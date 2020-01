Mannheim. Das erste Wort war dem Lokalmatadoren vorbehalten. Schon Sekunden nach Abpfiff, die deutsche Handball-Nationalmannschaft hatte gerade Island in der ausverkauften SAP Arena mit 33:25 geschlagen, meldete sich Kapitän Uwe Gensheimer, der normalerweise in der Bundesliga für die Rhein-Neckar Löwen aufläuft, zu Wort: "Die Stimmung hier war natürlich sehr geil", strahlte der Linksaußen während sein Sohn Matti bereits in der Manier eines Sprinters im Nationalmannschaftstrikot über das Spielfeld flitzte: "Das hat Lust auf mehr gemacht." Weil die DHB-Auswahl am frühen Samstagabend eine starke Defensive mit zwei guten Torhütern - das waren Andreas Wolf und Johannes Bitter - hinstellte und kurz nach der Halbzeit einen Zwischenspurt einlegte, gewann man auch in dieser Höhe verdient - die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop blickt nun zuversichtlich auf den letzten Test am Montag in Wien (14.40 Uhr) gegen Österreich und auf die anstehende Europameisterschaft, die in Norwegen, Österreich und Schweden stattfindet und für das DHB-Team am kommenden Donnerstag im norwegischen Trondheim mit der Partie gegen die Niederlande (18.15 Uhr) beginnt. Schon bald wird es ernst.

"Wenn man vor den eigenen Zuschauern spielen darf, kommen schon noch ein paar Erinnerungen an die Heim-WM hoch", sagte Prokop. Der Trainer war über weite Strecken zufrieden, was seine Mannschaft gegen die Isländer, die ohne ihren verletzten Superstar Aron Palmarsson antreten mussten, zeigte: "Das war ein mannschaftlich geschlossener Auftritt - wir hatten eine gute Torhüterleistung, eine starke Abwehr und sind dadurch auch in unser Tempospiel gekommen." Das, so der Bundestrainer, sei das Fundament für ein erfolgreiches Spiel.

Dass Prokop, der im Vorfeld der EM auf die Absagen einiger etablierter Rückraumspieler reagieren musste, doch noch durchschlagkräftige Akteure in seinem Kader hat, die aus der zweiten Reihe Gefahr ausstrahlen, wurde bereits in den ersten Minuten dieses vorletzten Testspiels deutlich. Vorallem der Berliner Paul Drux, der das Spielmacher-Problem der deutschen Auswahl lösen soll, glänzte zu Beginn mit seinen dynamischen Aktionen auf der Mitte - auch Talent Marian Michalczik konnte in der zweiten Halbzeit auf dieser Position punkten. "Jeder hat es auf seine persönliche Art und Weise gut gemacht", sagte Prokop. Dazu kam, dass sowohl Kai Häfner als auch Julius Kühn, die beide bei der MT Melsungen spielen, passable Angriffsaktionen zeigten und damit die 12.037 Zuschauer aus ihren Sitzen rissen. Es lief rund.

Die Handball-Fans waren nämlich nicht nur gut drauf, weil sie ihre Rhein-Neckar Löwen Gensheimer und Jannik Kohlbacher im Nationaldress zu sehen bekamen, sondern auch, weil bei den frech aufspielenden Isländern mit Alexander Petersson ein aktueller und zudem mit Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson und Trainer Gudmundur Gudmundsson zwei Ex-Löwen auf dem Feld standen. Dementsprechend laut wurde es, als Hallensprecher Bernd Kaiser die Ehemaligen an alter Wirkungsstätte begrüßte.

Und es wurde noch besser: Dass David Schmidt vom TBV Stuttgart ein weiterer ehemaliger Löwe mit auflaufen durfte, hatte bis vor wenigen Tagen noch kaum jemand geglaubt. Weil der Leipziger Franz Semper Anfang der Woche überraschend seine Teilnahme aufgrund von Herzproblemen absagen musste, durfte sich Schmidt am Samstag über sein Nationalmannschafts-Debüt in seiner Heimat freuen. Sogar das Premieren-Tor gelang: In der 42. Minute nahm sich der Linkshänder ein Herz, zog in die Mitte und setzte den Ball mit einem ordentlichen Wurf ins obere Eck.

Es wird wohl nicht nur Schmidt zuversichtlich auf die kommende Europameisterschaft blicken.

Deutschland: Drux 4, Reichmann 3, Kühn 1, Häfner 3, Gensheimer 4, Pekeler 2, Kastening 3, Zieker 2, Kohlbacher 2, Weber 3, Schmidt 1, Böhm 1, Michalczik 1, Golla 3.

Island: Jonsson 1, Smarason 4, Sigurdsson 4/1, Gudmundsson 1, Gunnarsson 4/1, Amarsson 2, Elisson 1, Petersson 2, Kristjanson 1, Kristjansson 1, Gudjonsson 3, Prastarson 1.

Stenogramm: 2:1, 4:2, 6:5, 9:8, 11:11, 15:13, 16:13 (Halbzeit), 20:13, 26:18, 27:19, 29:22, 29:24, 31:25, 33:25 (Ende).

Zuschauer: 12.037