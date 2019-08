Mannheim/Weinheim. (RNZ) Gerald Marzenell, 55, hat ein neues Lieblingswort: „Unvorstellbar!“ Immer wieder kramte der Teammanager von Grün-Weiss Mannheim das am Sonntag aus, zuckte mit den Schultern, grinste und lachte, hätte am liebesten die ganze Welt umarmt. Denn seit Sonntag, kurz vor 15 Uhr, ist es amtlich: Die Cracks vom Feudenheimer Neckarplatt haben das Unmögliche möglich gemacht, sind Meister, haben ihren Titel verteidigt. „Das ist Wahnsinn, einfach unvorstellbar“, sagte Marzenell mit belegter Stimme, „ich habe wirklich schon viel erlebt, aber diesen Titel mit dieser Mannschaft zu wiederholen: unvorstellbar!“

Stichwort Marzenell: Für den Seckenheimer ist es bereits die siebte Meisterschaft mit der Grün-Weiss-Familie. Als Spieler, Trainer oder Teammanager – ohne ihn geht beim achtfachen Meister schon lange nichts mehr. Sein Nachfolger, der ihn irgendwann einmal beerben soll, steht aber bereits bereit. Es ist Daniel Steinbrenner, ein Mann mit vielen Qualitäten. Coach, Motivator, Trainingspartner und vor allem eins: Stimmungskanone. Gestern hatte er jedoch ein Problem: seine Stimme. Die machte schon rund zehn Minuten nach dem Titel-Coup schlapp: „Wir sind überglücklich und werden es heute Abend bei uns auf der Anlage krachen lassen“, krächzte Steinbrenner.

Doch der Reihe nach: Möglich wurde die Titelverteidigung – übrigens die erste in der Vereinsgeschichte – durch einen 5:1-Heimsieg am Samstag gegen Krefeld, das im Vorfeld eigentlich favorisiert war. Aber den Gästen hatte es die Aufstellung böse verhagelt: Gleich vier Profis, die für Mannheim gesetzt waren, mussten absagen, weil sie stark bei Turnieren aufspielten und in Halbfinals standen. Mit dem verbliebenen Rest machte Grün-Weiss kurzen Prozess, zelebrierte Weltklasse-Tennis im Klub.

Allein Tobias Kamke (ATP 224) war das Eintrittsgeld wieder wert. Gegen Rogerio Dutra Silva (206), einen Brasilianer, der sich auf der roten Asche mit seinem Monster-Topspin pudelwohl fühlt, behielt Kamke den Durchblick, nagelte ihn auf der Rückhand fest und jubelte über ein 6:4, 6:4. „Ich konnte den Schwung der letzten Woche mitnehmen, habe aggressiv gespielt und bin natürlich sehr zufrieden.“ Sagte er.

Die Ausgangslage vor dem finalen Kräftemessen in Mönchengladbach war somit klar: Ein Unentschieden musste her – mehr nicht. Und das war dann auch recht früh eingefahren: Kamke, Manuel Pena Lopez und Pedro Martinez sorgten für die 3:1-Führung nach den Einzeln. Auf die Doppel wurde verzichtet. Den Pott nahm Pedro Martinez entgegen, reckte ihn mit einem Urschrei in Richtung Himmel.

Danach galt die Konzentration der Party nach der Partie. Schnell nach Mannheim kommen – lautete jetzt die Devise. Dort wurde nämlich bereits aufgetischt, DJ „Rin Ins Land“ geordert, der Schampus kalt gestellt – eben all das organisiert, was man eben so braucht, wenn man es krachen lassen will. Auch ein „Specialguest“schaute noch vorbei: Claus Eisenmann ließ es sich nicht nehmen seinen Song „Meine Stadt“ live zu performen. „Mit diesem Lied läuft unsere Mannschaft seit Jahren zu den Heimspielen ein“, sagte Grün-Weiss-Pressechef Tobias Becker, „wir wollten die Jungs damit überraschen.“

Das ist gelungen. Und Kamke und Co. bewiesen eindrucksvoll, dass man als Tennis-Profi auch feiern kann. Echte Feierbiester kristallisierten sich da heraus.

Richtig glücklich sahMaximiliam Marterer hingegen nicht aus, ab und an huschte ihm dann aber doch mal ein Lächeln über die Lippen: Marterer, 24, schaute am Samstag beim Gipfeltreffen in der Tennis-Bundesliga als Edelfan am Feudenheimer Neckarplatt vorbei. Zusammen mit seiner Freundin Sophia, die genau wie er mit einer Grün-Weiss-Jacke auf der Tribüne die Daumen drückte, war er angereist.

Daran, selbst Tennis zu spielen, ist nach wie vor nicht zu denken. Sein linkes Knie spielt nicht mit. Immer noch nicht: Seit den French Open hofft er auf sein Comeback, muss es aber immer wieder verschieben. Das macht sich natürlich auch in der Weltrangliste bemerkbar, denn wer nicht spielt, rutscht ab, verliert Punkt um Punkt.

Im August 2018 war der gebürtige Nürnberger noch die Nummer 45 im ATP-Computer. Mittlerweile rangiert er an Position 213. Für einen wie ihn, der ein riesiges Potenzial hat und unter anderem schon im Achtelfinale bei den French Open mit Rafa Nadal die Schläger kreuzte, ist das natürlich frustrierend. Doch die Rückkehr auf die Tour ist nur noch eine Frage der Zeit.

Schöne Erinnerungen: Letztes Jahr stand Marterer noch in Mannheim auf dem Platz. F: vaf

Am Rande der Bundesliga-Partie nahm sich der Fan der TSG 1899 Hoffenheim Zeit für ein Interview mit der RNZ.

Maximilian Marterer, wie schwer fällt es hier auf der Anlage zu sein und nicht auf dem Platz mithelfen zu können?

Da ist natürlich hart. Ich würde sehr gerne mithelfen. Aber zurzeit ist es einfach so, dass ich auf mich schauen muss, um endlich wieder gesund zu werden. Doch es ist toll hier zu sein und die Jungs zu unterstützen.

Was für eine Knie-Verletzung ist es denn genau?

Eigentlich gar nichts Wildes. Es ist eine Sehnenansatz-Reizung im linken Knie. Sie setzt mir aber richtig zu. Bei meinem Spiel komme ich viel über das linke Bein und das ist eben momentan nicht möglich. Bei der Bundesliga-Partie gegen Sennelager hatte ich es ja mal wieder probiert, da war ich zwei Wochen am Stück fast schmerzfrei. Danach wurde es aber wieder schlimmer und jetzt habe ich schon seit ein paar Wochen keinen Schläger mehr in der Hand gehabt.

Gibt es ein Datum oder ein Turnier, zu dem Sie wieder zurück sein wollen?

Nein, leider nicht. Ich kann da keinerlei Prognosen abgeben und muss von Woche zu Woche in meinen Körper hinein horchen. Für den Oberkörper führe ich bereits Stabilisationsübungen durch, doch unterhalb der Hüfte muss ich mich wirklich schonen.

Gegen Krefeld ist es super gelaufen, auch dank Ihrer Unterstützung …

Na ja, ich habe natürlich schon versucht, die Jungs zu pushen und das Letzte aus ihnen herauszukitzeln (lacht). Falls es geholfen hat, freue ich mich natürlich. Aber die Jungs haben eine Super-Saison gespielt und sich diese Meisterschaft absolut verdient. (Daniel Hund)

Weinheim steigt ab

Am Ende entschieden wenige Ballwechsel zuungunsten des TC 02 Weinheim, der nach drei Spielzeiten in der Tennis-Bundesliga absteigen muss.

Luca Vanni und Frank Wintermantel verloren das entscheidende Doppel nach großem Kampf gestern Nachmittag beim TC Großhesselohe mit 8:10 im Match Tiebreak gegen Lucas Miedler und Matthias Bachinger. Optimistischer als erwartet schlugen die Weinheimer am Sonntagmorgen auf. Zu der positiven Grundstimmung hat zum einen der vorzeitige Klassenerhalt Großhesselohes beigetragen, hauptsächlich jedoch das eigene 3:3 gegen den Gladbacher HTC am Samstag. Dabei überzeugte das Team um Kapitän Frank Wintermantel in den Doppeln und egalisierte den 1:3-Rückstand nach den Einzeln.

Den spannungsgeladenen Höhepunkt steuerte der Kapitän selbst in Zusammenarbeit mit Jonas Lütjen bei. Im Match Tiebreak wehrten die beiden zwei Matchbälle ab, ehe sie sich jubelnd in die Arme fallen durften. „Wir waren nach den Einzeln die ganze Zeit optimistisch“, glaubten Lütjen und seine Kollegen stets an ihre Chance, „somit konnten wir uns die beste Ausgangslage für den Sonntag besorgen.“

Da Jose Hernandez und Renzo Olivo das zweite Doppel relativ ungefährdet für sich entschieden, machte sich der Weinheimer Tross direkt im Anschluss am Samstagabend auf den Weg Richtung München. Und der Beginn des Sonntags verlief vielversprechend.

Quasi im Gleichschritt sicherten sich Luca Vanni gegen Dennis Novak und Renzo Olivo gegen Jürgen Zopp jeweils den ersten Durchgang. Zu Beginn des zweiten Satzes verletzte sich Olivo unglücklicherweise an der Leiste. Die folgende klare Niederlage konnte der tapfer kämpfende Argentinier nicht mehr verhindern.

Vanni drehte hingegen das Momentum nach dem verlorenen zweiten Satz und fuhr dank eines 10:6 im Match Tiebreak den ersten Punkt des Tages zum 1:1-Zwischenstand ein. Ein Auf und Ab mit dem schlechteren Ausgang erlebte Jose Hernandez gegen Lucas Miedler. Wie schon am Samstag musste Weinheims Neuzugang eine bittere Niederlage im Match Tiebreak hinnehmen. Jonathan Mridha bekam zeitgleich die ganze Erfahrung von Florian Mayer zu spüren und verlor dementsprechend deutlich mit 2:6 und 5:7. Hernandez und Lütjen gewannen ihr Doppel, Vanni und Wintermantel nicht.

Die Enttäuschung war so groß, dass sich kein Spieler oder Verantwortlicher auf RNZ-Nachfrage äußern wollte. (bz)