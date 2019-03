Mannheim. (rodi) Nach wie vor arbeitet Timo Kern an zwei Tagen in der Woche bei einem bekannten Walldorfer Unternehmen im Personalwesen. Statt Vollzeit- derzeit nur als Teilzeitjob und das alles, um auch bei seinem Fußballclub SV Waldhof seine Arbeit zur vollsten Zufriedenheit des Clubs verrichten zu können. Dies gelang ihm in eindrucksvoller Manier am Dienstagabend beim Mannheimer Gastspiel in Stadtallendorf, welches die Blauschwarzen mit 5:1 gewannen.

"Drei Tore in einem Spiel? Da kann ich mich nicht daran erinnern, wann mir diesmal gelungen ist. Vielleicht mal beim Jugendverein FV 08 Hockenheim", musste der 29-Jährige mit den Schultern zucken, als die Frage kam, ob und wann er dieses Kunststück schon einmal geschafft hatte. Die Auswärtshürde bei Eintracht Stadtallendorf sollte für ihn persönlich auch eine Art Wiedergutmachungspartie werden, nachdem er drei Tage zuvor im Spitzenspiel gegen Saarbrücken unauffällig blieb. "Ich weiß, dass es gegen Saarbrücken sicher nicht mein bestes Spiel war", wollte er es sich beim Tabellenletzten selbst beweisen und auch einen guten Beitrag für die Mannschaft leisten.

Zweimal stand er bei den Mittelhessen nach Eckbällen richtig, traf erst aus der Distanz mit dem Fuß und dann per Kopfball und dazwischen verwandelte er auch noch einen Foulelfmeter. Sein Torekonto erhöhte er auf zwölf Saisontreffer.

Aus dem Torvorbereiter ist längst ein Toptorschütze der Regionalliga Südwest geworden. "Er ist ein technisch sehr starker Spieler mit Auge und einem tollen Passgefühl", lobte ihn sein Trainer Bernhard Trares, als er ihn im letzten Sommer zu einem Wechsel zum SV Waldhof bewegen konnte.

Deshalb habe man ihn geholt. Den Anforderungen seines Coaches ist Kern schon schnell gerecht geworden, denn neben seiner eigenen Torausbeute bereitete er auch zahlreiche Treffer vor. "Unser Vorteil in der Liga ist, dass wir mehrere Spieler haben, die Tore schießen können", sieht Trares mit Wohlwollen, dass bei Kerns Vorlagen immer Torgefahr für den Gegner besteht.

Mittlerweile hat Waldhof 65 Saisontore erzielt, mit Abstand die meisten in der Liga. Der Aufstieg wird bei weiterhin acht Punkten Vorsprung in der Tabelle immer wahrscheinlicher. "Ich wollte bei einem ambitionierten Club mal oben mitspielen", sagt Kern.