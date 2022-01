Belek/Mannheim. (rodi) Das Trainingslager des SV Waldhof im türkischen Belek geht auf die Zielgerade. Bevor der Tross des Traditionsvereins am Sonntag die Heimreise antritt, steht noch der Härtetest gegen den 1. FC Magdeburg an. Gegen den Drittligatabellenführer, gegen den der SVW in dieser Saison schon zweimal gespielt und verloren hat, ist geplant, drei Halbzeiten zu spielen, so dass sich jeder Akteur im Kader von Trainer Patrick Glöckner noch einmal präsentieren und empfehlen kann. Ausnahmen sind Jan Just und Anthony Roczen, die in der Türkei nicht dabei sind und der im Hotel in Isolation befindliche Spieler, der sich das Corona-Virus eingefangen hat. Nach unbestätigten Angaben soll es sich um Stürmer Gillian Jurcher handeln.

Keinem mehr etwas beweisen muss Hamza Saghiri. Der 24-Jährige, der im zweiten Jahr für die Blauschwarzen spielt, war bei Glöckner meist gesetzt. Seine erste Saison war durch die Corona-Verordnungen bedingt nicht einfach, wie er verrät. "Man hat von der Stadt ja kaum etwas gesehen." Mittlerweile hat sich der vor eineinhalb Jahren von Viktoria Köln nach Mannheim gewechselte Mittelfeldspieler schon die ein oder andere Ecke angeschaut. "Dass wir dann auch mal vor Zuschauern spielen konnten und die Läden geöffnet waren, hat es mir schon einfacher gemacht", freut er sich wie alle anderen auch, wenn Normalität einkehrt.

Mit der Verpflichtung von Marco Höger im Sommer bekam Saghiri noch einmal weiteren Auftrieb. "Ich denke schon, dass wir uns gut ergänzen. Man kann sagen, wir haben uns gesucht und gefunden", versteht er sich mit dem Routinier nicht nur auf dem Platz glänzend.

Beide sind auch in ihrer Freizeit oft gemeinsam on tour. Als Saghiri in der Vorrunde selbst in Quarantäne war, war es auch Höger, der sich um Saghiri kümmerte, die Einkäufe erledigte und alles lebensnotwendige bis vor die Haustür brachte. Verhungern hätte Saghiri so oder so nicht müssen. "Auch andere Spieler sowie Teammanager Yannick Heck oder der neue Sportliche Leiter Tim Schork haben stets nachgefragt, ob ich etwas benötige", weiß er die allgemeine Hilfsbereitschaft zu schätzen.

Als reine Team-Building-Maßnahme hätte es für den in Würselen bei Aachen geborenen Saghiri daher gar kein Trainingslager gebraucht. "Wir sind ein verschworener Haufen mit guter Stimmung und starken Charakteren. Wir nutzen hier in der Türkei die Möglichkeit, uns fußballerisch zu entwickeln", weiß er das Trainingslager zu schätzen. Auch den freien Nachmittag am Donnerstag nutzte Saghiri sinnvoll. Statt eines Ausflugs in die Stadt verbrachte er seine Zeit im Hotel und nutzte auch den Kraftraum für eine persönliche Einheit. Und dies trotz einer gewissen Müdigkeit, die er nach intensiven Einheiten gerade verspürt.

Im ersten Rückrundenspiel – noch ohne den gelbgesperrten Höger – sind in den danach folgenden Partien im Mittelfeld die Rollen für Saghiri und seinen Nebenmann Höger klar abgesprochen. "Högi übernimmt den defensiveren Part und ordnet das Spiel mit seiner Erfahrung von hinten heraus. Ich kann davor meine kreative Ader einbringen", gibt es für beide ein klare Aufgabenverteilung.

Nach dem ersten Spiel nach der Winterpause gegen die U23 von Borussia Dortmund am Montag in acht Tagen geht es für Saghiri eine Woche später im Heimspiel gegen seinen Ex-Verein Viktoria Köln um drei Punkte. Motivieren muss sich Saghiri da nicht zusätzlich und vielleicht kann er seine Torquote erhöhen.