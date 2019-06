Mannheim. (miwi) Am heutigen Montagnachmittag um 14 Uhr startet der SV Waldhof mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Die Euphorie nach dem Drittliga-Aufstieg ist im Umfeld der Mannheimer spürbar, nur bei Spielmacher Timo Kern hält sich die Freude auf die nächste Spielzeit in Grenzen. Sein Wunsch, zum Zweitligisten Jahn Regensburg zu wechseln, bestimmt die Gedankenwelt des Mittelfeldspielers. Und die Aussicht, dass der Transfer nicht realisiert werden kann, sorgt für Frust.

"Ehrlich gesagt fühle gerade nichts", sagt der 29-Jährige hinsichtlich der Vorfreude auf die nächste Saison. Kern beschäftigt sich weiterhin mit einem Angebot, dass ihm Zweitligist Jahn Regensburg unterbreitet hat und das er gerne annehmen möchte. Weil der technisch starke Mittelfeldspieler noch bis Juni 2020 an die Waldhöfer gebunden ist, erteilte der Klub bislang keine Freigabe und lehnte zudem ein Ablöseangebot der Regensburger für Kern ab, im Umfeld des Klubs wird über eine Summe von knapp 200.000 Euro spekuliert.

Nach aktuellem Stand bleibt der gebürtige Hockenheimer, der mit 17 Treffern und elf Vorlagen großen Anteil am Aufstieg der Blau-Schwarzen hatte, also in Mannheim. Die Hoffnung auf die Zweite Liga erfüllt sich voraussichtlich nicht. "Ich habe als 29-Jähriger noch ein Angebot aus der 2. Liga bekommen. Dies ist mein persönlicher Traum und für mich greifbar geworden", sagt Kern. Die Haltung der Verantwortlichen beim SVW sorgt für Enttäuschung. "Es wäre mir einfach wichtig gewesen, dass man meine Leistung von Vereinsseite honoriert, indem man sich einerseits mit meiner Person auseinandersetzt und sich andererseits mit Regensburg einigt."

Kern versucht, seine Situation zu erklären. Er hofft darauf, dass ihm der Klub die Chance ermöglicht, es noch einmal in der 2. Liga probieren zu können. "Ich habe in der vergangenen Saison alles für den SV Waldhof gegeben, um diesen wieder in den Profifußball zurückzubringen. Hierfür habe ich auf Gehalt verzichtet, meinen Job hinten angestellt, sogar verletzt gespielt und etliche zusätzliche Stunden privat investiert, um endlich mal fit zu bleiben", erklärt Kern. "Natürlich habe ich das auch für mich getan, im Endeffekt war das aber eine Win-Win-Situation", fügt der Mittelfeldmann an.

Nicht nur die Entscheidung, den Transfer zu untersagen, wurmt den Mittelfeldspieler, auch die Art und Weise sorgt für Verbitterung. "Bis zum heutigen Tag gab es keinerlei Signale von Seiten des SVW, langfristig mit mir zu planen. Nicht mal ein Dialog hat während der Offerte von Jahn Regensburg mit mir stattgefunden. Stattdessen wurden die Angebote von Jahn Regensburg einfach so abgeschmettert." Das Training wird Kern heute aufnehmen, schließlich freut er sich für die "Mannschaft und die Fans", dass es jetzt in der Dritten Liga weitergeht, aber persönlich überwiegen aktuell die negativen Emotionen.

Jochen Kientz bleibt bei dem Thema zurückhaltend. "Das kommentiere ich nicht", erklärt der Sportliche Leiter des SVW. Der Manager äußert sich grundsätzlich nicht zu derlei Themen und bleibt sich treu. Vor einigen Wochen gab es Kontakt zwischen den Regensburgern und dem SVW, mittlerweile ist ein Wechsel für Kientz vom Tisch: "Das Angebot von Regensburg war nicht interessant für uns."