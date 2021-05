Von Daniel Hund

Mannheim/Pforzheim. Neues Stadion, alter Sieger: Der SV Waldhof hat’s nochmal getan. Die Blau-Schwarzen krallten sich am Samstag erneut den badischen Pokal. In Pforzheim im schmucken Stadion im Brötzinger Tal – ja, das heißt wirklich so – setzten sich die Buwe mit 2:1 (2:0) im Kurpfalz-Derby gegen den FC-Astoria Walldorf durch.

Los ging es mit siebenminütiger Verspätung – das Netz war kaputt, zu löchrig. Ob’s an den harten Schüssen des SVW lag, der sich auf dieses Tor beim Warmmachen eingeschossen hatte, ist nicht übermittelt.

SV Waldhof gegen Astoria Walldorf - die Fotogalerie









































































































Wie auch immer, der Außenseiter aus Walldorf legte gut los, machte die Räume eng und sorgte rings um die Mannheimer Auswechselbank für sichtliches Kopfzerbrechen. Denn für den Drittligisten gab es kein Durchkommen. Die erste Chance hatte dann auch der FCA. Nach einem verunglückten Querschläger schnappte sich Ex-Waldhöfer Jonas Weik den Ball und knallte ihn aus leicht spitzem Winkel auf den Waldhof-Kasten. Doch der hatte die Rechnung ohne Timo Königsmann gemacht. Artistisch pflückte der Keeper den Ball runter und lenkte ihn zur Ecke (7.).

Hintergrund Stimmen zum Spiel Jochen Kientz, Sportlicher Leiter SV Waldhof: "Wir haben viele Chancen liegen gelassen, sind nun aber glücklich, dass wir den badischen Pokal gewinnen konnten und jetzt im DFB-Pokal dabei sind. Einen Wunschgegner habe ich nicht (lacht). Schön wäre es, wenn wir mal wieder vor Zuschauern spielen dürften, das würde mich für unsere Fans [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel Jochen Kientz, Sportlicher Leiter SV Waldhof: "Wir haben viele Chancen liegen gelassen, sind nun aber glücklich, dass wir den badischen Pokal gewinnen konnten und jetzt im DFB-Pokal dabei sind. Einen Wunschgegner habe ich nicht (lacht). Schön wäre es, wenn wir mal wieder vor Zuschauern spielen dürften, das würde mich für unsere Fans sehr freuen." Marcel Seegert, Kapitän des SV Waldhof: "Für uns ist das ein sehr schöner Abschluss. Vom Kopf her ist es gar nicht so leicht, sich nach der Saison nochmals voll zu fokussieren. Letztlich haben wir es geschafft und wir stehen im DFB-Pokal. Das ist das Entscheidende." Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: "In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Hochkaräter liegen gelassen. Und man sieht einfach immer wieder, was passieren kann, wenn man vorne seine Dinger nicht macht. Dann wird man hinten bestraft. Ich bin froh, dass die Saison jetzt rum ist und wir durchschnaufen können. Am Abend werden wir mit den Jungs noch ein wenig feiern, das Champions-League-Finale schauen und grillen." Matthias Born, Trainer FC Astoria Walldorf: "Glückwunsch nach Mannheim. Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben. Gegen so einen Gegner hätte alles für uns passen müssen und das hat es nicht. Mit zehn Mann wird es dann noch schwerer. Aber wir haben das Beste daraus gemacht." Roman Hauk, Innenverteidiger FC Astoria Walldorf: "Ich kann da cleverer hingehen, aber die Begründung des Schiedsrichters passt nicht. Er sagt, er muss mich runterstellen, weil ich Christiansen im Gesicht treffe. Da habe ich ihn aber sicher nicht getroffen und er lässt sich extrem theatralisch fallen. Da hätte der Schiri mehr Fingerspitzengefühl zeigen müssen. 50 Minuten in Unterzahl waren natürlich sehr schwierig für die Jungs."

[-] Weniger anzeigen

Ein Warnschuss, auf den der Favorit prompt antwortete: Flanke Arianit Ferati, Kopfball Marcel Seegert – drin das Ding (11.). So ein 1:0, das verleiht Flügel, das bringt Sicherheit. Nicht am Samstag. Aus dem Spiel heraus ging weiter nicht viel. Ein, zwei Konter, die Joseph Boyamba und Dominik Martinovic verstolperten, mehr war da nicht.

Dann der Knackpunkt in dieser Partie: Roman Hauk, einer der beiden Innenverteidiger der Walldorfer, leistete sich zwischen der 36. und der 49. Minute zwei Fouls, für die er sich zwei gelbe Karten abholte und per Ampelkarte vom Platz musste. Zunächst legte er Ferati, dann Max Christiansen. Muss man dafür vom Platz fliegen? Die RNZ meint: Eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

Der Waldhof blieb nun am Drücker, wollte vor der Pause unbedingt nochmal nachlegen. Und das gelang. Quasi mit dem Halbzeitpfiff zündete Anton Donkor auf dem linken Flügel den Turbo, umkurvte zwei Gegenspieler, schaute kurz hoch und legte die Kugel in den Fünfmeterraum. Boyamba sagte Danke und schob aus vier Metern ein. Die Vorentscheidung.

Nach dem Wechsel verteidigte der SVW den Vorsprung, stand hinten sicher. Einmal musste Königsmann trotzdem noch hinter sich greifen: Nach einer präzisen Flanke von Jimmy Morton vollstreckte Andreas Schön in der Nachspiel-Zeit zum 1:2.

Der Rest war Jubel, Trubel, Heiterkeit. Partylaune in Blau und Schwarz. Kapitän Marcel Seegert war es, der den Pott gen Himmel reckte.

SV Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat (72. Gohlke), Seegert, Donkor - Christiansen, Russo (46. Saghiri) - Boyamba (81. Boyamba), Ferati, Garcia (65. Jastrzembski) – Martinovic (72. Jurcher)

FC Astoria Walldorf: Kristof – Goß (79. Waack), Hauk, N. Hammann, C. Becker (46. Nyenty) - Fahrenholz (58. Marton) Nag, Hillenbrand, Weik – Jahn (58. Burgio), Groß (79. Schön)

Schiedsrichter: Hildenbrand