Von Daniel Hund

Mannheim/Belek. Die Fußstapfen sind groß. Doch beim SV Waldhof traut man Tim Schork zu, dass er sie ausfüllen kann. Der 31-Jährige ist der neue starke Mann am Alsenweg. Hochgearbeitet hat er sich: Erst Scout, dann Kaderplaner, jetzt neuer Geschäftsführer Sport.

Gelernt hat er bei zwei Männern, die ihr Handwerk verstehen. Zunächst jahrelang an der Seite von Papa Otmar beim SV Sandhausen. Später bei den Blau-Schwarzen unter Jochen Kientz, der die Mannheimer nach einer halben Ewigkeit als Sportlicher Leiter zurück in den Profi-Fußball führte.

Tim Schork in Belek. Foto: zg

Schork Junior hat klare Vorstellungen, sagt: "Ich habe richtig Lust darauf, mit dem Verein die Leistung aus der Vorrunde zu bestätigen und werde alles dafür geben." Sein Aufgabenfeld ist groß. Aktuell dreht sich alles um die Kader-Planung. Wer kommt, wer geht? Wer bringt einen weiter, wer nicht? Ganz wichtig aus seiner Sicht: "Ich möchte Spieler mit einer hohen Identifikation für den Verein, das lebt unser Kader derzeit auch vor."

Der erste Transfer, den Schork in Eigenregie abwickelte, wurde bereits am Neujahrstag vollzogen. Justin Butler, 20, ein echter Brocken für die Offensive, der mit diesen Schultern auch als Türsteher eine gute Figur abgeben würde. Schork über Butler: "Er ist ein Spieler, der für die Aufgabe brennt und genau das passt zu uns."

Wer nun meint, die blau-schwarze Shopping-Tour wäre damit erledigt, der täuscht sich. Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen ist zu vernehmen, dass die Suche nach Offensiv-Kräften unvermindert auch Hochtouren läuft. Butler soll erst der Anfang sein. Ein talentierter junger Mann - sein älterer Bruder Brian ist seit vielen Jahren als Basketball-Profi unterwegs - der beim Waldhof in erster Linie die U23-Regel erfüllt.

Trainer Patrick Glöckner und Schork stecken auch in Belek die Köpfe zusammen. Nicht ausgeschlossen scheint zu sein, dass ins Trainingslager noch weitere Neuzugänge einfliegen. So könnte man sie bereits in den Testspielen einbauen. Getestet wird am Mittwoch gegen Hansa Rostock und am Samstag gegen Magdeburg. Gegen den Drittliga-Spitzenreiter würde man zudem gerne noch ein zweites Mal spielen.

Die Mannschaft hat sich gut eingelebt an der Mittelmeerküste, fühlt sich heimisch. Zwischen 7.30 und 9 Uhr beginnt der Tag mit dem Frühstück. Einer der ersten Hungrigen dürfte stets Torjäger Dominik Martinovic sein. Eben so, wie es sich für einen bekennenden Frühaufsteher - als der outete sich "Dome" kürzlich im RNZ-Gespräch - gehört. Von 9.30 bis 11 Uhr geht es auf den Trainingsplatz, ehe zwischen 12 und 13 Uhr das Mittagessen ansteht. Danach ist Ruhe angesagt, um gegen 15 Uhr in der zweiten Einheit wieder Vollgas geben zu können. Zwischendurch stehen auch immer mal wieder Einzelgespräche an. Hier dreht sich alles um die Spielidee, das Verinnerlichen von bestimmten Taktiken.

Das sportliche Highlight: der Trainingsplatz. Er liegt 20 Meter vom Hotel entfernt. Saftig-grün, ein Wembley-Rasen in Belek. Ohne braune Flecken, millimetergenau zurechtgestutzt.

Das Buwe-Highlight: der Ausblick. Alle Balkone zeigen Richtung Meer, bieten ein tolles Panorama.

Bei dieser Kulisse lässt es sich wunderbar träumen. Ab und an sicher auch vom Aufstieg.