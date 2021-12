Sandhausens Arne Sicker will bei seinem Ex-Klub in Kiel „unbedingt gewinnen.“ Foto: dpa

Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen muss zum Jahres-Endspurt Gas geben. Sonst droht dem Vorletzten der 2. Fußball-Bundesliga kein schönes Weihnachtsfest, weil er die Nichtabstiegsplätze aus den Augen verlieren könnte.

Schon am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-Vierzehnten Holstein Kiel ist ein Erfolgserlebnis Pflicht. Mit einem Sieg könnte Sandhausen wieder bis auf einen Punkt zu den Nordlichtern aufschließen – bei einer Niederlage allerdings würden die Störche auf sieben Punkte Abstand davonflattern.

Alois Schwartz will sich mit der Frage "Was wäre wenn?" nicht beschäftigen. Optimismus schöpft der Sandhäuser Trainer aus der zweiten Halbzeit im jüngsten Heimspiel gegen Paderborn. "Da hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt", sagt der Coach, "sie hat Wille und Leidenschaft gezeigt." In der Nachspielzeit erzielte Bashkim Ajdini das 1:1 und rettete den Kurpfälzern einen Punkt, der am Ende ganz wichtig sein kann.

Mit etwas Glück wäre sogar mehr möglich gewesen, doch Pascal Testroet vergab einen Handelfmeter kläglich. "Normalerweise verwandelt er die Strafstöße", seufzt Schwartz, "ich glaube, er hat den Ball nicht richtig getroffen." Schade: Wäre der Ausgleich früher gefallen, vermutet der Coach, hätte sein SV Sandhausen das Spiel vollends gedreht.

Am Samstag in Kiel soll seine Mannschaft an die jüngsten 45 Spielminuten anknüpfen. Personell sieht es besser aus als in den letzten Wochen. "Wir haben wieder Alternativen auf der Bank", sagt Schwartz. Gegen Paderborn ersetzte er den verletzten Chima Okoroji durch Arne Sicker, Janik Bachmann durch den offensiven Alexander Esswein. Und auch der wieder genesene Stürmer Daniel Keita-Ruel durfte in den Schlussminuten schon mal wieder reinschnuppern.

Okoroji hat seine Kopfverletzung nach zweieinhalb Tagen Trainingspause auskuriert, ist wieder eine Option auf der linken Außenbahn. Allerdings hat der für ihn eingewechselte Arne Sicker seine Sache so gut gemacht, dass Schwartz die Qual der Wahl hat. Gerade Sicker dürfte doppelt motiviert sein. Als Zwölfjähriger war er nach Kiel gekommen, durchlief alle Jugendmannschaften, wechselte aber 2019 zum Drittligisten MSV Duisburg, weil er an den Platzhirschen van den Bergh und Lenz nicht vorbeikam. "Das ist auf jeden Fall ein spezielles Spiel für mich, weil ich zum ersten Mal als Gegner ins Stadion zurückkehre", sagt der 24-Jährige. Auch seine Familie wird zuschauen. "Meine Ansprüche für das Spiel sind hoch, ich will dort unbedingt gewinnen", sagt Sicker.

Große Änderungen, erklärt Alois Schwartz, will er allerdings nicht vornehmen. Neben den Langzeitverletzten Rick Wulle, Julius Biada und Tim Kister fällt noch Christian Conteh wegen muskulären Problemen aus.

Die Kieler Störche klopften in der vergangenen Saison an der Tür zur Bundesliga an, scheiterten in der Relegation aber am 1. FC Köln. Der Start in die neue Runde war holprig, doch zuletzt gab’s an der Förde immerhin zwei Heimsiege gegen Bremen und Dresden. "Kiel ist eine Mannschaft, die sich sehr über den Ballbesitz definiert", sagt Schwartz. Sein Matchplan: Den Gegner nicht in den eigenen Strafraum kommen lassen, schnell umschalten und seine Chancen nutzen.

50 Fans werden die Mannschaft an die Ostsee begleiten. Die Daheimgebliebenen können die Partie im SVS-Fanradio verfolgen. Die Reportage beginnt gegen 13.20 Uhr. Infos unter www.svs1916.de

So könnte Sandhausen beginnen: Drewes – Diekmeier, Höhn, Zhirov, Sicker – Zenga, Bachmann – Ajdini, Ritzmaier, Soukou – Testroet.

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.16 Uhr

Okoroji nach Kopfverletzung wieder einsatzbereit

Sandhausen. (dpa/lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen kann im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Wochenende wieder auf Linksverteidiger Chima Okoroji zurückgreifen. Der 24-Jährige war zuletzt beim 1:1 gegen Paderborn mit einer Kopfverletzung ausgewechselt worden und musste in dieser Woche zwei Tage lang mit dem Training aussetzen, wie Alois Schwartz am Donnerstag mitteilte. Inzwischen sei Okoroji aber wieder einsatzfähig. Da gegen Paderborn aber auch der früh für Okoroji eingewechselte Ex-Kieler Arne Sicker eine ordentliche Leistung zeigte, könnte auch er an diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen seinen Ex-Club eine Option von Anfang an sein.

Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde trennen die beiden Mannschaften vier Punkte, entsprechend bitter wäre eine Niederlage für den Tabellen-17. aus Sandhausen. Trainer Schwartz macht sich nach eigenem Bekunden aber keine Sorgen, dass der SVS den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen verlieren könnte. "Wir wollen uns damit erst gar nicht beschäftigen", sagte er. "Die Mannschaft hat besonders in der zweiten Halbzeit gegen Paderborn gezeigt, was in ihr steckt. Das sollte die Basis für unsere nächsten Auftritte sein."

Hilfreich ist es auch, dass Sandhausen in personeller Hinsicht generell aufatmen kann. In Julius Biada, Rick Wulle und Tim Kister fallen aktuell nur noch drei Spieler längerfristig aus.