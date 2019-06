Von Michael Wilkening

Mannheim. Seit Januar 2018 ist Jochen Kientz als Sportlicher Leiter für die Geschicke beim SV Waldhof verantwortlich. Der Ex-Profi (u.a. TSV 1860 München, Hamburger SV) ist im Moment damit beschäftigt, den Kader für die neue Saison in er 3. Liga zusammenzustellen. Der 46-Jährige ist zuversichtlich, mit dem SVW in der neuen Spielzeit eine gute Rolle spielen zu können.

Der SV Waldhof hat sieben Spieler abgegeben, aber erst drei Neue geholt. Will niemand zum SVW, müssen sich die Fans sorgen machen?

Nein, absolut nicht. Wir haben aktuell bereits 23 Mann im Kader, unser Gerüst steht und wir haben eine tolle Mannschaft. Wir beobachten den Markt genau.

Warum gab es bislang erst wenige Verpflichtungen?

Wir versuchen, hoch ins Regal zu greifen. Wir möchten sehr gute Spieler dazu holen, die im Moment noch in Richtung 2. Liga schielen. Außerdem müssen die Neuen in unsere finanziellen Bedingungen reinpassen. Da braucht man Geduld und ich bin noch sehr gelassen.

Wo befindet sich der SVW finanziell im Vergleich zu den anderen Drittligisten?

Ich würde sagen, dass wir uns im Moment im unteren Drittel bewegen. Darüber hinaus müssen wir darauf achten, dass wir das finanzielle Gefüge in unserem Kader nicht durch Neuverpflichtungen durcheinanderbringen.

Am kommenden Montag beginnt das Training, wird der Kader bis dahin ergänzt?

Das hoffe ich, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Wir versuchen weiterhin, Spieler zu verpflichten, die auf ihrem Karriereweg nach oben sind. Wir suchen Spieler, die mit oder durch uns weiter nach oben kommen möchten. Wenn wir dafür mal etwas warten müssen, machen wir das.

Mit Timo Kern, dem eine Offerte von Jahn Regensburg vorliegt, und Valmir Sulejmani sind zwei Mannheimer Säulen der Vorsaison bei höherklassigen Klubs begehrt. Haben Sie die Sorge, dass noch Leistungsträger von Bord gehen?

Beide haben ja noch gültige Verträge bei uns und gehen nur, wenn wir unser Okay geben. Wir wissen, was wir an Timo haben und möchten ihn nicht abgeben. Valmir hat sich ja bereits dahingehend geäußert, dass er in Mannheim bleiben möchte. Es ist ja auch eine tolle Sache, im nächsten Jahr mit dem Waldhof in der 3. Liga zu spielen.

Mit welchen Ambitionen startet der SV Waldhof als Neuling in der 3. Liga?

Wir wollen und müssen uns weiterentwickeln, das ist uns bewusst. Grundsätzlich möchten wir weiterhin den Fußball spielen, mit dem wir die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest gewonnen haben. Wir wollen agieren und spielerisch gut sein. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass es körperlich anders zur Sache gehen wird. Wir wollen immer gewinnen, aber das wird in der 3. Liga nicht mehr so einfach sein.

Und das bedeutet?

Wir wollen keine Lautsprecher sein. In der Regionalliga wollten und mussten wir aufsteigen, das haben wir dann auch so formuliert. Jetzt ist die Ausgangslage etwas anders. Wir wollen erfolgreich sein, müssen jetzt aber erst einmal gut arbeiten.

Am Samstag wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost, der SVW ist nach 16 Jahren erstmals wieder dabei. Welchen Gegner wünschen Sie sich?

Es wäre aus meiner Sicht schön, wenn wir einen Klub zugelost bekommen würden, gegen den wir eine Siegchance haben. Also vielleicht nicht gleich Bayern oder Dortmund.

Die Chance auf die zweite Runde steht bei Ihnen demnach über der Attraktivität?

Zuerst einmal ja. Wir vertrauen auf uns und es wäre schön, wenn wir eine realistische Chance aufs weiterkommen hätten. Letztlich ist es aber gleich, wer kommt: Wir werden auch im Pokal unseren Fußball spielen und uns nicht verstecken. Wir freuen uns darauf, wieder im DFB-Pokal mitzuspielen.