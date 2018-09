Saarbrücken. (rodi) Starke Leistung, starkes Ergebnis. Mit einem 2:0 (1:0) beim Meister 1.FC Saarbrücken setzt sich der SV Waldhof weiter an der Tabellenspitze punktgleich hinter Spitzenreiter FC Homburg fest. Valmir Sulejmani sicherte mit zwei Toren (40., 54.) den Auswärtscoup. Für Waldhof war es der fünfte Sieg in Serie und für Sulejmani die Treffer vier und fünf der laufenden Spielzeit.

Die Verpflichtung des Ex-Hannoveraners entwickelt sich für Waldhof zum Volltreffer. "In der zweiten Halbzeit hatten wir zu viele Ballverluste. Mit einem 3:0 wäre die Messe früher gelesen gewesen", war Trainer Bernhard Trares nicht restlos zufrieden, mit dem Ergebnis lässt es sich für ihn aber sehr gut leben.

Die Gäste aus der Kurpfalz hatten den besseren Start. Nach einem Freistoß schlief die FC-Abwehr und Maurice Deville hätte fast schon früh die Führung erzielt (3.). Auch die zweite Chance des Spiels gehörte den Gästen. Diesmal war Jannik Sommer Vorbereiter und Sulejmani vergab knapp (15.). In dieser Phase waren die Mannheimer das bessere Team.

Schon am gegnerischen Strafraum wurde attackiert, Waldhof gewann zunächst praktisch jeden Zweikampf. Es dauerte über 20 Minuten, ehe die Saarländer stärker aufkamen. Aber da wurde es auch gleich richtig brenzlig im Strafraum. Zweimal musste Markus Scholz gegen Gillian Jurcher glänzend retten (21., 26.) und Tobias Jänicke zielte zu ungenau (24.).

Die Saarländer machten geschickt die Räume eng und ließen einige Minuten lang hinten nichts anbrennen. Wie man ein Tor perfekt herausspielt, zeigte der SVW dann kurz vor der Pause. Der SVW konnte sich endlich einmal wieder befreien und schlug urplötzlich eiskalt zu.

Timo Kern, der sich nach einem unglücklichen Aufprall mit leicht lädierter Schulter vorzeitig auswechseln ließ, bediente Deville auf der rechten Seite und dessen Flanke verwertete Sulejmani zum 0:1 (40.).

"Diese Stärke im Abschluss haben wir uns erarbeitet. Meine Erwartungshaltung mit dem Wechsel von Walldorf nach Mannheim erfüllt sich mehr und mehr. Wir spielen oben mit. Es ist nur eine Momentaufnahme, aber es fühlt sich gut an", meinte Kern, der an zwei Tagen in der Woche noch bei seinem Arbeitgeber in Walldorf antritt. Fast hätte Jan Just noch vor der Pause nachgelegt, doch der Verteidiger war zu unentschlossen (45.).

Noch ehe die Saarländer nach der Pause zu ihrem Spiel fanden, stand es nach einer Ecke 0:2. Michael Schultz köpfte zunächst an den Pfosten und Sulejmani staubte ab (54.). "Er steht halt da, wo ein Mittelstürmer stehen muss", zog sein Mitspieler Sommer den Hut.

Kurz nach seinem Tor wurde der Goalgetter, den die zahlreich mitgereisten Fans als "Fußballgott" feierten, als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt. Unter der Woche plagten ihn Rückenprobleme. Am Mittwoch gastiert der SVW um 17 Uhr zum Pokalachtelfinale beim VfB Eppingen

1. FC Saarbrücken: Batz - Mendy, Kessel, Zellner, Müller - Mendler, Kehl-Gomez (60.Obernosterer), Zeitz (81.Wenninger), Jänicke - Jurcher, Holz.

SV Waldhof: Scholz - Just, Schultz, Conrad, Celik - Ma.Schuster, Kern (61.G. Korte) - Deville (85.Hirsch), Diring, Sommer - Sulejmani (57.Meyerhöfer).

Schiedsrichter: Rafalski (Bad Zwesten) - Zuschauer: 4133 - Tore: 0:1 Sulejmani (40.), 0:2 Sulejmani (54.).