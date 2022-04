Von Christoph Offner

Sandhausen. Auf der Pressekonferenz am Freitag "konnte und wollte" Alois Schwartz noch nichts über die Personalplanung für die kommende Saison verraten. Zwei Tage später bewahrheitete sich dann, was die RNZ bereits letzte Woche vermutete: Dennis Diekmeier verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre, bleibt bis 2024 beim SV Sandhausen. Kurz vor Anpfiff des Abstiegsduells gegen die SG Dynamo Dresden flimmerte der Kapitän über die Leinwand des Hardtwald-Stadions und verkündete die frohe Botschaft.

"Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Es ist ja bekannt, dass ich mich mit meiner Familie mittlerweile hier sehr wohl fühle." Unter den 6012 Zuschauern brandete Jubel auf. "Dennis ist auf und neben dem Platz eine feste Größe", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und betonte das "finanzielle Entgegenkommen" des 32-Jährigen: "Das ist nicht selbstverständlich." Das Arbeitspapier Diekmeiers gilt sowohl für die Zweite als auch für die Dritte Liga.

Daran, dass der SVS nach dem hart erkämpften 2:1 (1:0)-Sieg gegen die SGD sehr wahrscheinlich für das elfte Jahr im Unterhaus planen kann, hatte der Rechtsverteidiger dann selbst entscheidenden Anteil. Es lief die siebte Minute, Chima Okoroji schlug einen Freistoß scharf vors Tor. Diekmeier verlängerte per Kopf, Dynamo-Keeper Kevin Broll wehrte in die Mitte ab, wo Dario Dumic goldrichtig stand und die Kugel aus wenigen Metern gegen seinen Ex-Klub ins Netz knallte. Dann fand Okoroji mit seiner Halbfeld-Flanke Pascal Testroet am Strafraum, dessen wuchtigen Kopfball Broll gerade noch so aus dem Torwinkel kratzte (10.). "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Vor unserem Tor war von Dynamo nicht viel zu sehen", lobte SVS-Trainer Schwartz. Beim Distanzschuss von Chris Löwe (30.) war Patrick Drewes zur Stelle, beim Versuch von Michael Ekoto musste der Torwart nicht eingreifen (35.).

Was dann folgte, hatte mit Fußball nicht viel zu tun, unterstrich aber wie viel für die beiden Kellerkinder auf dem Spiel stand. "Beim Boxen zahlt man für so etwas viel Geld, um in der ersten Reihe zu sitzen", sagte Testroet: "Das war natürlich ein bisschen übertrieben." Was war passiert? Okoroji hatte Morris Schröter unsanft von den Beinen geholt, dann wurde es wild. Rudelbildung – mittendrin Cebio Soukou und Jannik Bachmann auf Seiten der Sandhäuser, für die Dresdner traten Christoph Daferner, Paul Will und Michael Sollbauer in den Ring. Aber auch die Trainer und Ersatzspieler beider Teams standen plötzlich auf dem Rasen. Okoroji wurde für sein Foul verwarnt, Schiedsrichter Patrick Hansbauer beließ es auch für Bachmann und Will bei Gelb. "Klar sind Emotionen da", sagte Schwartz: "Dann passiert so etwas eben mal."

Auch in Durchgang zwei starteten die Kurpfälzer hellwach. Testroet klaute Will den Ball, steckte auf Erik Zenga durch, der überlegt zum 2:0 einschob (48.). Der Knockout? Die SGD wirkte angeschlagen, der SVS agierte souverän – brachte die Sachsen dann aber selbst zurück ins Spiel. Christian Kinsombi vertändelte am Sechzehner den Ball und wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Freistoß löffelte Löwe auf den Kopf des Ex-Sandhäusers Tim Knipping, der zum Anschluss traf (65.).

"Ab da hatten wir Angst vor einem weiteren Gegentor", monierte Schwartz. Seine Elf habe sich "zu weit zurückgezogen, die Umschaltmöglichkeiten zu hektisch ausgespielt", so der 55-Jährige. Doch weil die Innenverteidiger Dumic und Aleksandr Zhirov alles raus köpften und ihre Nebenleute sich reinwarfen wo es nur ging, brachten die Schwarz-Weißen den Sieg über die Zeit. "Das war absoluter Existenzkampf", sagte Testroet.

Wie wichtig der Dreier war, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Mit 34 Punkten ist der SVS 15., auf den Abstieg-Relegationsrang, den die SGD belegt (28), sind es nun sechs Zähler Vorsprung. Selbst Jürgen Machmeier zog es nach Schlusspfiff auf den Rasen. Der Präsident stand inmitten des Mannschaftkreises und, so Schwartz, habe "zum Sieg gratuliert".

Das "Sechs-Punkte-Spiel" gewonnen, der Klassenerhalt in Sicht, der Kapitän bleibt an Bord – Zeit, eine gute Flasche Wein aufzumachen, Herr Schwartz? "Es war ein guter Tag für uns", schmunzelte der Wahl-Mannheimer: "Aber wir müssen konzentriert bleiben."

Sandhausen: Drewes - Diekmeier (56. Ajdini), Dumic, Zhirov, Okoroji (77. Sicker) - Zenga - Soukou, Bachmann, Seufert, Kinsombi (77. Ritzmaier) – Testroet (70. Deville).

Dresden: Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Löwe – Mörschel (60. Drchal), Will (88. Mai), Kade (60. Stark)- Schröter (80. Königsdörffer), Batista Meier (60. Diawusie), Daferner.

Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer (Fürth); Zuschauer: 6012; Tore: 1:0 Dumic (7.), 2:0 Zenga (49.), 2:1 Knipping (65.)