Von Daniel Hund

Mannheim. Marc Schnatterer, 35, ist der neue Hoffnungsträger des SV Waldhof Mannheim. Nach 13 Jahren beim 1. FC Heidenheim läuft er ab der kommenden Saison für die Blau-Schwarzen auf.

Marc Schnatterer, die erste Trainingseinheit liegt hinter ihnen. Wie sind die ersten Eindrücke vom SV Waldhof?

Es war natürlich etwas ganz anders. Den Weg zum Trainingsplatz muss ich erst noch neu lernen. Das bin ich nicht gewohnt (lacht). Ich bin froh, dass es jetzt losgegangen ist. Ich freue mich auf die Vorbereitung und will jeden Tag nutzen. Ich bin jetzt selbst mal der Neue. Ich hoffe nun, dass bald wieder Zuschauer zugelassen sein werden, denn ich weiß, was das hier für ein Hexenkessel sein kann. Und das wird er hoffentlich vom ersten Spieltag an sein.

Mit welchem Ziel sind Sie nach Mannheim gekommen?

Für ein genaues Ziel ist es derzeit noch recht früh. Letzte Saison hat man auf einem guten achten Platz abgeschlossen. Es muss schon der Anspruch sein, dass man den auch wieder bestätigen möchte. Aber die Liga ist insgesamt sehr ausgeglichen.

Wie kam es denn zu Ihrem Wechsel zum SVW?

Mir war klar, dass ich noch weiter spielen wollte. Und da das in Heidenheim nicht ging, habe ich mich umgeschaut. Der SV Waldhof hat sich sofort sehr um mich bemüht und tolle Signale gesendet. Als Spieler ist es wichtig, dass du das Gefühl vermittelt bekommst, dass du gebraucht wirst. Ein weiterer Aspekt war natürlich die räumliche Nähe. Das Trainingsgelände liegt nur rund 90 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Und dann natürlich diese Fans und die lange Tradition, die hinter diesem Verein steckt.

Was sind Ihre persönlichen Ziele in Mannheim?

Ich möchte mit anpacken. Tore zu schießen, aber auch vorzubereiten, ist immer eine schöne Sache. Ich will der Mannschaft so gut es geht helfen.

Sie sind bereits 35 Jahre alt, was entgegnen Sie den Kritikern, die sagen, Sie wären vielleicht schon über Ihrem Zenit?

Natürlich ist das schon ein Alter. Aber bis jetzt wurde ich in meiner Karriere immer von schweren Verletzungen verschont. Auch letzte Saison musste ich mich nicht durchschleppen. Ich kann meine Erfahrung mit einbringen.

In Heidenheim waren Sie 13 Jahre. So ein Abschied fällt sicher nicht leicht.

Nein, aber es geht dann alles recht schnell. Ich hatte vier Wochen frei. Zwei Wochen konzentrierst du dich auf die Suche nach einem neuen Verein und die anderen zwei Wochen machst du frei. Und jetzt bin ich hier. Ich würde sagen, dass ich ein offener Typ bin, der keine Scheu hat, die anderen Jungs kennenzulernen. Ich will auch hier vorangehen. Ich verstecke mich nicht vor einer Führungsrolle. Die wird auch erwartet von mir.

Haben Sie den SV Waldhof im letzten Jahr verfolgt?

Ja, natürlich. Die Dritte Liga im Allgemeinen auch. Die Spielweise des SVW gefällt mir. Da ist ein spielerischer Ansatz erkennbar. Hier will man Fußball spielen, dabei passieren natürlich auch Fehler. Aber daran kann man arbeiten. Es gibt wirklich viele talentierte Jungs im Kader.

Wie sieht Ihr persönlicher Karriereplan aus? Ist nach dieser Saison Schluss?

Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Wenn ich hier noch, ein, zwei oder drei Jahre spielen könnte, wäre ich zufrieden.

Auf welcher Position sehen Sie sich denn selbst?

Meine Stärken liegen in der Offensive und auf der Außenbahn. Die Defensive ist eher nicht so meine Paradedisziplin. Ich meine aber sagen zu können, dass ich nicht als Sechser geholt wurde (lacht).