Von Michael Wilkening

Mannheim. Wenn der SV Waldhof am Samstagnachmittag um 14 Uhr mindestens eine Punkt gegen Wormatia Worms holt und damit die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Südwest perfekt macht, werden Trainer und Spieler der Blau-Schwarzen im Carl-Benz-Stadion von tausenden Fans gefeiert. Jochen Kientz wird im Hintergrund bleiben. Dort also, wo er den Höhenflug mitgestaltet.

Wenn der Sportliche Leiter des SV Waldhof am Alsenweg in die Umkleidekabine des Trainers kommt, wird aus "Jochen" auch schon mal "Matthias". Waldhof-Coach Bernhard Trares macht sich einen Spaß daraus, Jochen Kientz mit Matthias Sammer zu vergleichen - und ihn dementsprechend mit dessen Vornamen anzusprechen. "Für mich ist das ein Lob", sagt Kientz, der weiß, warum er in Verbindung mit dem früheren Sportdirektor des Bayern München gebracht wird. "Ich bin kritisch und spreche gerne die Dinge an, die wir noch besser machen müssen", sagt der Mann, der einen großen Anteil daran hat, dass die Waldhöfer heute vermutlich den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen.

Der Spieler Sammer war als "Motzki" verschrien, weil er nie ganz zufrieden war. Kientz hat beim SVW eine ganz ähnliche Rolle inne - und damit die sportlichen Weichen auf Erfolg gestellt. Seit seinem Amtsantritt vor knapp anderthalb Jahren hat er mitgeholfen, Erstaunliches zu schaffen.

Das Budget des Teams wurde von über 2,5 Millionen auf etwa 2,3 Millionen Euro gesenkt, und dennoch steigerte sich die Qualität der Mannschaft. Auf dem Weg dahin fällte Kientz gleich zu Beginn seines Wirkens am Alsenweg die wichtigste Entscheidung und verpflichtete Bernhard Trares als Coach. "Er hat die gleiche Idee vom Fußball wie ich. Ich kannte ihn schon eine Weile, deshalb habe ich ihn zum Waldhof geholt", sagt Kientz. Seither arbeiten der Trainer, der von der hessischen Bergstraße stammt, und der Sportliche Leiter, der in Mannheim geboren und in der Umgebung aufgewachsen ist, Hand in Hand zusammen und haben dem SV Waldhof eine sportliche Stabilität verliehen, die sich durch zuletzt 17 Ligaspiele ohne Niederlage dokumentiert.

"Das macht uns stolz", sagt Kientz, der sich angesichts des Erfolges nicht zurücklehnen, sondern noch akribischer arbeiten möchte. Schließlich geht es im Moment darum, der Mannschaft stärker zu machen, um eine Liga weiter oben konkurrenzfähig zu sein. Viele Spieler werden Kientz und dem SVW in diesen Tagen angeboten und es wird entscheidend sein, die richtigen Akteure auszuwählen, um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Nur bei der Party nach dem Aufstieg dürfte Kientz sein Handy beiseitelegen, um den Triumph zu genießen.

Wenn die ersten Feierlichkeiten vorbei sind und etwas Ruhe im Umfeld des Trainingszentrums eingekehrt ist, wird sich Kientz mit Bernd Beetz zusammensetzen, um seine Zukunft zu besprechen. Sein Vertrag läuft aus, allerdings versprüht Kientz so viel Gelassenheit, dass sich die Anhänger der Blau-Schwarzen wohl keine Sorgen machen müssen. "Ich komme aus Mannheim, habe für diesen Verein Fußball gespielt und bin dankbar, für einen sol großen Verein arbeiten zu können", sagt der 46-Jährige. "Das Trainerteam und ich haben mit Herrn Beetz besprochen, dass wir erst das große Ziel erreichen wollen und uns danach über die neuen Verträge unterhalten."

Der Weg von Kientz, Trares und dem SV Waldhof ist also noch nicht am Ende. Die Lust auf die gemeinsame Zeit in der 3. Liga ist groß, auch wenn sich der Sportliche Leiter weiterhin die Frotzeleien wegen und die Vergleiche mit Matthias Sammer gefallen lassen muss.