Von Achim Wittich

Leverkusen/Heidelberg. Die schlechte Nachricht lautet: Andrej Kramaric muss weiter auf sein 100. Pflichtspieltor für die TSG Hoffenheim warten. Der kroatische Torjäger traf auch beim 2:2 der Kraichgauer am Mittwochabend in einem rassigen Duell beim direkten Tabellenvordermann Bayer Leverkusen nicht. Die gute Nachricht ist: "Hoffe" kurz vor Weihnachten 2021 ist nicht mehr so abhängig von den Toren seines besten Spielers, wie noch in den vorangegangenen Spielzeiten.

Unterm Bayer Kreuz stand es bereits 2:0 für die Werkself, als ausgerechnet die eingewechselten Angelo Stiller (80.) und Munas Dabbur per Hacke (83.) noch für den Ausgleich sorgten. Das goldene Händchen ihres Trainers sorgte dafür, dass die TSG auch im fünften Spiel nacheinander unbesiegt geblieben ist und mit einem Erfolg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die kriselnden Mönchengladbacher auf einem Champions-League-Platz in die kurze Winterpause geht.

Nicht gehadert

Das neue Selbstvertrauen unterstrich Torschütze Stiller, der Leverkusen Torhüter Hradecky mit seinem Schuss aus eigentlich aussichtslosem Winkel überraschte: "Wir wissen, was wir können und das wir zurückkommen können." Wohl war, und der frech auftrumpfende 20-jährige Linksfuß aus München entsendete den rheinischen Borussen gleich mal beste Grüße: "So soll es weitergehen. Wir wollen jetzt gegen Gladbach noch mal ein Zeichen setzen."

Betrachtet man den Auftritt beim Tabellendritten, stehen die Chancen – unabhängig von den Problemen der Fohlen – für einen Abschluss-Dreier zum Ausklang der Hinrunde gut. In Sinsheim hat sich 1899 seit den beiden Ausrutschern in der frühen Saisonphase gegen Union Berlin (2:2) und die erstaunlich erstarkten Mainzer (0:2) keine Blöße mehr gegeben und fünf Heimsiege in Folge gefeiert. Da es mittlerweile auch auswärts läuft, ist der aktuell vierte Rang einen logische Konsequenz.

Nach den Erfolgserlebnissen ist es nicht verwunderlich, dass auch ein Zwei-Tore-Rückstand nach 45 Minuten bei einem Spitzenklub der Liga den Kraichgau-Express nicht von den Schienen springen lässt. Torhüter Oliver Baumann, auch in Leverkusen wieder in einer exzellenten Verfassung, gab nachher das Halbzeitgeflüster in der Kabine preis. "Wir haben gesagt, dass wir immer weiter machen müssen und nicht mit uns hadern sollen. Das haben wir dann extrem gut gemacht und hatten auch top Einwechslungen."

Trainer Sebastian Hoeneß steht – und das ist nicht neu – ein qualitativ hochwertiger Kader zur Verfügung, der auch in der Breite sehr gut aufgestellt ist. Endlich ist es ihm nun augenscheinlich gelungen, dass die einzelnen Rädchen immer besser ineinander greifen. Gebetsmühlenartig hatte der 39-Jährige auch in schwierigen sportlichen Zeiten die positive Entwicklung der Mannschaft hervorgehoben – und fühlt sich jetzt bestätigt.

Fehlt zum festlichen Abschluss des Jahres nur noch, dass Andrej Kramaric gegen die Gladbacher endlich seinen Jubiläumstreffer feiern kann.

Wohin geht die Reise von "Hoffe" wohl noch, wenn erst der kroatische Vizeweltmeister von 2018 erst wieder regelmäßig trifft und seine Mitspieler weiter so vor Selbstvertrauen strotzen?