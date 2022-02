Von Christoph Offner

Sandhausen. Wenn am Samstag (13.30 Uhr/Sky) der SV Sandhausen den Hamburger SV im Hardtwald-Stadion begrüßt, treffen Welten aufeinander. "Der Anspruch ist ein anderer. Sie möchten wieder zurück in die Erste Liga. Wir möchten in der Zweiten Liga bleiben", sagte Alois Schwartz am Donnerstag und fügte an: "Trotzdem kann man auch solche Spiele gewinnen."

Doch dafür, das ist dem SVS-Trainer klar, müssen seine Jungs "an die Grenzen gehen". "Der HSV wird selbstbewusst auftreten, mehr Ballbesitz haben", prognostizierte Schwartz: "Wir wissen, dass wir leiden müssen."

Das Duell zwischen Sandhäusern (Tabellen-15./24 Punkte) und Hamburgern (3./40) bietet beste Chancen auf einen unterhaltsamen Nachmittag. Beide Teams sind gut in Form. Der SVS sammelte sieben Zähler aus den letzten drei Partie gegen Aue, Karlsruhe und Ingolstadt. Der HSV holte in den Spitzenspielen gegen St. Pauli, Darmstadt und Heidenheim gar die volle Punkteausbeute. Dazu kommt: Es dürfen endlich wieder Fans ins Stadion. 7500, um genau zu sein. 5800 Tickets sind schon weg. "Es freut mich, dass im Stadion endlich wieder Atmosphäre herrschen wird", sagte Schwartz.

Neben den Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen und Tim Kister, muss der 54-Jährige gegen die Hanseaten auf Cebio Soukou (5. Gelbe Karte) und Julius Biada verzichten. "Julius macht gute Fortschritte, ist zurück im Mannschaftstraining. Aber er war jetzt sieben Monate raus, für den Kader ist er noch keine Option", berichtete Schwartz. Christian Kinsombi (nach überstandener Corona-Infektion) und Bashkim Ajdini (nach abgesessener Gelbsperre) stehen wieder zur Verfügung. Nach der Transfer-Offensive im Winter hat Schwartz die Qual der Wahl, wen er gegen den Rautenklub auf den Rasen schickt: "Wir sind froh, dass wir so gut aufgestellt sind. Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Trainingsleistung des gesamten Kaders macht richtig Spaß – da ist Feuer drin, da ist Aggressivität drin, da ist Leidenschaft drin. So wie man trainiert, spielt man."

Mit dem HSV kommt ein sehr spielstarker Gegner in die Kurpfalz. Trainer Tim Walter, in Bruchsal geboren und lange im Jugendbereich des Karlsruher SC tätig, denkt offensiv. Dreiecksbildung im Passspiel, Rochaden im Positionsspiel. Ob man gegen so einen Gegner hoch anlaufen oder tief stehen sollte, wollte die RNZ wissen. "Das ist situationsbedingt", erklärte Schwartz: "Wir müssen eine Mischung finden, wann wir was, wie machen."

In diesen Tagen veröffentlicht der SVS in den Sozialen Netzwerken Videos von Fans, Verantwortlichen und Mitarbeitern, die von ihren schönsten Momenten in zehn Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit erzählen. Was ist bei Schwartz von dieser Dekade hängen geblieben? "In zehn Jahren ist viel passiert", schmunzelte der SVS-Coach und fügte an: "Ich hoffe, dass noch ein paar Jahre dazukommen."

Punkte gegen den HSV wären diesem Unterfangen sicherlich nicht abträglich.

Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Diekmeier, Zhirov, Dumic, Okoroji - Trybull, Zenga - Ajdini, Bachmann, Berko - Testroet.