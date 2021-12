Im Vorwärtsgang: Joseph Boyamba will auch die Magdeburger Festung stürmen. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Nervös? Joseph Boyamba doch nicht. Mittlerweile ist er 25. Kein alter, aber ein erfahrener Fußball-Hase.

Er liebt Spitzenspiele.

Ein bisschen kribbelt es aber schon, wenn die Flügel-Rakete des SV Waldhof an den Sonntag denkt, wenn die Buwe ab 13 Uhr beim 1. FC Magdeburg gastieren. Dann heißt es Erster gegen Dritter. Aufstiegsanwärter unter sich. "Dort", sagt er, "dort herrscht immer eine gute Stimmung auf den Rängen. Und dann noch so ein Kracher-Spiel, da hast du als Fußballer einfach richtig Bock drauf."

Und der Waldhof hat Bock auf Boyamba. Die Fans lieben ihn. Seine Tricks, seine Tore, seine Pässe. Mitte September 2020 hatte Ex-Kaderplaner Jochen Kientz den Boyamba-Deal eingefädelt, ihn von der Reserve der Dortmunder Borussia an den Alsenweg gelotst. Als die Verpflichtung offiziell per Presse-Mitteilung verschickt wurde, stand die RNZ gerade mit Gerd Dais, dem Ex-Trainer des SVW, auf dem Tennisplatz. Seine Reaktion beim Seitenwechsel: "Das ist ein richtig Guter."

Mittlerweile – rund 15 Monate später – kann man da nicht widersprechen. Boyamba vereint gerade in der Offensive vieles. "Am liebsten", lacht er im RNZ-Gespräch, "schieße ich natürlich selbst auf die Kiste." Da kommt das Stürmerblut durch, der Killerinstinkt. Doch auch seine Vorlagen sind gefürchtet. In dieser Saison hat er schon mehrere Tore aufgelegt. "Manchmal spiele ich ja auch auf der Zehn, da kann ich die anderen Jungs ganz gut einsetzen", sagt er. "Und ganz ehrlich: Wenn ich dem Dome (Anm. d. Red. Dominik Martinovic) einen auflege, ist das auch geil."

Das passt ins Bild. Man mag sich, versteht sich blendend. Kaum ist das Training beendet, werden Pläne für den Abend geschmiedet. Natürlich alles coronakonform. "Zurzeit kannst du viele Dinge nicht machen, was man aber sagen kann, ist, dass wir gerade in dieser Saison eine echte Einheit sind."

Sie gewinnen und verliert zusammen. Am Sonntag würde man gerne gewinnen. Das nächste Ausrufezeichen setzen. Wenn da nicht gerade Magdeburg wäre. "Jupp" hat Respekt vor dem Gegner, sagt aber auch: "Die anderen Mannschaften wissen mittlerweile, was wir können. Verstecken brauchen wir uns vor niemandem."

Im Hinspiel am ersten Spieltag kassierte der Waldhof ein 0:2. Doch das taugt nur bedingt als Maßstab: Damals war der Kader noch nicht komplett, die Automatismen noch nicht so da. Boyamba: "Vielleicht haben wir dieses Spiel auch gebraucht, denn es hat mittlerweile wohl jeder mitbekommen, was wir seitdem für eine Entwicklung genommen haben."

Und die soll weitergehen – Happy End inklusive. Die Zweite Liga schwebt über allem, viele Waldhof-Fans träumen von ihr, können es kaum noch abwarten.

Mit Boyamba ins Unterhaus, das wär’s. Doch das ist Zukunftsmusik. Dazu fehlen noch einige Punkte und ganz wichtig: auch ein paar Unterschriften. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Klar ist: Er fühlt sich wohl am Alsenweg, spricht von einer "sehr schönen Zeit". Die Stadt, der Verein – alles passt. Ob die Zusammenarbeit im Sommer fortgesetzt wird, steht dennoch in den Sternen. "Ich konzentriere mich ganz auf den Fußball, alles weitere werden wird dann sehen."

Cool, cooler, Boyamba.