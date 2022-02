Von Achim Wittich

Zuzenhausen/Stuttgart. Wenn an diesem Freitag um 20.30 Uhr (live auf DAZN) in der Sinsheimer Arena die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart vor erwarteten 15.000 bis 18.000 Zuschauern den 24. Spieltag der Bundesliga eröffnen, dann scheint der Sieger im Ländle-Derby schon vorm Anpfiff fest zu stehen. Denn Fußball-Welten trennen die beiden Kontrahenten tabellarisch voneinander.

"Hoffe" kann mit dem dritten Sieg nacheinander seine Ambitionen gar auf eine Champions-League-Qualifikation untermauern, der Verein für Bewegungsspiele aus Bad Cannstatt muss bei einer weiteren Pleite die Planungen für einen vierten Abstieg aus dem Oberhaus sehenden Auges vorantreiben.

Nachdem TSG-Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwoch auf der Spieltagskonferenz in Zuzenhausen seine Profis ob ihrer Arbeitsmoral und Kollegialität über den grünen Klee gelobt hatte ("Hier wird der Teamgedanke gelebt"), legte einen Tag später Pellegrino Matarazzo – ehemaliger Assistent von Julian Nagelsmann in Hoffenheim – nach. Als "überragend" bezeichnete er es, wie seine Mannschaft sich nach den Rückschlägen immer wieder aufbauen würde.

Er spüre, dass die Mannschaft "Vollgas geben möchte" und dass sie nach dem unglücklichen Remis gegen Bochum am vergangenen Samstag (Anm. der Redaktion: Der VfB kassierte in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen Elfmeter den 1:1-Ausgleich) "noch enger zusammengerückt" sei.

Was soll Matarazzo auch anderes tun, schließlich hatte sich sein Arbeitgeber vor der Saison dazu entschlossen, das Motto "Jugend forscht" auszurufen. Jetzt soll genau diese Rasselbande den Karren wieder aus dem Dreck ziehen.

VfB-Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger, der in Kürze abtritt, gab sich kämpferisch. "Es ist ein mutiger Weg, von dem wir überzeugt sind. Wir machen nicht kehrt, wenn es mal nicht so funktioniert", sagte Hitzlsperger und stellte Matarazzo eine Arbeitsplatzgarantie aus. Der in New Jersey geborene 44-jährige Sohn italienischer Einwanderer sei "absolut der richtige Coach" und zwar auch dann, wenn der bittere Weg in die Zweitklassigkeit angetreten werden müsse.

Warme Worte also von Hitzlsperger, doch es rumort bei den "Roten". Der wie Hoeneß gebürtige Münchner sah sich genötigt, auch Sportdirektor Sven Mislintat, der gerne und oft in die Mikrofone spricht, zu stärken. "Er stellt sich. Wir haben da eine klare Aufteilung. Die Ableitung, dass es deswegen eine One-Man-Show ist, ist einfach verkehrt", sagte der VfB-Meisterspieler 2006/07.

In Hoffenheim spricht Alexander Rosen, Direktor Profifußball, deutlich weniger mit den Medien. Hat dafür aber mit der TSG 18 Punkte mehr auf dem Konto.

Also doch: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.