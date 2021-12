Mannheim. (rodi) Zweimal in Folge konnte der SV Waldhof zuletzt auswärts in Abendspielen überzeugen – und vor allem gewinnen. Auch beim kommenden Heimspiel wird das Flutlicht angeknipst, der SVW empfängt am Montag um 19 Uhr zum Abschluss des 18. Spieltages den SV Wehen Wiesbaden.

Mit einem weiteren Sieg würden die Buwe ihre gute Ausgangsposition als derzeitiger Tabellenzweiter weiter stärken. "Wir haben momentan einen guten Lauf, alle Spieler ziehen mit und verhalten sich voll professionell", lobte Trainer Patrick Glöckner am Freitag. Um auch gegen den SVWW erfolgreich zu sein, sei die Bodenhaftung der Spieler trotz der jüngsten Erfolge sowie das Wissen, noch nichts erreicht zu haben, Grundlage für weitere Erfolgserlebnisse. Auch habe man zuletzt festgestellt, dass "jeder Einzelne mehr Wege für seine Mitspieler läuft, das Kollektiv sehr gut miteinander arbeitet und jeder sich auf den anderen verlassen kann. Dann hat man auch mehr Selbstvertrauen." Kurz zusammengefasst: Glöckner bescheinigt seinen Mitarbeitern einen überragenden Teamgeist.

"Es geht wie in jedem Spiel darum, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Es geht darum, Dominanz über den Gegner auszuüben, kompromisslos in der Zweikampfführung zu sein und gute Chancen zu kreieren", betonte Glöckner das, was den SVW jüngst auszeichnete.

Beim Gast aus Wiesbaden hinkt man mit bislang 23 Punkten den eigenen Ansprüchen hinterher, denn die Hessen waren auf Aufstiegskampf eingestellt. Auch der kürzlich vollzogene Trainerwechsel brachte noch keine Wende, denn ein Tor seiner Elf hat Markus Kauczinski, der im November von Rüdiger Rehm übernahm, bislang noch nicht gesehen. Neben dem bitteren Aus im Landespokal (0:1 bei TG Friedberg) gab es das gleiche Ergebnis in Kaiserslautern und zuletzt ein 0:0 gegen den SC Verl. Doch Glöckner ist sich bewusst, dass es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann. Kauczinski, so weiß es Glöckner schon aus der Vorsaison, als der gegnerische Trainer noch bei Dynamo Dresden tätig war, spielt aus einer gewissen Kompaktheit heraus mit Absicherung nach hinten. Dazu kommt individuelle Klasse – im Angriff der schwedische Nationalspieler Gustav Nilsson, in der Abwehr der erfahrene Sascha Mockenhaupt. Keine Rolle spielte in der laufenden Runde bislang der Ex-Waldhöfer Gianluca Korte. Aufgrund einer schweren Meniskusverletzung konnte der 31-Jährige noch kein einziges Spiel bestreiten.

Umsetzen müssen beim SVW die Verantwortlichen die Vorgaben der Politik. Nur 750 Zuschauer dürfen beim letzten Waldhof-Heimspiel in diesem Kalenderjahr im Stadion sein. Damit kommt man zwar um ein Geisterspiel herum, dennoch werden viele Fans enttäuscht sein. Die Verärgerung ist umso größer, wenn man hört, dass im benachbarten Kaiserslautern 10 000 Zuschauer erlaubt sind. "Im Hinblick auf den Wettbewerb ist das nicht ganz so korrekt. Es ist natürlich schade, dass es in jedem Bundesland anders gehandhabt wird. Die Gesundheit steht natürlich über allem. Wenn das von der Politik so gewünscht ist, dann machen wir das so. Wir freuen uns, dass zumindest 750 Zuschauer da sind", sagte Glöckner. Für das Spiel haben Sponsoren und Inhaber von VIP-Tickets Zutritt zum Stadion sowie Angestellte von Mannheimer Krankenhäusern, denen Freikarten zur Verfügung gestellt wurden. Sollten danach noch Restkarten verfügbar sein, werden diese an interessierte Dauerkarteninhaber über die Social-Media-Kanäle des Klubs verlost.