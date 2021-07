Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Plan ist klar: Der SV Waldhof peilt am Samstag, 14 Uhr, bei Borussia Dortmund II einen Sieg an, will die Auftakt-Pleite (0:2) gegen Magdeburg vergessen machen. Wie SVW-Trainer Patrick Glöckner das schaffen will? Glaubt man den Trainings-Kiebitzen am Alsenweg, spricht einiges für eine Rückkehr zum 4-2-3-1-System.

Einer, der auf seinen Einsatz brennt und gute Chancen auf die Start-Elf hat, ist Joseph Boyamba. Der Offensiv-Künstler ist heiß auf seinen Ex-Klub, will mit Toren zurückkehren. Auffällig war in dieser Trainingswoche zudem, dass verstärkt an den Standard-Situationen gefeilt wurde. Nach RNZ-Informationen war man mit denen gegen Magdeburg nicht zufrieden. In den Testspielen war nach den Ecken und Freistößen mehr Feuer drin.

Das Abschluss-Training fand am Freitag, 12 Uhr, am Alsenweg statt. Danach geht es mit dem Mannschaftsbus nach Dortmund. Im Hotel angekommen, ist ein Spaziergang geplant. Füße wieder lockern, nennen sie das bei den Buwe. Vor dem Abendessen hat dann Glöckner das Kommando. An der Taktik-Tafel gibt er letzte Instruktionen.

Gespielt wird am Samstag im Stadion Rote Erde, das direkt am altehrwürdigen Westfalen-Stadion liegt. Allzu viele Waldhof-Fans werden nicht mit dabei sei. Genauer: 70 an der Zahl. Mehr Karten haben die Schwarz-Gelben den Blau-Schwarzen nicht zur Verfügung gestellt. Ein Ärgernis, denn die Nachfrage nach Auswärtskarten war größer. Also dachte der SVW um: Die 70 Karten wurden verlost. Teilnahmeberechtigt waren nur Vereinsmitglieder, die auch eine Dauerkarte besitzen.

"Für unsere Fans, von denen sicher gerne ein paar mehr gekommen wären, ist das natürlich schade", sagt Geschäftsführer Markus Kompp, "aber es ist für alle eine schwere Situation, die wir akzeptieren."

Bei einem Blick aufs nächste Wochenende fällt das dann schon schwerer. Denn vieles deutet darauf hin, dass das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt vor nahezu leeren Rängen stattfinden muss. Aktuell liegt die Inzidenz in Mannheim bei 29, klettert sie bis Dienstag auf 35, gibt es krasse Einschnitte. Dann dürfen statt 12.000 nur 500 Zuschauer dabei sein. "Das wäre mal ein krasser Sprung und ein starkes Stück", sagt Kompp, "wir haben so lange auf diesen Moment gewartet und dann so was."

Die fehlenden Zuschauer-Einnahmen werden aber wohl so oder so bald wieder zum Thema. Beim DFB wollte man das offenbar nicht wahrhaben. Kompp sagt: "Uns wurde gesagt, dass wir für die Lizenzierung mit einer 100 prozentigen Auslastung planen können. Ich habe das aber nicht gemacht, ich habe die Möglichkeit einer vierten Welle gleich mit eingeplant." Und weiter: "Falls andere Vereine das nicht gemacht haben, werden sie große Probleme bekommen."