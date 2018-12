Mannheim. (miwi) Etwas Zeit zur Ruhe hatte Jochen Kientz über die Feiertage durchaus und das war notwendig. Für den Sportlichen Leiter des SV Waldhof stehen arbeitsreiche Wochen an, denn wenn die Liga Pause macht, muss Kientz mehr arbeiten als sonst.

"Wir halten unsere Augen offen und wenn etwas passt und Sinn macht, werden wir vielleicht noch einmal aktiv", sagt Kientz mit Blick auf den Transfermarkt. Ein Allrounder für die Defensive steht noch auf dem Wunschzettel beim Tabellenführer, der möglichst als Innenverteidiger oder als Abräumer vor der Abwehr seine Stärken ausspielen kann.

Eine große Kaderveränderung steht nicht an, denn die Verantwortlichen des SVW sind sehr zufrieden mit der eigenen Mannschaft und der Atmosphäre, die innerhalb des Teams herrscht. Es gilt deshalb in erster Linie, die Akteure zu halten, deren Verträge am Saisonende auslaufen.

"Wir werden Gespräche führen", kündigt Kientz an - und es kann davon ausgegangen werden, dass sich nicht alle als einfach erweisen. Mit Marco Meyerhöfer, Marco Schuster, Jannik Sommer, Dorian Diring, Gianluca Korte und Maurice Deville laufen bei sechs Stammkräften der Hinrunde die Verträge aus.

Alle werden bei der Konkurrenz aus der vierten und dritten Liga Begehrlichkeiten geweckt haben. "Wir wollen sie halten", sagt der Sportliche Leiter, der die Leistungen des Sextetts zu schätzen weiß, gleichzeitig aber auf das Budget des Vereins achten muss. Wie in der vergangenen Spielzeit geht es darum, den Spagat zwischen sportlicher Stärke und finanzieller Konsolidierung zu schaffen. Es ist also viel zu tun.