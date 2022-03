Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Wer meint, dass vorm Duell der TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) die Siegerfrage schon vorher geklärt ist, der irrt gewaltig. Die Wettanbieter jedenfalls trauen dem Tabellenvierten aus dem Kraichgau gegen den Spitzenreiter aus der Isarmetropole den fünften "Dreier" in Folge durchaus zu. Bei "KickForm" haben die Analysten einen "Hoffe"-Heimsieg immerhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 34 Prozent versehen (Bayern-Sieg/41 Prozent; Unentschieden 25 Prozent). Keine schlechte Quote für die Mannschaft des gebürtigen Münchners Sebastian Hoeneß (39), den es in früher Kindheit ins Schwabenland verschlug, da Vater Dieter 1990 als Sportdirektor beim VfB Stuttgart anheuerte.

"Wir kommen mit vier Siegen und haben richtig Bock", gab sich Hoeneß am Donnerstag auf der Spieltagskonferenz locker und entspannt, denn: "Das ist ein Spiel, in dem du wenig verlieren kannst, solange du extrem mutig auftrittst – und das haben wir vor", kündigte er eine forsche Gangart seiner Schützlinge an.

Die Münchner demontierten am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions-League nach dem 1:1 im Hinspiel vorher forsche Salzburger mit 7:1. Doch nach großen Europapokal-Auftritten ist beim Rekordmeister im Anschluss bei Liga-Partien fast gewohnheitsmäßig der Schlendrian zu Gast. Wir erinnern uns: Auch an einem Dienstagabend, dem 1. Oktober 2019, schenkte die bajuwarische "Mia-san-Mia"-Gesellschaft den Spurs aus Tottenham auf der britischen Insel ebenfalls sieben Tore ein, um dann vier Tage später in der Allianz Arena gegen die TSG eine 1:2-Schlappe zu kassieren.

Wiederholung erwünscht, sagen sich die Hoffenheimer, doch Sebastian Hoeneß hält von solchen Gedankenspielen nicht so viel, wie er auf RNZ-Nachfrage erläuterte. "Sie kennen mich mittlerweile auch schon ein bisschen. Ich bin nicht der abergläubischste Trainer", antwortete der Neffe vom langjährigen Bayern-Patriarch Uli Hoeneß auf unseren Lockversuch. "Aber natürlich ist die Hoffnung auf einen Sieg, auch gegen die Bayern immer da", fügte er hinzu.

Diese Hoffnung ist deshalb nicht unbegründet, weil die Mannschaft von Julian Nagelsmann zwar mit einer überragenden Offensivqualität ausgestattet ist, aber in ihrem Defensivverhalten den Gegnern viel zu oft Tür und Tor öffnet. "Klar haben wir festgestellt, dass es Dinge gibt, wo wir reingehen können", äußerte sich der 1899-Coach hierzu, hat bezüglich der Schwachstelle des Münchner Starensembles aber seine eigene Sichtweise. "Manches wird in der Öffentlichkeit überspitzt dargestellt."

Der gegen Salzburg ins Tor zurückgekehrte Manuel Neuer und seine Vorderleute werden beweisen müssen, dass sie gerüstet sind für die entscheidenden Wochen der Saison, in der sie bei einer fast schon sicheren zehnten Meisterschaft in Serie in der Königsklasse noch weit kommen wollen. Am besten bis ins Finale am 22. Mai nach Paris.

Doch vor Paris kommt Sinsheim und Hoeneß hat personell ein paar Optionen mehr, um den leichten Wettfavoriten zu ärgern. Kevin Vogt ist möglicherweise wieder von Beginn an dabei, bei Dennis Geiger ist Hoeneß "vorsichtig optimistisch". Vielleicht klappt es sogar für den infizierten Benjamin Hübner, wenn er sich rechtzeitig frei testen kann.

Und vielleicht dürfen mit einer Sondererlaubnis sogar mehr als die aktuell erlaubten 22.000 Fans in die Arena.

Schön wär’s.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 19.29 Uhr