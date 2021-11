Von Claus Weber

Sandhausen. Wie gut hat der SV Sandhausen die Zwangspause überstanden? Wie fit sind die zwölf von Corona betroffenen Spieler nach ihrer 14-tägigen Quarantäne? Vor der Partie des Fußball-Zweitligisten an diesem Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg sind viele Fragen offen.

Geklärt ist dagegen, wie sich die Zuschauer verhalten sollen. Bereits vor längerer Zeit hat der SV Sandhausen angekündigt, ab November auf 2G umzustellen. Zugelassen ins Stadion sind dann nur noch geimpfte oder genesene Zuschauer. Eigentlich sollten die das Spiel gegen die Franken dann auch ohne Masken verfolgen dürfen. Doch weil am Mittwoch die Corona-Warnstufe in Kraft getreten ist, besteht trotz 2G-Regelung nun auch wieder Maskenpflicht. Der Zutritt ins Hardtwaldstadion ist also nur mit einer medizinischen oder einen FFP2-Maske möglich, andere Modelle (Stoffmaske, Tuch oder Schal) sind nicht erlaubt, darauf weist der Zweitligist in einer Pressemitteilung hin.

Trotz ungünstiger Ausgangslage hofft Sandhausens Trainer Alois Schwartz, den jüngsten Aufwärtstrend (mit dem Sieg in Dresden und den Unentschieden gegen Bremen und in Rostock) gegen seine ehemalige Mannschaft fortsetzen zu können. Die Bilanz spricht zwar gegen die Kurpfälzer, weil gegen Nürnberg nur vier Siege, aber acht Niederlage zu Buche stehen. Aber: Die beiden letzten Vergleiche am Hardtwald gewann Sandhausen.

Entsprechend groß ist der Respekt von Robert Klauß. "Sandhausen agiert nach vorne zielstrebig, defensiv verteidigen sie sehr leidenschaftlich. Sie haben vorne gute Stürmer und viel Dynamik über außen", sagte der Nürnberger Coach und warnte: "Sie fackeln nicht lange. Das müssen wir gut verteidigen."

Der Hardtwald-Hörfunk startet seine Reportage gegen 18.20 Uhr, alle Infos dazu auf der Homepage des SV Sandhausen unter: svs1916.de.

Nur noch gegen Bremen 3G, dann gilt 2G bei Heimspielen

Sandhausen. (RNZ) Der SV Sandhausen reagiert auf die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg und wird nach der Partie gegen Werder Bremen am Sonntag - bei der letztmals 3G gilt - auf die 2G-Regel (geimpft oder genesen) bei Heimspielen umsteigen. Das teilt der Verein am Dienstag mit.

Gegen Bremen ist der Einlass ins Hardtwaldstadion nochmals mit einem 3G-Nachweis, also entweder negativ getestet, vollständig geimpft oder vollständig genesen, möglich. Die Umstellung auf 2G erfolgt erst nach dem Spiel, da die Partie seit dem Vorverkaufsstart als 3G-Veranstaltung beworben worden war und eine Umstellung kurzfristig nicht mehr möglich sei, wie der Verein mitteilt.

Konkret bedeutet dies auch, dass am Sonntag nach der Stadionöffnung auf dem kompletten Vereinsgelände Maskenpflicht gilt. Um Wartezeiten bei den Einlasskontrollen zu vermeiden, sollten die Zuschauer frühzeitig zum Stadion kommen. Die Tore öffnen zwei Stunden vor Spielbeginn um 11.30 Uhr. Dann wird es auch ein mobiles Impfangebot des Rhein-Neckar-Kreises auf dem Parkplatz geben.

Ab dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag, 19. November, gilt dann die 2G-Regel - also vollständig geimpft (die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage alt sein) oder genesen (der Nachweis darf aber nicht älter als sechs Monate sein). Schülerinnen oder Schüler, die regelmäßigen in der Schule getestet werden, dürfen ins Stadion, sofern sie keine Symptome aufweisen. Ein Schülerausweis genügt als Nachweis. Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Nachweis.

