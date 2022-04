Von Daniel Hund

Saarbrücken. Die ersten Zuschauer waren schon auf dem Heimweg. Andere verabschiedeten sich gerade, als der Ball in der 92. Minute plötzlich nochmals vor den Füßen von Dominik Kother, 22, landete. Der Offensiv-Wirbler des SV Waldhof hatte freie Bahn, den Saarbrücker Kasten direkt vor der Nase.

Ein Schuss, ein Tor?

Aus Buwe-Sicht leider nicht: Daniel Batz, 31, hatte etwas dagegen. Der Keeper des FCS fuhr die rechte Pranke aus, entschärfte Kothers Chip-Ball mit einem Mega-Reflex. Das wäre er gewesen, der späte Lucky-Punch im Nachbarschafts-Kracher. So blieb es oben im Ludwigspark-Stadion beim 0:0.

Kother war die Enttäuschung anzusehen. Hängende Schultern, Arme in die Hüfte gepresst, Augen stur Richtung Grasnarbe gerichtet – so stiefelte die Leihgabe des Karlsruher SC in die Katakomben. Das Motto: Bloß schnell weg. "Das", murmelte er im Vorbeigehen zur RNZ, "das ist leider unglücklich gelaufen. Ich wollte ihn vorbeilegen, aber der Torhüter war noch mit der Hand dran."

Hätte er daheim eine Zeitmaschine im Keller, mit der er sich in diese 92. Minute zurückbeamen könnte, würde er es sicher anders machen.

So: Turbo zünden, Batz umkurven, einschieben und sich als Derby-Held feiern lassen. Aber wie heißt es doch so schön: Hinterher ist man immer schlauer.

Wenig später war Schluss – und der Beginn einer XXL-Rudelbildung. Los ging es mit Waldhof-Trickser Adrien Lebeau, der mit seinen 1,75 Metern nicht gerade zu den Kanten im Team zählt. Und Batz, der stattliche 1,91 Meter vom Scheitel bis zur Sohle misst. Unfair, dachte sich wohl Außenverteidiger Alexander Rossipal: Brust raus, böser Blick rein, markige Sprüche hinterher und schwuppdiwupp war rings um die beiden Streithähne die Hölle los: Betreuer, Ersatzspieler, Trainer, ja, selbst zwei, drei Waldhof-Fans schlüpften unter dem Fangnetz durch und schalteten sich friedlich (!) in die Plauderstunde mit ein.

Um was es ging? Nach dem Schlusspfiff drehte sich Batz um und jubelte in Richtung Waldhof-Block. Lebeau fand das nicht so prickelnd, preschte mit einem leichten Rempler dazwischen.

Warum Sie das jetzt hier alles lesen? Na, weil in den neunzig Minuten zuvor nicht viel passierte. Beide Mannschaften neutralisierten sich, machten die Räume eng, ließen kaum etwas zu. So richtig gefährlich war der Waldhof nur einmal mit einer Doppelchance: In der 49. Minute scheiterte Joseph Boyamba per Flachschuss an Batz und Abwehr-Hüne Jesper Verlaat platzierte wenig später einen Kopfball einen Tick zu hoch.

Ach ja, und Saarbrücken hatte ein ganz dickes Ding auf dem Fuß. In der 23. Minute verballerte Julian Günther-Schmidt einen Strafstoß. Und das war nur gerecht, denn dieser Elfer war kein Elfer. Die TV-Bilder belegten es: Mannheims Torhüter Timo Königsmann hatte Günther-Schmidt nicht berührt.

Sorgen musste man sich um Fridolin Wagner machen. Der Mittelfeld-Abräumer des SVW bekam bei einem Luftkampf einen Schlag ins Gesicht, war kurz benommen. Nach dem Schlusspfiff überließ der Waldhof nichts dem Zufall: "Frido" wurde in die Heidelberger Kopfklinik gefahren. Nach RNZ-Infos gab es dort Entwarnung.

Weg vom Spiel, hin zur Anfahrt: Es war ein Derby mit Hindernissen. Chaos pur herrschte. Umgestürzte Bäume. Verschneite Straßen. Zwei Vollsperrungen. Auf der A6 war die Hölle los.

Phasenweise kam man sich vor wie auf einem Bergpass in den Alpen. Der Wintereinbruch schlug vor allem rings um Kaiserslautern knallhart zu. Das Ergebnis: Rund vier Stunden für 130 Kilometer. Viele drehten wieder um. Der Fanzug, der eigentlich mit 1200 Waldhöfern am Saarbrücker Bahnhof einfahren sollte, wurde komplett gecancelt.

Einige von denen, die trotzdem da waren, erlebten eine böse Überraschung, die so mies ist, dass sie schwer in Worte zu fassen ist. Rings ums Stadion wurden Autoreifen von Waldhof-Anhängern aufgeschlitzt. Über 20 Fahrzeuge sollen betroffen gewesen sein.