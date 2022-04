Von Achim Wittich

Sinsheim. Vor drei Wochen wurden die Profis der TSG Hoffenheim nach dem 1:1 in Sinsheim gegen den FC Bayern München gefeiert, zeigten gegen den deutschen Rekordmeister eine ganz feine Leistung. Zuvor schon hatte es vier Siege in Serie gegeben und die Sonne schien an diesem März-Samstag über dem Kraichgau. Am ersten April-Samstag war es weitaus weniger schön, ganz im Gegenteil. Nicht nur wettermäßig. Vor nur 15 014 Zuschauern – 30 150 hätten erstmals wieder reingedurft – leistete sich "Hoffe" gegen den Aufsteiger VfL Bochum nach der 0:2-Hinrundenniederlage auch im zweiten Saisonduell eine Nullrunde. Das 1:2 (0:1) war nicht einmal ein unkorrektes Ergebnis und nach dem 0:3 bei Hertha BSC Berlin vor der Länderspielpause bereits der zweite arge Patzer von 1899 in Folge.

"Wir haben letztlich gegen eine richtig gute und abgezockte Bochumer Mannschaft verloren", sagte ein teilweise um Worte ringender TSG-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz. Er hatte im Vorfeld angekündigt, das Ergebnis aus dem ersten Spiel unbedingt "korrigieren" zu wollen.

Stattdessen präsentierten sich seine Spieler unter den Augen von Hansi Flick erstaunlich uninspiriert. Der Bundestrainer kam von der WM-Auslosung in Katar am Freitag zwar nicht mit der im Technik-Museum nebenan thronenden Concorde, aber dennoch im Schnellflug angeflogen und bewies damit ein gutes Gespür.

Flick bekam hautnah mit, wie Takuma Asano den Hoffenheimern im Alleingang den Garaus machte. Der kleine Japaner überwand Oliver Baumann zunächst mit einem platzierten Schuss in der 28. Minute. An einem ganz guten Tag hätte der TSG-Torhüter den Ball wohl noch um den Pfosten gelenkt. Beim zweiten Streich des Asiaten verlor Baumann das Eins-gegen-Eins-Duell mit Asano, der nach einem Aussetzer des diesmal völlig indisponierten Florian Grillitsch alleine auf ihn zustürmte (59.).

Warum Flick das so interessieren dürfte? Nun, die Japaner sind bei der ersten Winter-WM am 23. November der Auftaktgegner der deutschen Elf und Asano dürfte dabei mit von der Partie sein.

Kaum anzunehmen, dass Flicks Abwehrkräfte den flinken 27-jährigen Angreifer dann so schalten und walten lassen, wie es die Hoffenheimer taten. Der Österreicher Grillitsch jedenfalls war derart entsetzt über seine eigene Darbietung, dass er nach dem Abpfiff als Erster in die Kabine flüchtete. Einige seiner Kollegen taten es ihm gleich und suchten schnell den Schutz des Innenraums, einige andere schafften es erfreulicherweise trotz der großen Enttäuschung, den Weg zu den Fans in der Südkurve zu finden.

Darunter war auch David Raum. Der Nationalverteidiger mit ausgeprägter Offensivkraft war einer der ganz wenigen Lichtblicke und er war es auch, der Flick in der 54. Minute ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Unfassbar schön, wie Raum den Raum und die Zeit fand und das Runde unwiderstehlich hoch oben im Eckigen von VfL-Keeper Manuel Riemann – der übrigens beide Bochumer Tore mit längen Bällen glänzend vorbereitete – verstaute. Der anschließende Torjubel mit langem Knierutscher und Urschrei sollte die Wende einläuten.

Oder etwa doch nicht?

Hoeneß konnte es kaum fassen: "Wir haben das Momentum weggeschmissen", ärgerte er sich zu Recht. Der individuelle Fehler von Grillitsch ließ das mühsam wieder aufgebaute Hoffenheimer Fußball-Kartenhaus fünf Minuten später schnell wieder einstürzen. "Das hat uns was gezogen", gab Hoeneß zu.

Erstaunlich ist es allerdings schon, dass es die wackeren Bochumer zum zweiten Mal mit einer ach so antiquierten Manndeckung und einer Malocher-Mentalität schafften, den Anwärter auf einen internationalen Wettbewerb in Schach zu halten. "Diese Leidenschaft zeichnet uns aus", sagte Stürmer-Riese Sebastian Polter, nachdem er mit den 1200 mitgereisten und glückseligen VfL-Fans den ewigen Schlager "Nie mehr Zweite Liga" gesungen hatte.

Herz schlägt Qualität.

Kein gutes Zeugnis für "Hoffe".

Update: Sonntag, 3. April 2022, 20.45 Uhr

Sinsheim. (dpa-lsw) Trainer Sebastian Hoeneß trauerte mal wieder den vergebenen Chancen seiner Profis nach und verkniff sich eine Generalkritik. Deutliche Worte fand hingegen der Torhüter und Kapitän der TSG 1899 Hoffenheim. "Es muss uns klar sein: Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir mehr abliefern", sagte Oliver Baumann nach dem so ernüchternden 1:2 (0:1) am Samstag gegen den VfL Bochum. Zwei Wochen nach dem 0:3 bei Hertha BSC büßten die Kraichgauer erneut wichtige Punkte ein und sind im Kampf um einen Champions-League-Platz erstmal zurückgefallen.

RB Leipzig hat als Tabellenvierter nach dem 4:1-Erfolg in Dortmund nun vier Punkte mehr und ist am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) Hoffenheims nächster Gegner in der Fußball-Bundesliga. Immerhin steht das Hoeneß-Team als Sechster noch auf einem Europa-League-Platz. Den Beweis der Tauglichkeit für die Königsklasse blieb es gegen Bochum erneut schuldig.

Beim 0:1 ließen sich die Gastgeber nach Ansicht Baumanns "etwas abkochen". Der japanische Nationalstürmer Takuma Asano nutzte einen weiten Abschlag seines Torhüters Manuel Riemann und ärgerte Baumann mit einem Schuss ins linke Eck (28. Minute). Nach genau dem gleichen Muster - Riemann auf Asano - fiel das 1:2 (59.). Der an diesem Tag ungewohnt fahrige Florian Grillitsch ließ sich dabei von Asano versetzen.

"Bochum stand sehr tief, die Führung hat ihnen dann extrem in ihre Karten gespielt. Ebenso, dass wir uns viel mit dem Schiedsrichter beschäftigt haben", klagte Baumann. "Es ist nicht zufriedenstellend, wirkt ein Stück weit unreif." David Raum gelang vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick der zwischenzeitliche Ausgleich (54.). Der Nationalspieler redete am Ende beim Gang in die Kabine sichtlich verärgert auf Schiedsrichter Daniel Siebert ein. Nach Angaben von Coach Hoeneß ging es dabei um die fünfte Gelbe Karte für Raum - in Leipzig ist er somit ebenso gesperrt wie Kevin Vogt und Kevin Akpoguma.

Vor 15 014 Zuschauern nervten die Bochumer mit der von Trainer Thomas Reis verordneten Manndeckung durchweg die TSG-Profis. "Das machen sie, indem sie direkt auf den Füßen stehen", beklagte sich Hoeneß später. Das 1:2 habe "extrem weh getan: Wir hatten auch da wieder sehr gute Möglichkeiten, die wir liegen lassen. Von daher haben wir gegen eine abgezockte, richtig gute Bochumer Mannschaft heute verloren." Vor allem Andrej Kramaric hatte dicke Chancen, aber den Hoffenheimern fehlte an diesem Tag einfach die Entschlossenheit.

Update: Sonntag, 3. April 2022, 14.29 Uhr

Bochums Torwart Riemann als Vorlagengeber

Sinsheim. (dpa) 1899 Hoffenheim hat im Rennen um einen Champions-League-Platz den nächsten Rückschlag einstecken müssen und ist gegen den VfL Bochum gleich zweimal vom kongenialen Duo Takuma Asano und Manuel Riemann düpiert worden. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß unterlag am Samstag in der Fußball-Bundesliga dem Aufsteiger mit 1:2 (0:1). Asano traf jeweils nach einem weiten Ball von Torhüter Riemann (28. und 59. Minute).

Auch mit der von Trainer Thomas Reis verordneten Manndeckung nervten die Gäste die Kraichgauer, für die Nationalspieler David Raum zwischendurch ausglich (54.). Vor 15.014 Zuschauern in Sinsheim machten die Bochumer im Abstiegskampf einen weiteren großen Schritt nach vorn: Der Abstand zum Relegationsplatz mit Arminia Bielefeld beträgt neun Punkte.

Zwei Wochen nach dem Becherwurfskandal im abgebrochenen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach zeigte der VfL eine couragierte und disziplinierte Vorstellung. Nach dem zuletzt so enttäuschenden 0:3 bei Hertha BSC Berlin konnten die harmlosen Hoffenheimer dagegen erneut nicht unter Beweis stellen, dass sie reif für die Königsklasse sind.

Das Hoeneß-Team lief in ungewohnten grauen Trikots mit orangefarbenen Ethno-Mustern auf – anlässlich ihres "Afrika-Spieltages", mit dem sie auf die Folgen des Krieges in der Ukraine für den afrikanischen Kontinent aufmerksam machen wollten. Auffälliger starteten aber die Männer in Weiß: Bochum legte frech los und prüfte mit zwei gefährlichen Fernschüssen durch Konstantinos Stafylidis (3.) und Danilo Soares (11.) TSG-Keeper Oliver Baumann.

Von Anfang an gehörte Stafylidis im ungewohnten zentralen Mittelfeld zu den auffälligsten seines Teams, auch als Bewacher von Spielmacher Christoph Baumgartner. Stafylidis ist von den Bochumern noch bis zum Saisonende aus Hoffenheim ausgeliehen. TSG-Coach Hoeneß hatte vor dem Wiedersehen die Entwicklung des 28-Jährigen gelobt.

Nach der Bochumer Anfangsoffensive rissen die Gastgeber das Spiel mehr und mehr an sich. Vor allem Baumgartner und Andrej Kramaric fanden immer öfter Lücken in der VfL-Abwehr, nutzten sie aber nicht. Mit einem Schuss wie ein Strich ins linke Toreck nach einem ganz starken Abstoß von Keeper Riemann überraschte auf der Gegenseite Asano Torwart Baumann - 0:1.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hätte Milos Pantovic auf 2:0 erhöhen müssen: Nach einem Fehlpass von Angelo Stiller rannte er alleine auf Baumann zu, schoss aber am Tor vorbei. Dabei hatte Pantovic beim 2:0 im Hinspiel aus über 60 Metern getroffen.

Nachdem Flankenspezialist Raum selbst den Ausgleich machte, bestrafte erneut Asano die Sorglosigkeit der Hoffenheimer: Kramaric hatte zuvor zwei vielversprechende Chancen vergeben, Florian Grillitsch patzte beim Abschlag von Riemann auf den schnellen Angreifer.