Von Daniel Hund

Leimen. Es ist eine Situation, die anfangs noch mit einem ungläubigen Kopfschütteln abgetan wurde, mittlerweile aber für reichlich Frust sorgt. Fast täglich wird die RNZ von enttäuschten Tennis-Fans aus dem Raum Heidelberg und Mannheim kontaktiert, die es nicht verstehen können, dass im benachbarten Rheinland-Pfalz bereits seit über einer Woche wieder gespielt werden darf, während in Baden nach wie vor Stillstand herrscht. Die RNZ sprach mit Rainer Öhler, der als badischer Verbandstrainer im Leimener Landesleistungszentrum (LLZ) arbeitet.

Rainer Öhler, wie sehen Sie es, dass in Baden-Württemberg nach wie vor kein Tennis gespielt werden darf?

Ich finde das schade, dass man in manchen Teilen von Deutschland, unter anderem eben auch in der Pfalz, wieder spielen darf, während es bei uns verboten ist. Das ist eine große Ungerechtigkeit. Warum findet man keinen einheitlichen Weg für ganz Deutschland? Bei uns rufen ständig Leute an, die spielen möchten, und wir müssen sie vertrösten. Gleichzeitig werden im Internet täglich Videos hochgeladen aus Verbänden, bei denen Tennis wieder erlaubt ist. Damit wird teilweise regelrecht geprahlt. Das ist nicht gut, sorgt für Neid und Missgunst.

Eine einheitliche Linie wäre doch eigentlich ein logischer Schritt gewesen, oder?

Normalerweise schon. Aber es läuft ja nicht nur im Tennis so. Weshalb macht beispielsweise auch der Bayerische Fußball-Verband solch einen Alleingang? Tennis ist jedenfalls eine Sportart, die man wieder zu lassen könnte. Natürlich muss man da Vorkehrungen treffen und Sicherheitsaspekte beachten, aber das ist alles machbar. Dass eine Medenrunde stattfinden wird, ist immer unwahrscheinlicher, aber das wäre auch nicht so schlimm. Wichtig ist, dass man überhaupt wieder spielen darf. Man kommt zu zweit und geht zu zweit, duscht nicht, spielt nur für sich und protokolliert genau, wer zu welcher Uhrzeit auf dem Platz gestanden hat. So können mögliche Infektionswege zurückverfolgt werden.

Im LLZ wird seit letzter Woche wieder trainiert. Wer darf denn überhaupt?

Nur Bundeskader-Athleten. Das ist bei uns aktuell David Fix vom TC Wolfsberg-Pforzheim. Auch Sina Herrmann, die noch ihr Abi macht, aber schon den Profi-Status innehat, darf derzeit bei uns trainieren. Alle anderen Landeskader-Athleten, das sind rund 20 Spieler, müssen warten. Sie scharren mit den Hufen.

Wie laufen denn solche Trainingseinheiten im Corona-Zeitalter ab?

Wir halten stets einen entsprechenden Abstand, überall steht Desinfektionsmittel. Vor jedem Training füllen wir neue Formulare aus, darin müssen wir unter anderem auch beschreiben, wie wir uns fühlen und ob wir zuletzt gesundheitliche Probleme hatten.

In größeren Vereinen ist das sicher alles problemlos umsetzbar, aber auch in kleineren?

Natürlich ist das nicht einfach, aber es würde sich regeln lassen. Es ist nicht zwingend notwendig, dass in jedem Club eine Art Sheriff dabei ist. Wir müssen im Tennis das Ziel verfolgen, dass auch die Freizeitsportler wieder überall spielen dürfen. Sport ist gesund und frische Luft in diesen Zeiten sehr wichtig. Golf sollte auch wieder erlaubt werden.

Weg vom Freizeitsport, hin zu den Profis: Sie trifft die Krise hart ...

Natürlich. Gerade die Spieler, die nicht ganz vorne in der Weltrangliste stehen, werden sich fragen, ob sie nicht den Beruf wechseln sollten. Sie können sich momentan kaum über Wasser halten. Der DTB plant für deutsche Spieler deshalb eine kleine nationale Serie. So können sie zumindest ein paar Preisgelder einstreichen. Denn wenn man es realistisch sieht, dann wird es in diesem Jahr keine internationalen Turniere mehr geben.