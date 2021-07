Von Claus Weber

Sandhausen. Jürgen Machmeier hat die Lust auf den Fußball zurückgewonnen. Nach einer "total verkorksten Saison", so der Präsident des SV Sandhausen über den Beinahe-Abstieg des Fußball-Zweitligisten, schaut man am Hardtwald mit Vorfreude auf die neue Runde, die am 25. Juli (13.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf beginnt. "Wir sind überzeugt, dass wir uns deutlich verändert und verstärkt haben", sagt der Klubchef, "insbesondere, was die Themen Charakter und Spielintelligenz betreffen."

Am Hardtwald wurde fast alles auf links gedreht, 15 Spieler gingen, elf Neue kamen. "Vom Alter her wurde die Mischung deutlich verbessert", sagt Machmeier. Jünger, hungriger und fitter soll der SV Sandhausen in seiner zehnten Zweitliga-Saison sein. Und die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. "Wir werden noch den einen oder anderen Abgang haben, und sind wachsam, noch etwas dazuzubekommen", sagt der Präsident.

Möglicherweise könnte es sogar noch vor der Generalprobe an diesem Samstag (16 Uhr) bei Eintracht Frankfurt Veränderungen geben. Der fünfte und letzte Test muss erneut ohne Zuschauer stattfinden, wird allerdings live im Internet unter "tv.eintracht.de" gestreamt. Einen ersten Eindruck vom neuen Kader können die Fans bei der öffentlichen Mannschaftsvorstellung am Dienstag um 18 Uhr im Hardtwaldstadion gewinnen.

Und für die Zweitliga-Spiele sowie den Pokalknüller am 7. August (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig sind ja auch wieder Fans im Stadion erlaubt. Alle Infos zum Kartenvorverkauf findet man hier.

In Frankfurt erwartet die Sandhäuser ein echter Härtetest. Die Eintracht will – anders als noch bei ihrer 1:3-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden, als in der zweiten Halbzeit viele U19-Spieler auf dem Platz standen – mit einer sehr starken Mannschaft antreten. "Wahrscheinlich wird jeder Spieler nur 45 Minuten Einsatzzeit bekommen", vermutet Stefan Kulovits, "dennoch kommt ein ordentliches Brett auf uns zu."

Der Sandhäuser Trainer dürfte dagegen seine erste Elf aufbieten, die auch beim Punktspielauftakt acht Tage später auf dem Platz stehen soll. "Es geht jetzt um die Feinabstimmung", sagt Kulovits. Tim Kister wird nach einem Muskelfaserriss im Leistenbereich vorerst ausfallen, auch Neuzugang Christian Kinsombi hat muskuläre Probleme. Kapitän Dennis Diekmeier und Spielmacher Julius Biada sind zurück im Training, für Samstag aber wohl auch keine Option. Torwart Rick Wulle macht ebenfalls Fortschritte und könnte beim Start gegen Düsseldorf wieder auf der Bank sitzen.

Die bisherigen Testergebnisse – zwei Siege, zwei Niederlagen– will Kulovits nicht überbewerten, weil Jugend- und Gastspieler aushalfen. Der Coach ist zuversichtlich: "Die Jungs ziehen unglaublich gut mit."