Heidelberg. (ofn) Max Walscheid liegt auf der Massagebank, als ihn die RNZ am Montagmorgen erreicht. "Es war ein weiterer harter, langer Tag", sagt der Heidelberger: "Aber es hat gut geklappt." Am Sonntag ging es auf der 15. Etappe der Tour de France in den Pyrenäen auf das "Dach der Tour" – den 2408 Meter hohen Port d’Envalira.

Und auch nach dem Ruhetag geht es auf den Teilstücken 16, 17 und 18 noch einmal in die Vollen. "Das wird alles andere als ein Zuckerschlecken", weiß Walscheid, der bislang gut durch die Berge gekommen ist und optimistisch in diesen letzten Kraftakt geht.

Dass die Strapazen der bereits absolvierten knapp 1500 Kilometer Folgen zeitigen, musste Walscheid mit seinem Team Qhubeka NextHash am eigenen Leib erfahren. Mit Nic Dlamini (9. Etappe) und Victor Campenaerts (11. Etappe) verpassten zwei Fahrer das Zeitlimit, Michael Gogel trat, von den Folgen eines Sturzes gezeichnet, nicht mehr zur 13. Etappe an.

"Gerade Michael und Victor hätten mich bei den Sprintankünften bis ins ,Pre-Final‘ unterstützen können", bedauert Walscheid. An der teaminternen Taktik der südafrikanischen Équipe hat sich allerdings nichts geändert: "Wir fahren auf Etappenergebnisse und versuchen uns in Fluchtgruppen zu präsentieren. Das ist mit fünf Mann natürlich schwieriger, als mit acht – aber wir bleiben voll bei der Sache", sagt der 28-Jährige.

Während die Unterstützung im Peloton für Walscheid weniger geworden ist, nimmt die Unterstützung am Streckenrand zu. Freundin Johanna war in der ersten und zweiten Woche der Frankreich-Rundfahrt bei einigen Etappen als Zuschauerin dabei und feuerte an. Auch Vater Rüdiger und Joachim, der Schwiegervater in spe, unterstützen Walscheid vor Ort.

"Johanna und ihr Vater haben sich sogar selbst auf den Sattel geschwungen und sind den Mont Ventoux hochgefahren", lacht Walscheid. Auch in Paris, wo die "Grande Boucles" traditionell auf dem Champs-Élysées ihren Abschluss findet, werden seine Freundin und die Familie – hoffentlich – dabei sein. "In der Corona-Pandemie ist es mit dem Reisen ja nicht ganz so einfach", sagt Walscheid.

Doch bevor die Tour am Sonntag in der französischen Hauptstadt auf die Zielgerade einbiegt, hat Walscheid noch einiges vor. "Nach den Bergen warten mit den Etappen 19, 20 und 21 noch drei gute Tage auf mich", ist der Sprintspezialist zuversichtlich: "Das Tour-Finale hält noch ein paar Chancen bereit."