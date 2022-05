Von Christoph Offner

Sandhausen. 12 355 Zuschauer sahen am Freitagabend die 1:2 (0:0)-Niederlage des SV Sandhausen gegen den FC Schalke 04. Lärm aber machten – insbesondere die vielen mitgereisten Anhänger der Blau-Weißen – für mindestens doppelt so viele. Die Stimmung war intensiv, elektrisierend. Schalke-Torjäger Simon Terodde (71./90.+1 Minute) sicherte den Königsblauen, trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch SVS-Kapitän Dennis Diekmeier (83.), einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen. Und bezahlte dafür mit seiner Stimme. "Das muss man erst einmal realisieren, was hier heute abgegangen ist", krächzte der 34-Jährige merklich heißer und mindestens eine Oktave höher als gewohnt. Da half kein Husten, da half kein Räuspern – die Stimme, so Terodde, habe er "in der Kurve und in der Kabine" gelassen. Das Video sorgte in den Sozialen Medien für Furore.

Mikayil Kabaca. Foto: vaf

Als die RNZ am Sonntag Mikayil Kabaca erreicht, meldet er sich wie immer. Die Stimme ist da, keine akustischen Nachwehen. Obwohl auch der Sportliche Leiter des SVS Grund zum Feiern hatte. Weil Dynamo Dresden am Samstag nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den SSV Jahn Regensburg hinauskam, hielten die Sandhäuser die Klasse. Mit 38 Punkten können die Kurpfälzer zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von den Sachsen (31) eingeholt werden. "Ich war auf Scouting-Tour. Habe das Dynamo-Spiel parallel auf dem Handy verfolgt", berichtet Kabaca. Als Regensburg-Stürmer Andras Albers in der 88. Minute den Ausgleich besorgte, war Kabaca gerade zum Mittagessen in einem Restaurant. Hätte in diesem Moment jemand die Kamera gezückt, der 45-Jährige wäre ebenso viral gegangen wie Sandhausen-Schreck Terodde. "Ich bin aufgesprungen und habe gejubelt", lacht Kabaca: "Die anderen Gäste haben mich angeschaut, als ob ich von einem anderen Stern komme. Aber das war mir egal."

Als feststand, dass es für den Dorfklub auch ein elftes Jahr in der Zweiten Liga geben wird, war Kabaca einfach nur "erleichtert, stolz und glücklich": "Das haben wir uns gemeinsam erarbeitet. Das ist etwas ganz Besonderes."

Dass die Schwarz-Weißen den Abstiegskampf auch zum zehnten Mal erfolgreich bestreiten würden, war zwischenzeitlich alles andere als selbstverständlich – auch für Kabaca. "Ich muss sagen, nach einer guten Vorbereitung gab es keine Anzeichen, dass wir im Regensburg-Spiel so eine Vorstellung abliefern."

"Etwas ganz Besonderes"

Gegen die bayrischen Oberpfälzer ging der SVS Mitte Januar, am ersten Spieltag nach der Winterpause, sang und klanglos mit 0:3 baden. "Aber danach wussten wir, an welchen Schrauben wir drehen mussten."

In den folgenden 13 Partien holten die Sandhäuser fünf Siege und sechs Unentschieden, verloren nur zweimal unglücklich – 0:1 gegen den FC Hansa Rostock und eben am Freitag gegen S04.

Großen Anteil am Aufschwung haben auch zwei Winter-Neuzugänge: Tom Trybull und Dario Dumic. Gemeinsam mit den Sommer-Verpflichtungen Patrick Drewes im Tor und Pascal Testroet im Sturm, bildeten der Mittelfeldmann und der Verteidiger eine Achse, an der sich auch die anderen Spieler orientieren konnten. Mit Strippenzieher Trybull und Stabilisator Dumic an ihrer Seite, blühten Chima Okoroji, Aleksandr Zhirov, Cebio Soukou und Christian Kinsombi auf.

Dass die vielgescholtene Einkaufs-Politik doch noch Früchte tragen sollte, ist für Kabaca keine Genugtuung. "Wenn ich etwas entscheide, dann tue ich das aus Überzeugung. Uns war klar, dass der Weg nach dem massiven Umbruch im Sommer schwer wird. So etwas braucht Zeit und geht nicht von heute auf morgen", betont der Sportchef: "Aber jetzt ist genau das eingetroffen, was wir uns erhofft haben: Wir haben die Klasse gehalten und die ersten dreizehn, vierzehn Spieler haben alle einen gültigen Vertrag für nächstes Jahr. Auf diesem Fundament können wir aufbauen."

Zur Personalplanung für die kommende Saison ließ sich Kabaca nichts entlocken. Die Leihspieler Nils Seufert (SpVgg Greuther Fürth), Ahmed Kutucu (Istanbul Basaksehir) und Alou Kuol (VfB Stuttgart) werden zu ihren Stammklubs zurückkehren. Die Verträge von Rick Wulle, Felix Wiedwald, Benedikt Grawe, Tim Kister, Maurice Deville und Julius Biada laufen aus.

Klarheit herrscht dagegen auf der Trainerbank. Das Arbeitspapier von Alois Schwartz wurde am Freitag ligaunabhängig um zwei Jahre bis 2024 verlängert. "Der Vertrag hätte sich bei Klassenerhalt so oder so verlängert. Aber wir wollten damit auch ein Zeichen an Alois setzen, dass wir mit seiner Arbeit vollkommen zufrieden sind", sagt Kabaca.

In den beiden verbleibenden Spielen beim SC Paderborn (Freitag) und gegen Holstein Kiel (15. Mai) soll "das Maximum herausgeholt werden", so Kabaca: "Wenn wir den 14. Platz erreichen würden, stehen die Chancen gut, dass wir in der ersten Runde des DFB-Pokals einen machbaren Gegner bekommen."