Von Daniel Hund

Mannheim. Anführer, Flanken-Gott, Identifikationsfigur: Marc Schnatterer, 35, hat sich beim SV Waldhof in kürzester Zeit unverzichtbar gemacht. Als er im Sommer vom Zweitligisten Heidenheim an den Alsenweg wechselte, war nicht jeder begeistert. Zu alt sei er, eher einer fürs Abstellgleis, nicht für den Angriff auf die Zweite Liga. Mittlerweile sind die Kritiker abgetaucht, verstummt, denn "Schnatti" zahlt zurück. Kämpft und glänzt, wird von den Fans abgefeiert ohne Ende.

Jetzt nahm er sich Zeit für ein Interview mit der RNZ.

Marc Schnatterer, Sie sind jetzt seit drei Monaten beim SV Waldhof, haben Sie diesen Schritt schon mal bereut?

Nein, das habe ich nicht. Natürlich macht man sich im Vorfeld so seine Gedanken und weiß eben nie, wie es letztlich dann laufen wird. Aber ich habe mich in der Mannschaft gut eingefunden. Und wenn es dazu auch noch sportlich für dich läuft, macht das vieles einfacher. Denn es ist ja klar, dass man auch den Erwartungen gerecht werden will, die andere in einen setzen.

Wie bewerten Sie den Saisonstart?

Das erste Spiel war eher durchwachsen und wir wussten nicht, wie es danach weitergeht. Damals war die Mannschaft auch noch nicht komplett. Mittlerweile haben wir uns deutlich gesteigert. Hilfreich war natürlich der Pokalsieg gegen Eintracht Frankfurt. So etwas gibt Selbstvertrauen. Zu Hause spielen wir sehr gut, auswärts haben wir noch Luft nach oben, das wissen wir alle. Wir stehen jetzt auf dem sechsten Platz, das ist positiv, damit bin ich zufrieden.

Die Aufstiegsplätze sind nicht weit.

Ich kenne das ja aus Heidenheim. Es geht zunächst immer erstmal darum, die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu holen. Sollte man das geschafft haben, kann man den Druck nach oben erhöhen. Momentan sind zehn Spiele gespielt, die Saison ist noch lang und somit ist es zu früh, sich auf ein Ziel festzulegen. In dieser Liga geht es für alle ständig auf und ab.

Ein entscheidender Grund für Ihren Wechsel war auch die Stimmung im Stadion. Ist es bei den Heimspielen so, wie Sie sich das vorgestellt haben?

Unsere Fans sind super. Das ist eine richtig coole und geile Stimmung. Ich würde sie als besonders beschreiben. Denn es macht ja wirklich das ganze Stadion mit. Wenn du einläufst und jeder singt die Hymne mit, das ist schon speziell. Die Leidenschaft spüren wir bis runter auf den Rasen, was in engen Phasen hilft, auch noch die letzten Körner rauszuhauen.

Sie haben 13 Jahre in Heidenheim gespielt. Das schüttelt man nicht so einfach ab …

Nein. Ich stehe mit Verantwortlichen und Spielern weiterhin in Kontakt. Da sind viele Freundschaften entstanden. Ich kenne ja die halbe Stadt (lacht). Wenn es die Zeit zulässt, schaue ich mir die Spiele im TV an. Auch dieser Verein liegt mir am Herzen, das ist doch klar.

Zu Ihren Freistößen: Kann man diese Präzision lernen, oder ist das angeboren?

Ich sage es mal so: Auch ich kann mich da noch steigern. Beim 0:0 in Braunschweig hatte ich die Chance das Spiel zu entscheiden, leider ging mein Schuss knapp vorbei. Natürlich ist das auch Übungssache, aber ein gewisses Talent ist auch dabei. Andere Spieler haben ein begnadetes Kopfball-Spiel, was mir definitiv fehlt (lacht).

In Kaiserslautern hat es trotz einer doppelten Überzahl nicht zum Sieg gereicht, wurmt Sie das nach wie vor?

Wir haben die letzten vier Spiele nicht verloren, das ist gut, trotzdem müssen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir den Ball in Lautern nicht über die Linie gedrückt haben. Da denkt man natürlich noch dran, aber es ist wichtig, es auch ausblenden zu können, um im nächsten Spiel die richtige Antwort zu geben. Das ist uns gelungen.

Letzte Frage: Ihr Vertrag beim SV Waldhof endet nach dieser Saison, besteht die Chance auf eine Verlängerung?

Ich bin in einem Alter, in dem ich in meinen Körper reinhorchen muss, um zu sehen, ob es noch weitergehen kann. Momentan sind solche Gedanken aber noch zu früh. Da wird vor Februar, März 2022 auch keine Entscheidung fallen.