Mannheim. (rodi) Die Aufstiegsplätze hat der SV Waldhof ein wenig aus den Augen verloren, aber die Saison einfach mal so ausklingen lassen wird der Drittligist in den letzten neun Partien nicht. "Resignation habe ich keine wahrgenommen, ganz im Gegenteil", sagt Trainer Patrick Glöckner vor der Partie beim SC Verl am Samstag (14 Uhr/MagentaSport): "Wir wissen, was wir können und wollen und müssen es auf den Platz bringen. Einen Spannungsabfall sollte es nicht geben, denn jeder spielt ja auch um seine persönliche Zukunft", setzt er auf die vorhandene Professionalität in seinem Kader. Aber der Stachel saß natürlich erst einmal tief nach dem 0:3 gegen Eintracht Braunschweig, denn es hätte auch anders laufen können.

"Wir haben das Momentum nicht gehabt, als wir in Führung gehen müssen", spielte Kapitän Marcel Seegert auf die Abseitsentscheidung des Referees an, weil der Linienrichter nach Seegerts Kopfball Rechtsverteidiger Marcel Costly, der den Ball noch vor Überschreiten der Torlinie berührte, in der verbotenen Zone wähnte. "Danach haben wir Nackenschläge bekommen die unnötig waren, ärgerte sich Seegert über die folgenden drei Gegentreffer, die das Spitzenduell in die andere Richtung lenkten. "Wir wissen doch alle wie es ist. Du machst zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 . Dann beim zweiten Tor strotzt du vor Selbstvertrauen und der Gegner ist geknickt. Auch ich war extrem traurig nach dem Spiel, denn Braunschweig war für mich nicht die bessere Mannschaft", ärgert er sich noch immer über viel Aufwand und null Ertrag.

Viel Zeit, die Heimniederlage gegen die Niedersachsen zu verdauen, hatten er und seine Buwe nicht. "Die Trainingswoche war kurz. Wir haben nicht viele Einheiten gehabt", bestätigt Coach Glöckner, der trotzdem versuchte, die zur Verfügung stehende Zeit sinnvoll zu nutzen. "Für uns war es wichtig, dass wir die Dinge, die uns gefallen bzw. weniger gefallen haben, angesprochen haben. Gut waren die ersten zehn Minuten. Das war das, was wir eigentlich spielen wollen", sagt er und hofft, dass dies gegen Verl über weite Strecken der 90 Minuten gelingt.

Rund 450 Kilometer beträgt die Entfernung zum Sportpark am Lotter Kreuz. Dort wird es das letzte Spiel der Verler in der ungeliebten Ausweichstätte sein, denn danach steht der Umzug nach Paderborn an, wo die restlichen Heimspiele ausgetragen werden. Einen Schönheitspreis wird es in Lotte nicht zu gewinnen geben, der grüne Rasen gehört zu den schlechtesten der Liga. Die Gastmannschaften kamen mit diesen Bedingungen bislang besser zurecht, denn die Verler haben mit nur drei Siegen in ihrer Ersatzspielstätte die drittschlechteste Heimbilanz aller 20 Teams. Überhaupt haben die Verler seit sieben Partien nicht mehr gewonnen. Nach zwei Auswärtsspielen feiert SCV-Trainer Michel Kniat gegen Waldhof sein Heimdebüt. Gegen Waldhof gelang Verl aber in drei Anläufen erst ein Remis bei zwei Niederlagen. Will der SV Waldhof seine Minimalchance auf den Aufstieg wahren, muss er diese positive Serie ausbauen. Groß scheint die Hoffnung bei den Mannheimer Fans aber nicht mehr zu sein, denn bis zum Donnerstag waren nur 52 Gästetickets verkauft.