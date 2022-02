Mannheim. (dh) Der SV Waldhof hatte am späten Mittwochabend bekanntgegeben, dass er nun doch 19.000 Zuschauer fürs Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern, das am Sonntag, 14 Uhr, angepfiffen wird, ins Carl-Benz-Stadion lassen darf.

Und die Karten gehen weg wie warme Semmeln. Am Donnerstagabend, 18 Uhr, waren bereits 14.000 Tickets verkauft. Gleichzeitig hingen noch rund 3000 Fans in der Online-Warteschleife fest. Die Sitzplatzkarten sind schon so gut wie komplett vergriffen.

Lediglich auf der Seite der Otto-Siffling-Tribüne, wo die treuen Anhänger des SVW stehen, gibt es noch ausreichend Karten für den Stehplatz-Bereich.

Stand Freitag, 14 Uhr, hat der SV Waldhof 16.000 Karten abgesetzt. 3000 Karten sind demnach noch zu haben und können online bis kurz vor Spielbeginn gekauft werden.

Update: Freitag, 18. Februar 2022, 15.03 Uhr