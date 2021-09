Mannheim. (rodi) Beim SV Waldhof gibt man sich vor dem brisanten Südwest-Knaller beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag um 14 Uhr (live im Südwest-Fernsehen) eher zugeknöpft. Die Spieler sollten sich in dieser Trainingswoche gegenüber den Medien nicht mehr zum bevorstehenden Spiel äußern, weil allzu großer Presserummel nur ablenken würde. Gefragt war konzentriertes Arbeiten, um bis zum Samstag in Topform zu kommen.

Auch Trainer Patrick Glöckner ging in einer seiner kürzesten Spieltagspressekonferenzen nur in wenigen Sätzen auf das Duell ein. Wenn statt der fehlenden großen Worte vor dem Anpfiff nun Taten auf dem Rasen folgen, dann könnte es etwas werden mit dem ersten Sieg über die Pfälzer seit fast 25 Jahren. Im November 1996 gelang ein 2:0-Erfolg. Im Kasten der Blauschwarzen stand damals Andreas Clauß, mittlerweile als Torwarttrainer in Diensten des FCK, und die Treffer im Mannheimer Carl-Benz-Stadion erzielten Andrzej Kobylanski und Alois Schwartz. Am Saisonende waren die Pfälzer aber dennoch Zweitligameister und Waldhof stieg ab. Der letzte SVW-Sieg im Fritz-Walter-Stadion datiert vom 23. August 1989, einer der Mannheimer Torschützen beim 3:2-Erfolg war Gerd Dais.

Für den aktuellen Waldhof-Kapitän Marcel Seegert wird es daher Zeit, dort mal wieder zu gewinnen, wie er nach dem Heimsieg über Türkgücü München äußerte. Auch wenn Waldhof trotz guter Auftritte mit vier Zählern aus den ersten drei Auswärtspartien den einen oder anderen Punkt liegen ließ, spricht das aktuelle Formbarometer mehr für die Buwe. "Der Sieg über Türkgücü hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Wir werden auch in Kaiserslautern kämpferisch alles auf den Platz bringen", verspricht Marc Schnatterer, der Spezialist für die Standardsituationen beim SVW. Und auch Angreifer Joseph Boyamba will den Schwung und das positive Gefühl aus dem letzten Spiel mitnehmen. "Unsere Mannschaft ist gut drauf", kündigt er an, dass man in der Pfalz voll angreifen werde.

Die Chancen auf einen Erfolg scheinen diesmal besonders gut zu sein. Bei den Pfälzern ist bei nur fünf bislang erzielten Punkten schon früh in dieser Saison Feuer unter dem Dach, Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Eine Niederlage gegen Waldhof könnte Trainer Marco Antwerpen sogar den Job kosten. Das sah beim letzten Aufeinandertreffen noch ganz anders aus. Bei seinem Amtsantritt im Februar feierte er mit einem 2:0 in Mannheim den Derbysieg, nachdem zuvor alle drei weiteren Vergleiche in der 3. Liga 1:1 geendet hatten.

"Das tat massiv weh", erinnert sich Seegert ungern an diese Niederlage zurück und will Revanche. Auf die Unterstützung der eigenen Fans kann sich sein Team zwar verlassen, doch Waldhofs Anhang wird klar in der Unterzahl sein. Nur 955 Karten für Gästefans wurden zur Verfügung gestellt und die waren innerhalb von weniger als zwei Stunden verkauft. Der FCK erwartet dazu etwa 10.000 eigene Anhänger.

"Wir haben eine Aufgabe und die wollen wir erfüllen. Das ist auch das Einzige, was ich heute zu diesem Spiel sagen möchte", sagte Patrick Glöckner. Punkt. Auf Nachfrage meinte der Trainer zum FCK: "Sie spielen zu Hause vor großer Kulisse und werden sich sicher nicht hinten reinstellen. Darauf sind wir vorbereitet." Neben dem Kader der Vorwoche stehen ihm auch wieder Marcel Costly und Hamza Saghiri zur Verfügung.

Am Donnerstag hat der DFB die Drittliga-Spieltage 11 bis 17 terminiert. Waldhof spielt einmal freitags, viermal samstags und zweimal sonntags.

Die genauen Anstoßzeiten:

Sonntag, 3. Oktober, 14 Uhr: SV Waldhof – SC Verl

Samstag, 16. Oktober, 14 Uhr: 1860 München – SV Waldhof

Samstag, 23. Oktober, 14 Uhr: SV Waldhof – FSV Zwickau

Samstag, 30. Oktober, 14 Uhr: SV Waldhof – 1. FC Saarbrücken

Samstag, 6. November, 14 Uhr: SC Freiburg II – SV Waldhof

Sonntag, 21. November, 14 Uhr: SV Waldhof – VfL Osnabrück

Freitag, 26. November, 19 Uhr: MSV Duisburg – SV Waldhof

