielerinnen aus Europa, aber auch aus Kanada oder Mexiko", so Sarai Linder, die auf der Homepage dieses Vereins immer noch als Spielerin geführt wird. "Es war eine schöne Zeit, doch jetzt beginnt ein neues Kapitel", sagt Sarai, deren biblischer Name "Fürstin" bedeutet.

Zunächst will sie eine gute Vorbereitung mit der TSG Hoffenheim absolvieren, schnell an ihre alte Leistung anknüpfen und wieder Stammspielerin werden. Danach steht ab September eine dreijährige Ausbildung zur Physiotherapeutin in Mannheim an. Ob sie dann noch Zeit findet, ihrem Hobby Beachvolleyball nachzugehen, muss sich zeigen. Sarai Linder, die zuletzt beim Fan-Fest der Frauen- und Mädchenabteilung der TSG in Östringen auch beim Interview auf der Bühne eine gute Figur abgab, hat ihre Zukunft fest im Blick. Im Fußball hat sie zwar nicht unbedingt ein Vorbild, doch bei David Alaba und seinem Spiel hat sie in der Vergangenheit schon oft genauer hingeschaut. "Seine Art Fußball zu interpretieren und sein Charakter gefallen mir sehr", betont die leidenschaftliche Fußballerin. Und die Nationalmannschaft? "Natürlich ist es ein Traum, irgendwann mal im Nationaltrikot aufzulaufen, doch der Fokus liegt aktuell ganz klar bei Hoffenheim".