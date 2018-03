Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Im Wasser, sagt Paul Reither, fühle er sich wohl wie ein Fisch. Möglicherweise erleichtert ihm diese Tatsache das für sein Alter nicht alltägliche Morgenprogramm. Denn jeden Tag spult der 18-Jährige bereits um sieben Uhr sein Trainingspensum im Schwimmbecken ab. Gerade im dunklen Winter ist das nicht immer ein Zuckerschlecken. "Wenn man erst einmal aufgestanden ist, geht das eigentlich ganz gut", findet Paul. Das frühe Aufstehen hat bei dem jungen Sportler einen konkreten Grund. Denn der Schwimmer träumt den Traum eines jeden Athleten: Einmal dabei sein bei Olympia. Zweieinhalb Jahre sind es noch bis Tokio, und Paul Reither ist fest entschlossen, sich für sein großes Ziel zu quälen.

Die Bestzeiten des Mittelstreckenspezialisten sind für einen 18-Jährigen beachtlich. 50,9 Sekunden hat Paul für 100 Meter Kraul benötigt, 1:52,6 Minuten auf der 200 Meter Kraul und 2:04 Minuten für die Distanz über 200 m Lagen. Der Tagesablauf des Schülers ist durchgetaktet: Nach der ersten Trainingsschicht geht es direkt zum Unterricht in die Willy-Hellpach-Schule, auf der er später auch sein Abitur machen will. Sofort nach der Schule geht es wieder drei Stunden zum Training zum Olympia-Stützpunkt - wo er nach dem Sport oft noch mit einem eigens von der Schule abgestellten Lehrer wegen Wettkämpfen verpassten Unterricht nachholt oder Nachhilfe erhält. Dass dies lauter sportbegeisterte Lehrer tun, ist dabei gewiss nicht von Nachteil.

"Paul ist ein guter Schüler", sagt Jutta Schleissmann, die das Wirtschaftsgymnasium an der Willy-Hellpach-Schule leitet. In den letzten Jahren hat sie viele junge Sportler auf ihrem Traum von einer Profikarriere begleitet. Reiter und Tennisspieler waren dabei, auch Fußballer. Besonders wichtig sei es für die Schüler, eine solide Ausbildung zu haben: "Die Jugendlichen brauchen Orientierung: Was mache ich, wenn es nicht klappt mit dem Sport? Einen soliden Schulabschluss sollte man schon haben", weiß die BWL- und Deutschlehrerin. Allerdings bringt nicht jeder Sportler bringt die nötige Einstellung für die Schule mit. Bei Paul müsse man sich in dieser Hinsicht keine Sorgen machen, bekräftigt die Direktorin: "Paul ist nun schon das dritte Jahr bei uns und hat unsere Erwartungen erfüllt. Und die Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt klappt perfekt."

Seit elf Jahren ist Pauls Lehranstalt als Eliteschule des Sports eng mit dem OSP verbunden, der Schüler wohnt dort im hauseigenen Internat. Um in das Sportförderprogramm aufgenommen zu werden, muss man drei Hürden nehmen. Ein Gutachten des eigenen Trainers ist dafür ebenso notwendig wie die Zustimmung des Laufbahnberaters am Olympiastützpunkt. Und schließlich muss auch noch der Schulleiter zustimmen. "Als Schwimmer ist es schwer, Geld zu verdienen", weiß der gebürtige Nürnberger.

Umso mehr hängt sich Paul in der Schule rein, um für später gewappnet zu sein, falls es mit der Schwimmkarriere doch nichts werden sollte. Doch die Noten stimmen, in der Schule gefallen ihm neben Sport besonders die Fächer Deutsch und Ethik. "Ein Naturwissenschaftler bin ich eher weniger"; grinst Paul, der an seiner Heidelberger Schule einen vielleicht entscheidenden Karriereschub erhält: Eine Schulzeitstreckung. Das Regierungspräsidium in Stuttgart hat diese offiziell abgesegnet, Paul darf sein Abitur im alten G9-Zug machen und kann so Schule und Sport besser vereinen.

Falls es klappen sollte mit der großen Karriere, wäre er nicht der erste, dem dies an der Willy-Hellpach-Schule geglückt ist. 2014 bestand Sarah Köhler dort ihr Abitur -ebenfalls eine Schwimmerin. Inzwischen ist sie mehrfache deutsche Meisterin und holte letztes Jahr bei der Kurzbahn-EM den Sieg über 800 m Freistil. "Keiner hätte damals gedacht, wie toll sich Sarah entwickeln könnte", erinnert sich Jutta Schleissmann. "Es macht einfach Spaß, so eine Karriere mit zu verfolgen und diese vielleicht zumindest zu einem kleinen Teil mit ermöglicht zu haben." Nun hofft sie, dass die Vita von Paul Reither einen ähnlichen Verlauf nehmen könnte.

Reither bringt alle Voraussetzungen dafür mit. Mit seinen 1,87 Metern und einem Gewicht von 83 Kilogramm hat er für seine geliebte Mittelstrecken ideale Körpermaße. Er stammt aus einer schwimmbegeisterten Familie. Vater Alexander besitzt nicht nur zu Hause in Nürnberg eine Schwimmschule, sondern inzwischen auch deutschlandweit. Seine drei Geschwister waren ebenso wie er von klein auf immer so oft wie möglich im Wasser unterwegs.

Ob Reithers Traum schon in Tokio wahr wird? Olympia habe ich nicht nur im Hinterkopf", versichert er. "Das steht bei mir im Vordergrund."