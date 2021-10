Von Daniel Hund

Mannheim. Beim SV Waldhof wartet man gespannt auf den Wochenbeginn, denn dann stehen Gespräche mit dem Gesundheitsamt an. Gemeinsam soll entschieden werden, wie weiter mit der Corona-Situation umgegangen wird.

Bis dahin eine kleine Preisfrage: Was haben der SV Waldhof und der 1. FC Magdeburg gemeinsam? Richtig, sie stehen beide auf einem Aufstiegsplatz in der Dritten Liga. Aber da ist noch etwas: Sie haben beide einen Schork. Papa Otmar Schork, 64, der Ex-Macher beim SV Sandhausen, hat den Ost-Klub in beeindruckender Art und Weise wieder auf Kurs gebracht.

Und Sohnemann Tim, 31? Der wirbelt beim SV Waldhof, ist die rechte Hand von SVW-Kaderplaner Jochen Kientz. Bei Spielen der Buwe sieht man beide häufig Seite an Seite.

Für Schork Junior sind es Lehrjahre. Wobei die sich schon ein wenig länger ziehen. Denn er hat eifrig vom Papa gelernt, schaute ihm nach RNZ-Infos schon zu SVS-Zeiten über die Schulter – und nicht nur das. So soll er bereits in frühen Jahren dabei geholfen haben, Verträge aufzusetzen. Dass er sich in dieser Zeit ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, versteht sich von selbst.

Erst beim Vater die Schulbank gedrückt, jetzt beim Ex-Profi Kientz, der sich in den letzten Jahren durch starke Transfers einen Namen gemacht hat. Kürzlich vertrat Tim Schork seinen Chef sogar. Beim Auswärtsspiel in Braunschweig, als Kientz wegen der Sperre aus dem Lautern-Spiel Innenraum-Verbot hatte, plauderte Schork beim Halbzeit-Fazit bei Magenta-Sport drauf los.

Ob sie auch in der kommenden Saison beim SVW ein Tandem bilden? Der Vertrag von Kientz läuft aus. Gespräche werden folgen. Vielleicht auch mit anderen Vereinen, an Interessenten dürfte es nicht mangeln.

Schork hat aktuell noch zwei Jobs. Neben seiner Scouting-Tätigkeit beim SVW arbeitet er auch noch bei der Sparkasse. Schaut man sich Papa Otmar an und sieht, mit welcher Leidenschaft der Filius beim SV Waldhof dabei ist, ist es jedoch nicht abwegig, dass er irgendwann auch mal hauptberuflich bei einem Fußball-Verein als Kader-Planer landet. Vielleicht beim SV Waldhof? Wie pflegt es einer der größten deutschen Fußballer immer so gerne zu sagen: Schaun mer mal …