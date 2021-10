Mannheim. (rodi) Vor dem DFB-Pokalspiel des SV Waldhof gegen Union Berlin wurde von den Mannheimern offiziell mitgeteilt, was schon seit Montag gerüchteweise die Runde machte. Der sportliche Leiter Jochen Kientz, der seit dem Dezember 2017 dieses Amt innehatte, wurde freigestellt. Die Entscheidung traf der Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH einstimmig, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Über die Gründe der Trennung wurde Stillschweigen vereinbart. Der Aufsichtsrat bestreitet jedoch ausdrücklich, dass angebliche Zerwürfnisse zwischen Kientz und dem Geschäftsführer Markus Kompp der Grund für die Trennung gewesen seien. Ebenso wäre eine Geburtstagsfeier des 49-Jährigen in einem Mannheimer Lokal nicht der Grund für die vorzeitige Trennung gewesen.

Präsident und Investor Bernd Beetz hielt sich ebenfalls bedeckt und sprach lediglich von einem Vorfall, über den er sich nicht weiter äußern wolle. Auf Nachfrage deutete er an, dass die zahlreichen Corona-Fälle im Team eine Rolle gespielt hätten. In den letzten Wochen mussten bis zu 17 Spieler des SVW sowie Cheftrainer Patrick Glöckner in Quarantäne.

Unter Kientz schaffte der SV Waldhof im Sommer 2019 nach zuvor dreimaligen Scheitern in den Aufstiegsrelegationen den langersehnten Sprung in die 3. Liga und belegte zweimal einen einstelligen Tabellenplatz. In der laufenden Saison schnuppert Waldhof an den Aufstiegsrängen. Zum zweiten Rang fehlen aktuell drei Punkte. Der Aufsichtsrat dankte Kientz daher ausdrücklich für seine wertvolle Arbeit, die positive sportliche Entwicklung sei eng mit dem Namen des 49-Jährigen verbunden. Über die Nachfolge von Kientz, dessen Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre, wurde noch nichts bekannt. Ob in den kommenden Wochen wieder Ruhe im Verein einkehrt, ist jedoch fraglich. Denn für die Fans ist Geschäftsführer Kompp ein rotes Tuch. Wie schon im Drittligaheimspiel gegen den FSV Zwickau am vergangenen Samstag wurde auch gegen Union auf Bannern und verbal die Trennung von Kompp gefordert.

Update: Mittwoch, 27. Oktober 2021, 21.04 Uhr