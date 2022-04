Von Wolfgang Brück

Nürnberg. Bei manchen Spielen bleibt der Kuli 90 Minuten fast unbenutzt. Beim 4:2-Sieg des SV Sandhausen in Nürnberg reicht ein ganzer Block nicht aus. Was sich vor 40.000 im Max-Morlock-Stadion zutrug, liefert ein Bündel von Geschichten.

Erstens, Sandhausen macht aus vier Ecken vier Tore. Zweitens, ausgerechnet Ex-Trainer Alois Schwartz lässt den Traum der Franken von der Bundesliga-Rückkehr platzen. Drittens, die Kurpfälzer stellen einen Vereinsrekord auf, sind jetzt seit acht Spielen auswärts ungeschlagen. Viertens, Torwart Patrick Drewes überragt, hält sogar einen Elfmeter (76.). Fünftens, die Torschützen Janik Bachmann (zum 0:1, 5.), Tom Trybull (2:2, 60. und 2:3, 84.) sowie Pascal Testroet (2:4, 88.) haben eine Vergangenheit, die hilft, die Gegenwart zu verstehen.

Schnell abhaken kann man, was Sandhausen eine ganze Saison lang Sorgen bereitete. Für die elfte Zweitliga-Saison fehlen aus drei Spielen (am Freitag gegen Schalke, danach in Paderborn und Kiel) noch zwei Punkte. Aber nur dann, wenn Dresden dreimal (gegen Regensburg, in Karlsruhe und gegen Aue) gewinnt. Wer jetzt noch am Klassenerhalt zweifelt, der glaubt auch, dass ihm beim nächsten Spaziergang ein Dachziegel auf den Kopf fällt.

Zum Erfreulichen: Patrick Drewes, der beste Torwart der Liga, vereitelte Möglichkeiten von Asger Sörensen (22.) Tim Handwerker (27.), Mats Möller-Daehli (28.) und Taylan Duman (54.). Er hielt einen Elfmeter von Enrico Valentini, der Ärger verursacht hätte, wäre der Ball zum 3:2 rein und hätte Nürnberg gewonnen. Dennis Diekmeier soll Handwerker berührt haben. Genaueres zeigten selbst die Fernsehbilder nicht. Der Club traf außerdem Pfosten und Außennetz.

Der 1. FC Nürnberg war besser. Führte verdient 2:1, verlor aber in der turbulenten Schlussphase.

Stimmen zum Spiel > Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Was die Mannschaft nach der Winterpause geleistet hat, ist unglaublich." > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter: "Es war ein ganz großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Was die Mannschaft vor 40 000 Zuschauern geboten hat, macht mich stolz." > Alois Schwartz, Trainer des SV Sandhausen: "Wichtig war, dass wir immer an den Sieg geglaubt haben. Hut ab vor der Mannschaft. Doch wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen." > Robert Klauß, Trainer des 1. FC Nürnberg: "Wir sind brutal enttäuscht über die Art, wie wir verloren haben. Vier Tore nach Ecken habe ich weder als Spieler noch Trainer erlebt. Wir haben zahlreiche Chancen rausgespielt. Um so bitterer ist die Niederlage." > Chima Okoroji, Zauberfuß: "Das ist überragend. Natürlich trainieren wir häufig Ecken. Die Kollegen haben die Hereingaben gut verwertet. Aber wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen." > Tom Trybull, zweifacher Torschütze zum 2:2 und 2:3: "Wir haben durch die Erfolge der letzten Wochen so viel Selbstbewusstsein, dass wir selbst nach dem 1:2-Rückstand noch mal zurückgekommen sind." wob

Neu ist es es nicht, dass die Sandhäuser punkten, weil sie dort wo Spiele entschieden werden, ganz hinten und ganz vorne, viel Qualität haben. Chima Okoroji, Vater Nigerianer, Mutter Engländerin, wuchs in München auf und wurde bei den Bayern ausgebildet. Schon beim 3:1 gegen Hannover bewarb sich der 25-Jährige mit einem direkt verwandelten Eckball für das "Tor des Monats März". Jetzt kommt das Guinness-Buch der Rekorde in Frage. "Vier Ecken – vier Tore", staunte selbst der altgediente Alu (Schwartz) "hab ich noch nie erlebt."

Tom Trybull war als Jugend-Nationalspieler eine große Hoffnung, der Berliner spielte 21 Mal für Bremen in der Bundesliga, setzte danach die Karriere in England fort. Mit Norwich stieg er in die Premier League auf. Der 29-Jährige ist robust und zweikampfstark. Wer den englischen Fußball mag, muss nicht auf die Insel fliegen, am Hardtwald gibt’s mehr als einen Hauch davon.

Im Winter kam Trybull aus Hannover, wo man wenig mit ihm anfangen konnte. In Niedersachsen, aber auch in Sachsen, wo Pascal Testroet Dresden mit 21 Toren und Aue mit 34 Treffern am Leben hielt, fragt man sich beim Blick auf die Tabelle: Wie zum Teufel kann man solche Spieler gehen lassen? Ein Kompliment an Mikayil Kabaca. Drewes, Okoroji, Trybull und Testroet sind Top-Einkäufe. Absolut oberes Zweitliga-Niveau.

Ein spätes Lob auch an Michael Schiele. Ohne den Ex-Trainer, dessen Fachwissen sich nicht im Punktekonto widerspiegelte, wäre Janik Bachmann wohl nicht am Hardtwald. Schiele, der jetzt erfolgreich in Braunschweig arbeitet, lernte den Südhessen im Aufstiegsjahr bei den Würzburger Kickers lernen. Bachmann erzielte seinen fünften Saisontreffer früh, die ersten vier hatte er sich für entscheidende Tore in der Schlussphase aufgehoben.

Es war nicht alles schlecht beim Ex-Trainer. Beim Amtsinhaber ist nahezu alles perfekt. 34 Punkte aus 24 Spielen mit Schwartz ergeben einen Schnitt von 1,4 – das ist mehr als doppelt so viel wie die Bilanz der Vorgänger Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger (0,6).

Vermutlich ist es ein schwacher Trost für Nürnberg: Auch die Aufstiegskonkurrenten Bremen, St. Pauli, Heidenheim, Hamburger SV und Darmstadt (jeweils 1:1) wurden vom Dorfverein gerupft.

Am Freitag (18.30 Uhr) kommt Schalke an den Hardtwald. Die zweitbeste spielt bei der drittbesten Mannschaft der Rückrunde. Es wäre am drittletzten Spieltag ein Endspiel um den Aufstieg in die Bundesliga. Zur Feier des Tages denken wir mal nicht ans letzte Jahr.

Nürnberg: Mathenia - Fischer (72. Valentini), Schindler, Sörensen, Handwerker - Krauß (83. Nürnberger), Tempelmann - Duman, Möller Daehli, Schleimer (72. Schäffler) - Dovedan (66. Shuranov).

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull - Soukou (46. Ajdini), Bachmann, Seufert (90.+5 Höhn) - Testroet (90. Deville).

Schiedsrichter: Dr. Arne Aarnink (Nordhorn); Zuschauer: 40 103; Tore: 0:1 Bachmann (5.), 1:1 Krauß (25.), 2:1 Sörensen (54.), 2:2 Trybull (60.), 2:3 Trybull (84.), 2:4 Testroet (88.). Besonderes Vorkommnis: Drewes (Sandhausen) hält Foulelfmeter von Valentini (76.).

