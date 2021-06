Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Wunder sind vergänglich. Je länger sie zurückliegen, desto mehr verblassen sie. Manchmal wird im Laufe der Zeit das Außergewöhnliche so normal, dass es kaum mehr einer wahrnimmt.

Vor 23 Jahren wurde der 1. FC Kaiserslautern Deutscher Meister. Der SV Sandhausen beendete die Runde in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem siebten Platz. Und jetzt? Seit drei Runden rumpeln die Pfälzer durch die Dritte Liga. Die Kurpfälzer stehen vor ihrer zehnten Saison in der Zweiten Liga.

Ein Wunder? Was denn sonst!

Wie sehr sich die Verhältnisse umgekehrt haben, zeigt eine Aussage von Carlo Sickinger. Der Neuzugang vom 1. FC Kaiserslautern erklärte bei seiner Vorstellung am Hardtwald: "Ich will den nächsten Schritt machen." Hätte 1998 einer prophezeit, dass eine Unterschrift in Sandhausen eine sportliche Verbesserung bedeutet, man hätte ihm geraten, sich bei der nächsten Meisterfeier ein wenig zurückzuhalten.

Sickinger ist der vorerst letzte von insgesamt elf Profis, die vom Betzenberg an den Hardtwald wechselten. Im aktuellen Kader sind es neben dem 23-jährigen Defensiv-Spezialisten vier weitere Spieler: Julius Biada, Janik Bachmann, Denis Linsmayer und Alexander Esswein. In den Jahren zuvor hatten Markus Karl, Andrew Wooten, Julian Derstroff, Richard Sukuta-Pasu, Marco Knaller und Steven Zellner die offenbar beliebte Wanderroute "Vom Betzenberg zum Hardtwald" eingeschlagen.

Auch vier Trainer haben eine rote Vergangenheit: Joachim Stadler, Kristjan Glibo, Thorsten Damm und allen voran natürlich Alois Schwartz.

Man könnte sagen, der SV Sandhausen ist zur Zweigstelle des FCK auf der anderen Seite des Rheins geworden. Doch stimmt dieses Bild, wenn mittlerweile die Filiale besser ist als die Zentrale? Als die Rhein-Neckar-Zeitung – verlässlichen Quellen folgend – darüber berichtete, dass der Sandhäuser Geschäftsführer Otmar Schork zum Vorstellungsgespräch in der Westpfalz war, dementierte der Umworbene empört. Sein Vorgesetzter war entspannter. "Es ist eine Auszeichnung für uns, wenn führende Mitarbeiter bei anderen Klubs im Gespräch sind", erklärte Präsident Jürgen Machmeier.

Der Wechsel von Schork kam nicht zustande und auch die Bemühungen, einen "verlorenen Sohn" heimzuholen, scheiterten. Linsmayer, der aus einer alten Lautrer Fußball-Familie stammt, sei unbezahlbar, hieß es. Es stimmt wohl mittlerweile, dass man beim Dorfverein nicht schlechter verdient als bei den meisten anderen Zweitligisten.

Doch gerade die Macher des 1. FC Kaiserslautern sind nicht unbedingt als Sparfüchse bekannt. Auch wenn sich die Pfälzer – mit Hilfe eines umstrittenen Insolvenz-Verfahrens – gerade von einem Teil ihrer Schulden befreit haben. Als vom Betzenberg wieder mal Klagen über knappe Finanzen kamen, konterte Machmeier: "Mit dem Etat des FCK (39 Millionen, die Redaktion) wären wir längst in der Europa League."

Harald Layenberger war Hauptsponsor bei beiden Klubs. Der 64-jährige Unternehmer, der gerade seine Firma verkauft hat, sagt, dass der traditionsreiche Ex-Erstligist auch heute noch größer aufgestellt sei. Aber: Auch die Probleme sind größer als am Hardtwald. Layenberger: "Nach einer verkorksten Saison stehen beide vor einem Neuanfang. Wohin die Reise führt, wird von den kommenden personellen Entscheidungen abhängen." Der Privatier, der eine Menge vom Fußball versteht, traut Machmeier zu, dass er die richtigen Lehren zieht. Er hat den Präsidenten als "guten Typen" kennengelernt.

Ob der SV Sandhausen den 1. FC Kaiserslautern dauerhaft auf Distanz halten kann oder ob irgendwann die "natürliche Ordnung" wieder hergestellt wird, darüber möchte selbst ein kluger Mann wie der frühere Trikotsponsor keine Prognose abgeben. Er befindet sich damit in bester Gesellschaft. Wie sagte schon Sepp Herberger: "Die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht."