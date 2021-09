Von Daniel Hund

Horrenberg. Flutlicht-Knaller, 1200 Zuschauer auf einem kleinen Sportplatz – der badische Pokal macht’s möglich. Im letzten Achtelfinale hieß es mal wieder David gegen Goliath, Landesligist gegen Drittligist, Feierabend-Kicker gegen Profis: Am Dienstagabend kreuzte der SV Waldhof bei der SG Horrenberg, die die Partie im Vorfeld als Spiel des Jahrzehnts bezeichnet hatte, auf. Manch einer träumte von der Sensation, daraus wurde aber nichts. Der Tross vom Alsenweg kam, sah und siegte, setzte sich gegen einen tapfer kämpfenden Außenseiter mit 4:1 (1:0) durch.

Wirklich traurig war man in Horrenberg trotzdem nicht. Warum auch? Trainer Thomas Rothenberger lächelte: "Gegen den Waldhof zu spielen, war für uns ein Highlight, bei dem wir kämpferisch und läuferisch voll dagegen gehalten haben."

Das Erlebnis stand über dem Ergebnis.

SVW-Trainer Patrick Glöckner setzte auf die zweite Reihe: Nachdem am Dienstagmorgen noch der komplette Kader in Mannheim trainiert hatte, baute er auf Spieler, die ansonsten nicht so häufig auf dem Rasen stehen.

Los ging’s wie erwartet: Waldhof drückte, Horrenberg verteidigte aufopferungsvoll, grätschte, warf sich in jeden Ball. In der sechsten Minute klingelte es dann trotzdem im Kasten: Niklas "Willy" Sommer zündete auf dem rechten Flügel den Turbo, flankte auf Anton Donkor und der ließ sich nicht zweimal bitten: Per Volley-Abnahme knallte er den Ball aus fünf, sechs Metern über die Linie.

Der SVW war auch danach im Vorwärtsgang, erspielte sich bis zur Pause aber keine hundertprozentigen Chancen. Und Horrenberg? Das schoss in der 34. Minute erstmals auf den Waldhof-Kasten – und wie: Samuel Gabler nahm von der Strafraum-Kante aus Maß und zwang Waldhofs Jan-Christoph Bartels zu einer Glanzparade.

Und auch der Horrenberger Schlussmann hat’s drauf: In der 41. Minute entschärfte Marcel Mehl einen Kopfball von Jan Just spektakulär.

Die Vorentscheidung fiel in der 53. Minute: Baris Ekincier traf per Freistoß zum 2:0, ehe Gerrit Gohlke per Elfmeter das 3:0 (59.) nachlegte. Und wenn’s läuft, dann läuft’s: Nur zwei Minuten später schob Gillian Jurcher überlegt zum 4:0 ein. In der 64. Minute war der Jubel dann grenzenlos: Dennis Gebhardt stürmt und trifft zum 4:1 – der völlig verdiente Ehrentreffer.

Glöckner sagte: "Bei solchen Spielen ist es wichtig, dass man weiterkommt, das haben wir geschafft."

Horrenberg; Mehl – Hetzel, Janis Steger, Rausch, Piesch – Julian Steger (83. Köken), Rothenberger (67. Hammerlindl), Gebhardt, Wichmann (77. Faller), Gabler – Schneider (63. Kogler).

SV Waldhof: Bartels – Sommer (83. Lutz), Just, Gohlke, Kouadio – Russo (65. Lippert), Lee (63. Hocker) – Donkor, Ekincier, Gottschling – Jurcher.

Tore: 1:0 Donkor (6.), 2:0 Ekincier (53.), 3:0 Gohlke (59.), 4:0 Jurcher (61.), 4:1 Gebhardt (64.)

Schiedsrichter: Icli (Oberlauda).