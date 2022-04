Von Ronny Ding

Zwickau. Dieses Remis kann dem SV Waldhof in der Endabrechnung noch sehr weh tun. Zwei Tore erzielt, aber eines davon in den eigenen Kasten, macht unter dem Strich ein 1:1 (0:1)-Unentschieden des SVW beim FSV Zwickau und damit nach dem Spielverlauf zwei verschenkte Punkte im Aufstiegskampf.

Strahlender Sonnenschein bei drei Grad über dem Gefrierpunkt waren die äußeren Voraussetzungen beim Auftritt des SVW in Zwickau. Zum Personal: Ohne seinen besten Torschützen Dominik Martinovic ("Natürlich ein Qualitätsspieler. Aber das darf keine Ausrede sein, denn mehr Chancen als heute bekommt man dann auch nicht", so Trainer Patrick Glöckner), trat der SV Waldhof bei den "Schwänen" an. Aber dafür konnte immerhin Kapitän Marcel Seegert, dessen Einsatz noch am Vortag fraglich war, in der Viererkette spielen.

Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: "Auf meinem Zettel stehen acht Großchancen. In diesem Bereich müssen wir uns verbessern. Nach der Führung hätten wir nachlegen müssen, das muss man uns zum Vorwurf machen. Mit der Punkteteilung kann Zwickau sicher besser leben als wir." Marcel Seegert, Kapitän SV Waldhof: "Es gibt heute nur einen Vorwurf und das ist die Chancenverwertung. Wir lassen keine Tormöglichkeit des Gegners zu, das Gegentor ist ein Eigentor. Mir fehlen da heute etwas die Worte. Meine eigene Möglichkeit führt zum Elfer, aber ich hätte lieber selbst das Tor gemacht." Marco Höger, Mittelfeldspieler SV Waldhof: "Das zieht sich bei uns durch die Saison. Wir reden gar nicht von konsequenter Chancenverwertung, sondern wenn wir eine einigermaßen ordentliche Verwertung hätten, hätten wir sechs bis neun Punkte mehr."

Apropos Abwehr: Die Defensive war bei den Westsachsen in den letzten Spielen das Aushängeschild, doch schon nach dem ersten Eckball sah die FSV-Hintermannschaft nicht gut aus. Der Ball konnte nicht aus der Gefahrenzone geklärt werden und Adrien Lebeau traf im zweiten Versuch mit einem platzierten Schuss zur Waldhof-Führung (6.). In der 14. Minute folgte fast das 0:2, doch Joseph Boyamba scheiterte an der Querlatte. Lebeau versuchte im Nachschuss zum Erfolg zu kommen, wurde aber erfolgreich geblockt.

Die Hausherren waren nur kurz geschockt, dann versuchten sie über den schnellen Rechtsaußen Patrick Göbel zu Möglichkeiten zu kommen. Aber mehr als vier Eckstöße sprangen bei ihren Bemühungen nicht heraus. Gefährlicher blieben die Buwe, die entschlossener wirkten. Nach den Siegen der Konkurrenz aus Kaiserslautern war klar, dass ein Sieg nötig sein würde und die Glöckner-Elf zeigte in der Folge auch, dass man mit weniger als drei Punkten nicht zufrieden wäre. Es folgten weitere gute Offensivaktionen. Marc Schnatterer, von Lebeau in Szene gesetzt, setzte das Spielgerät knapp neben den Pfosten (21.). Dann versuchte es Pascal Sohm, doch Torwart Johannes Brinkies klärte per Glanzparade (27.).

Dann leider Verletzungspech. Noch vor der Halbzeit musste Torschütze Lebeau, bis dahin stärkster Akteur auf dem Feld, wegen erneut auftretender muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Für ihn kam Anton Donkor in die Partie (41.). Mit einer nach dem Spielverlauf und dem Chancenverhältnis zu knappen Waldhof-Führung ging es in die Kabinen.

Mit dem Wiederanpfiff rannten die Zwickauer 20 Minuten erfolglos an, doch dann wurde es richtig turbulent. Boyamba scheiterte an Brinkies (65.) und dann wurden die Bemühungen der Hausherren unter gütiger Mithilfe der Buwe belohnt. Marco Höger schoss beim Klärungsversuch Jesper Verlaat an und der Ball ging zum 1:1 über die Linie (66.).

Ein Foulspiel an Sohm an der Torauslinie vor dem FSV-Angriff wurde zuvor nicht geahndet. Der SVW wollte schnell antworten und Seegert hatte die erneute Führung auf dem Fuß, doch der Ball wurde nach Meinung des Schiedsrichters von Steffen Nkansah mit der Hand geklärt, eine Fehleinschätzung des Schiedsrichters (71.). Der eigentlich sichere Elfmeterschütze Boyamba, der seine vier Strafstöße in dieser Saison allesamt verwandelte, trat an. Sein fünfter Elfer, der enorm wichtig war, um nicht zu sagen, wohl spielentscheidend, wurde zur Beute von Brinkies (73.). Der Keeper lenkte den Ball um den Pfosten. Das Spiel wurde hektischer, die Zwickauer kämpften um jeden Zentimeter Gras und schafften auch Entlastung nach vorne. Die Zeit lief den Blauschwarzen davon, nach Justin Butler kam in der Endphase auch Dominik Kother neu aufs Feld. Glöckner konnte man nicht vorwerfen, dass er mit Offensiveinwechslungen nicht alles versucht hätte. Aber zwingend vor den FSV-Kasten kamen die Gäste nicht mehr.

Zwickau: Brinkies - Hauptmann, Nkansah, Frick, Butzen - Göbel (67. Starke), Könnecke (67. Gomez), Schikora, Coskun (58. Willms) - Baumann (75. Reinthaler), Lokotsch (75. König).

Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert, Rossipal - Russo, Höger - Schnatterer (70. Butler), Boyamba (83. Kother), Lebeau (41. Donkor) - Sohm.

Schiedsrichter: Braun (Wuppertal); Zuschauer: 4021; Tore: 0:1 Lebeau (6.), 1:1 Verlaat (66., ET); bes. Vorkommnisse: rote Karte für Nkansah (71. Handspiel), Brinkies hält Handelfmeter von Boyamba (73.).