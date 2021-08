Von Daniel Hund

Heidelberg. Den FV Elztal vor der Brust, die Frankfurter Eintracht im Hinterkopf. Am Dienstag, ab 18.30 Uhr, gastiert der SV Waldhof im Badischen Pokal beim Landesligisten. Das Weiterkommen ist Pflicht. Am Sonntag sieht das anders aus. Gegen die Eintracht ist man krasser Außenseiter, will für eine Überraschung sorgen.

Doch momentan hat man andere Sorgen: Sollte der Inzidenzwert der Stadt Mannheim am Dienstag über 35 liegen, dürften keine 12.000 Zuschauer mehr ins Carl-Benz-Stadion, sondern nur 500. Der SVW ist deshalb in die Offensive gegangen und hat bei der Stadt Mannheim einen Sonderregelung beantragt. Am Montag sollte die Entscheidung fallen. Ist sie aber nicht. Die RNZ sprach mit Geschäftsführer Markus Kompp.

Markus Kompp, wie liefen die Gespräche mit der Stadt Mannheim?

Es ist mittlerweile Bewegung in der Sache, aber eine Entscheidung ist leider noch nicht gefallen. Wir haben bei der Stadt 46 Anträge gestellt nach Paragraf 17 der Corona-Verordnung. Vier Hauptanträge und 42 Hilfsanträge. Damit haben wir alle denkbaren Varianten für das Pokalspiel in Sachen Zuschauer-Auslastung abgedeckt. Es handelt sich hierbei um Anträge von hundertprozentiger Auslastung mit Geimpften und Genesenen bis runter auf 5000 Zuschauer.

Wie hart würde es den Waldhof treffen, wenn künftig auch bei den Liga-Spielen keine Zuschauer mehr zugelassen werden dürfen?

Das würde uns natürlich hart treffen. Wir haben jetzt ein Jahr ohne Fans hinter uns. Mittlerweile muss es andere Lösungen geben. Es muss doch den Vereinen überlassen werden, wen sie ins Stadion lassen, wenn dabei die 2G-Regel erfüllt wird.

Würden fehlende Zuschauer-Einnahmen auch dazu führen, dass man vom ehrgeizigen Ziel mit dem Angriff auf die Zweite Liga abrücken muss?

Nein, das hat damit nichts zu tun. Unser Gesamtbudget steht immer bereits im Februar. Dann geben wir auch immer der Sportlichen Leitung das Geld in die Hand, das zur Verfügung steht. Ich habe bewusst mit weniger Zuschauereinnahmen geplant.

Der SVW scheint demnach gut gerüstet zu sein. Wie sieht es mit anderen Drittligisten aus, da könnte es vielleicht den einen oder anderen erwischen, oder?

Wenn meine Informationen stimmen, definitiv. Es würde dann all die treffen, die mit einer hundertprozentigen Auslastung geplant haben. Da spielen dann natürlich auch noch andere Bereiche mit rein. Zum Beispiel auch das Catering. Damit verdienen Drittligisten auch schon im sechsstelligen Bereich. Da könnte eine Dynamik entstehen, die einem wirklich Angst macht.