Heidelberg. (us) Wer startet bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio? Wer schwimmt in welcher Lage so schnell, dass die erforderlichen Normzeiten unterboten werden? Am Wochenende wird es erste Antworten darauf geben. Denn im Schwimmbad des Olympiastützpunktes in Heidelberg werden am Samstag und Sonntag 94 Athleten aus ganz Deutschland um die Olympia-Wette schwimmen.

Nicht alle leistungsstarken Schwimmer werden sich qualifizieren, sondern nur die, die die Kriterien für Olympia 2021 erfüllen. Das könnte Christian Diener sein, Vize-Europameister über 200 Meter Rücken (Berlin 2014) und Vertreter des SV Potsdam. Oder Taliso Engel, Weltmeister der paralympischen Athleten über 100 Meter Brust (London 2019), damals mit gerade mal 17 Jahren. Er tritt für die SG Mittelfranken an und wird sich mit Fabian Schwingenschlögl aus Neckarsulm messen.

Seine Sehbehinderung spielt für Taliso Engel schon länger eine untergeordnete Rolle, auch wenn dies gerade bei der Orientierung unter Wasser nicht unbedeutend ist. Aber er ist so stark, dass er es regelmäßig mit Schwimmern ohne Behinderung aufnimmt.

Auch bei den Damen sind einige bekannte Gesichter dabei: Annika Bruhn aus Neckarsulm wird in ihrer Lage 100 Meter Freistil die Wette aufstellen, Angelina Köhler aus Hannover über 100 Meter Schmetterling, Jessica Felsner aus Köln über 50 Meter Freistil und Jessica Steiger aus Gladbeck in mehreren Lagen.

Schwimmer des Stützpunktes Heidelberg nutzen selbstverständlich auch die Gelegenheit der Olympiaqualifikation: Zoe Vogelmann und Kim Herkle waren gerade erst in den Schlagzeilen mit ihren Altersrekorden über 200 Meter Lagen und 200 Meter Brust. Zur Normzeit für Tokio fehlt beiden nur noch gut eine Sekunde. Trainer Alexander Kreisel zeigt sich dementsprechend zuversichtlich: "Es könnte im April natürlich noch etwas schneller gehen." Dies gilt auch für Artem Selin (Nübad Flipper) und Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg), die auf den kurzen Kraulstrecken ganz nah dran sind, die großen Wetten zu gewinnen.

Allen Teilnehmenden steht ein spannendes und aufregendes Wochenende bevor. Leider darf niemand sonst teilnehmen, mitfiebern und anfeuern. Die Pandemie erfordert strenge Zugangsbeschränkungen und entsprechende Hygienemaßnahmen, die dann hoffentlich den Schnellsten unter den Schnellen die weiteren Qualifikationswettkämpfe für Tokio, für die EM in Budapest (Mai) und für die Junioren-EM in Rom (Juli) möglich machen.