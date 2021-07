Von Daniel Hund

Mannheim. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Das Trainingslager und die gute Leistung im Testspiel gegen den SV Darmstadt 98 (1:2) verhelfen zu einer gewissen Lockerheit. Einen großen Anteil daran hat auch Neuzugang Marc Schnatterer, 35. Die Zweitliga-Legende ist nach RNZ-Infos ein Typ zum Anfassen. Gerade die jungen Spieler schauen zu ihm auf. Aber eben nicht nur, weil er ein begnadeter Fußballer ist, sondern auch menschlich sehr gut ins Team passt. Er gibt Tipps und Ratschläge – ohne dabei oberlehrerhaft rüber zu kommen.

Am Mittwoch war Schnatterer mit einer kleinen Waldhof-Delegation in Würzburg. Im dortigen Stadion fand der Media-Day zur Drittliga-Saison statt. Gemeinsam mit fünf weiteren Mannschaften standen Schnatterer, Kapitän Marcel Seegert und Torhüter Timo Königsmann für Interviews und kurze Film-Sequenzen zur Verfügung. Organisiert wurde das Event von Magenta-TV und dem DFB, überwacht von SVW-Pressesprecher Yannik Barwig.

Interessant zu beobachten ist auch, wie Gillian Jurcher, 24, und Anthony Roczen, 21, auf dem Trainingsplatz das Gaspedal durchdrücken. In der Vorsaison waren beide in der Vorbereitung am Alsenweg nicht mit am Ball. Und überhaupt hat sich nach RNZ-Infos bei Jurcher vieles geändert. Galt er im letzten Jahr eher als Einzelgänger, ist er mittlerweile voll integriert und will sich beweisen. Ähnlich wie Roczen hat auch er diesen Eindruck im Test gegen Darmstadt bestätigt. Andererseits: Auch ein Jurcher weiß, dass es in dieser Saison für ihn zählt. Macht er erneut nicht auf sich aufmerksam, könnte es mit dem Traum vom Fußball-Profi bald vorbei sein. Denn neue Angebote dürften dann kaum eintrudeln.

Komplett offen soll der Kampf auf der Torhüter-Position sein. Sowohl Königsmann als auch Jan-Christoph Bartels versuchen im Training alles, um Trainer Patrick Glöckner zu überzeugen. Die Entscheidung wird hier erst in der Woche vor dem ersten Pflichtspiel fallen.

Am Samstag, wenn der SV Waldhof um 14 Uhr am Alsenweg auf den FC Gießen trifft, werden wohl beide wieder ihre Chance bekommen. Der Online-Vorverkauf – es dürfen 1000 Zuschauer rein – wird am Donnerstagvormittag beginnen. Die Mannschaft wird dann bereits in den neuen Trikots spielen. Die können vor Ort auch gleich gekauft werden. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Vor der Partie wird Waldhofs U15 auf die U15 des SGV Freiberg treffen. Das ist der Verein, bei dem Marc Schnatterer in der Jugend spielte und auch seine ersten Schritte im Aktivenbereich gemacht hat.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein erfolgreicher Saisonstart. Hinter den Kulissen ist der bereits gelungen. Der Fanshop des SVW zieht innerhalb Mannheims um. Von Q6/Q7 geht es direkt auf die Planken. Am Montag wird die neue Waldhof-Erlebniswelt in P7, 17 eröffnet.

Zum Vergleich: Aus 160 werden 700 Quadratmeter. "Ich war schon mit ein paar unserer Sponsoren im neuen Shop", berichtet Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp, "so etwas hatte noch keiner gesehen. Selbst bei Fenerbahce Istanbul nicht. Und auch in Deutschland überbietet das wohl nur der FC Bayern. Das ist wirklich ein Brett."

Möglich wurde der Umzug auch durch die Coronakrise. Viele Geschäfte standen leer. "Also haben wir die Gunst der Stunde genutzt", verrät Kompp, der betont: "Wir hatten auch gute Gespräche mit Q6/Q7 und hätten dort bleiben können."

Der Umzug verdeutlicht, dass beim SVW Aufbruchsstimmung herrscht. Beinahe täglich kommen neue Sponsoren dazu oder werden verlängert. Kompp macht das froh: "Vor ein paar Jahren war das noch undenkbar. Aber ich denke, dass der SV Waldhof mittlerweile als seriöser Partner gesellschaftlich angekommen und auch wahrgenommen wird."

Auch rings um das Carl-Benz-Stadion ist die Aufbruchsstimmung spürbar. Buden und Stände gibt es dort mittlerweile zuhauf. Kompp spricht in diesem Zusammenhang von einer "kleinen Stadt", mit der man für die Zukunft perfekt aufgestellt sei, "um auch mal 24.000 Zuschauer versorgen zu können".