Von Christoph Offner

Sandhausen. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. "Unsere Tendenz ist positiv. In den letzten fünf Spielen haben wir acht Punkte geholt", sagte Alois Schwartz vor dem Auswärtsspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC. Nachdem der SV Sandhausen mit dem 2:0 (1:0) über den FC Erzgebirge Aue den Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge ausgebaut hat, soll im Baden-Derby der Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt werden.

Neben den wichtigen drei Punkten, sei gegen die Sachsen vor allem erfreulich gewesen, dass keiner seiner Schützlinge "größere Blessuren" davongetragen habe, betonte Schwartz.

"Die Tendenz ist positiv"

Bis auf die Langzeitausfälle Rick Wulle, Nikolai Rehnen, Tim Kister und Julius Biada, kann der 54-Jährige gegen den KSC auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Auch auf Dennis Diekmeier. Der Kapitän hat seine Gelbsperre abgebüßt und wird "auf jeden Fall" in den Kader zurückkehren. Ob der 32-Jährige gegen die Wildpark-Profis auch wieder seinen Platz hinten rechts in der Viererkette einnehmen wird, ließ Schwartz offen. Dank der Winter-Neuzugänge sei man allerdings "in der Breite besser aufgestellt" und könne "dem einen oder anderen eine Pause geben", betonte der SVS-Coach.

Das wird in dieser Englischen Woche auch nötig werden – Stichwort Belastungssteuerung. Die Partie beim badischen Nachbarn war ursprünglich für den 23. Januar terminiert, musste wegen eines Corona-Ausbruchs beim KSC aber verlegt werden. Deshalb müssen die Hardtwald-Profis nur knapp 72 Stunden nach dem Erfolg gegen die "Veilchen" schon wieder ran. "Natürlich kann man in dieser kurzen Zeit nicht so viel machen", sagte Schwartz: "Wir werden mehr auf taktische Dinge eingehen, um die Aufgabe in Karlsruhe ausgeruht anzugehen." Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es dann zum Letzten FC Ingolstadt.

Dass das Team von Christian Eichner – der 39-Jährige löste Schwartz im Februar 2020 bei den Blau-Weißen an der Seitenlinie ab – nach der Corona-Pause nur eine Trainingswoche absolviert hat und am Samstag bei Werder Bremen mit 1:2 (0:0) unterlag, sieht Schwartz nicht als Vorteil an.

Und kann dabei aus eigener Erfahrung sprechen. "Wir hatten die gleiche Situation", erinnerte der Nürtinger an den Corona-Ausbruch bei den Kurpfälzern im November: "Allerdings hatten wir damals vor der Englischen Woche nur zwei Trainingstage. Ich glaube, dass sie gut aufgestellt sind."

Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte geht Schwartz mit guten Gefühlen an. "Ich hatte mit dem Verein zweieinhalb sehr erfolgreiche Jahre und freue mich, alte Bekannte zu treffen."

Den KSC, so Schwartz, erwarte er "sehr ballsicher und vorne gefährlich" – insbesondere bei "Standards müssen wir höllisch aufpassen."

Bereits mit einem Unentschieden könnten die Sandhäuser (16./20 Punkte) an Fortuna Düsseldorf (15./20 Punkte) vorbeiziehen, mit einem Sieg könnten die Schwarz-Weißen auch die Karlsruher (11./26 Punkte) in den Abstiegskampf verwickeln. "Die Liga ist noch enger zusammengerückt", sagte Schwartz: "Wenn man nicht 100 Prozent abruft, verliert man."

Auch, wenn nach dem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen Aue "allen ein Stein vom Herzen gefallen" sei und die "Stimmung in der Mannschaft gelöst war". In Karlsruhe, forderte Schwartz "muss jetzt der nächste Schritt folgen".

Das wäre dann in Sachen Klassenerhalt eher ein großer als ein kleiner.

So könnten sie spielen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull - Soukou, Ajdini, Bachmann, Kinsombi - Testroet.