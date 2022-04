Von Wolfgang Brück

Bremen/Heidelberg. Vorne Testroet, hinten Drewes – beim 1:1 in Bremen stachen die Trümpfe des SV Sandhausen. Dank einem überragenden Keeper und einem treffsicheren Torjäger entführten die Kurpfälzer beim Spitzenreiter einen Punkt. Gewinnen die Sandhäuser am Sonntag ihr Heimspiel gegen Dynamo Dresden, ist eine elfte Saison in der Zweiten Liga so gut wie sicher.

Fast wäre schon am gestrigen Sonntag eine Vorentscheidung gefallen. Pascal Testroet tanzte Anthony Jung aus und tunnelte Torwart Jiri Pavlenka. Es war mit der ersten Chance das 0:1 (63.). Marvin Duksch glich in der 73. Minuten aus.

36 000 Zuschauer, eine beeindruckende Kulisse, erlebten ein einseitiges Spiel. Dokumentiert auch durch die Statistik: Werder hatte 75 Prozent Ballbesitz, schoss 25 Mal aufs Tor. Sandhausen dreimal.

Doch im Bremer Dauerfeuer bewährte sich Patrick Drewes. Den 102 Paraden, die ihn schon vor dem Spiel zum Zweitliga-Torwart mit dem zweitbesten Wert machten, kamen weitere Glanztaten hinzu. Einmal half das Torholz (18.), danach ließ er Niclas Füllkrug (28. und 90.) sowie Duksch (50.) verzweifeln, um nur die besten Chancen aufzuzählen.

> Ole Werner, Trainer von Werder Bremen: "Wir haben viele Dinge richtig gemacht. Waren sehr dominant, haben das Spiel kontrolliert und kaum Chancen zugelassen. Es entstand auch kaum Gefahr durch Standard-Situationen. Wir hatten ein eindeutiges Plus an Torschüssen, was aber am Ende nichts brachte, weil Sandhausen seine wenigen Möglichkeiten nutzte. Ich muss aber zugeben, dass Sandhausen im Strafraum gut verteidigt hat." > Alois Schwartz, Trainer des SVS: "Die Atmosphäre mit den 36 000 Zuschauern hat Spaß gemacht. Wir haben leidenschaftlich verteidigt, jedoch beim Ballbesitz zu viele Fehler gemacht. Gegen Rostock haben wir ein gutes Spiel gemacht und verloren, deshalb nehmen wir den Punkt bei einem übermächtigen Gegner gerne mit." > Mikayil Kabaca, Sportchef des SVS: "Wir haben gefightet und dagegen gehalten. Das ist Abstiegskampf." > Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: "Bremen hat es uns schwer gemacht, offensiv aktiver zu werden. Wir haben wieder alles rausgehauen. Wenn es so weitergeht, bin ich überzeugt, dass wir in der Liga bleiben." > Pascal Testroet, SVS-Torschütze: "Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Wir können stolz sein, dass wir beim besten Team der Liga einen Punkt geholt haben."



Werders kongeniales Sturmduo erzielte 31 Tore, so viel wie alle Sandhäuser zusammen. Doch die "hässlichen Vögel" (Füllkrug über den Partner und sich) brachten Drewes nicht ins Flattern.

Der Torwart, der erst mit 28 und am Hardtwald Stammkraft in der Zweiten Liga wurde, wuchs im nur zwanzig Auto-Minuten entfernten Delmenhorst auf. Mehrmals gab es Kontakt zum Nachwuchs-Leistungszentrum von Werder. Drewes entschied sich für den VfL Wolfsburg, Bremen wünscht er gleichwohl die sofortige Rückkehr in die Bundesliga.

Auch Testroet drückt die Daumen. Mit 18 wechselte der Bocholter von Schalke zu Werder. Den Sprung zu den Profis schaffte er damals noch nicht, musste sich mit 59 Drittliga-Spielen begnügen. Dafür traf ihn Amors Pfeil. In Bremen hat Testroet seine Frau kennen gelernt, nach der Karriere will der 31-jährige Stürmer ins Umland der Hansestadt ziehen. Ein Haus für die Familie ist schon in Planung.

Doch Dienst ist Dienst. Bereits beim 2:2 im Hinspiel traf Testroet zweimal. Nun machte er seinen neunten Saisontreffer und stibitzte dem Ex-Verein in zwei Duellen vier Punkte. Sie könnten im hoch spannenden Aufstiegskampf fehlen.

Zum Trost für den Tabellenführer: Auch der Hamburger SV und Darmstadt 98 bissen sich gegen den erstarkten Dorfverein die Zähne aus. Die Kurpfälzer in der ersten und in der zweiten Serie sind zwei paar Stiefel. In der derzeitigen Verfassung können sie es mit jedem Gegner aufnehmen. Bei nur einer Niederlage in den letzten neun Spielen und der mit nur neun Gegentoren in elf Spielen stärksten Abwehr der Rückrunde.

Trainer und Sportlicher Leiter ordneten den Punktgewinn gleichwohl richtig ein. Alois Schwartz erklärte: "Wir wollten mutiger auftreten, hatten aber zu viele schnelle Ballverluste. Der übermächtige Gegner hat uns hinten rein gedrängt." Mikayil Kabaca sprach von "Riesen-Dusel" in der Schlussphase, lobte aber auch: "Die Mannschaft hat super dagegen gehalten. So geht Abstiegskampf."

Tom Trybull, auch er ein ehemaliger Bremer, hielt trotz Krämpfen in der Wade durch. Der eingewechselte Ahmed Kutucu musste wieder raus. Schwartz wollte es nicht als Höchststrafe gewertet wissen. Der lange Oumar Diakhite war beim Endspurt der Gastgeber die bessere Wahl.

Am nächsten Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kommt Dresden an den Hardtwald. Es ist eine Riesenchance. Die Möglichkeit, schon sechs Spieltage vor Saisonschluss die Akte Abstiegskampf zu schließen.

Mit einem Sieg würde man den Vorsprung gegenüber den Sachsen auf sechs Punkte vergrößern. Es ist in diesem Fall schwer vorstellbar, dass man trotz eines anspruchsvollen Restprogramms (St. Pauli, Nürnberg, Schalke, Paderborn und Kiel) noch einmal in Schwierigkeiten kommen würde.

Der SV Sandhausen darf früher als gedacht auf ein Happy End hoffen.

Bremen: Pavlenka - Rapp, Groß, Jung - Mbom (72. Schönfelder), Gruev, Agu (86. Dinkci) - Schmid, Schmidt (61. Bittencourt) - Füllkrug, Ducksch.

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull - Soukou (84. Ajdini), Bachmann, Kinsombi (70. Sicker) - Testroet (70. Kutucu, 90.+5 Diakhite).

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart); Zuschauer: 36 000; Tore: 0:1 Testroet (64.), 1:1 Ducksch (73.).

