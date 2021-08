Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen kämpft an zwei Fronten. Am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) will der Fußball-Zweitligist bei Erzgebirge Aue den Negativtrend stoppen, den ersten Sieg dieser Saison und den ersten Auswärtserfolg seit achteinhalb Monaten einfahren. Und zwei Tage darauf soll ein Gespräch mit den Fans stattfinden, die mit einer Banner-Aktion beim letzten Heimspiel die Sportliche Leitung und Vereinsführung heftig attackiert hatten (wir berichteten, lesen Sie dazu auch unser "Aufgespießt" auf dieser Seite).

"Wir nehmen die Kritik ernst, auch wenn uns die Art und Weise sowohl bei der Darstellung als auch von der Wortwahl her überrascht hat und nicht zum Miteinander beim SV Sandhausen passt", verlas Pressesprecher Markus Beer eine Klubmitteilung, "wir sind unmittelbar mit den Fans in den Dialog getreten und werden diesen am Dienstag mit dem erweiterten Kreis der Fanklubs weiterführen."

Von Nachfragen bat Beer abzusehen. Auch Stefan Kulovits winkte ab. "Wir haben wirklich andere Sorgen und konzentrieren uns ganz auf das Sportliche", sagte der Trainer, "das darf uns nicht betreffen und es darf auch keine Ausrede sein." In Aue trifft der SV Sandhausen nämlich auf einen Gegner, bei dem es ebenfalls viele Wechsel gab, der seinen besten Torjäger Pascal Testroet verloren hat (an Sandhausen) und den man am Ende der Saison hinter sich lassen sollte. Umso überraschter war auch Kulovits über die drei bisherigen Unentschieden der Sachsen gegen Nürnberg (0:0), St. Pauli (0:0) und Schalke (1:1). "Damit haben die Auer bewiesen, dass sie konkurrenzfähig sind", sagte "Kulo".

Einen Grund, den Gegner kleinzureden, haben die Sandhäuser ohnehin nicht. In den letzten drei Jahren gab’s meistens Haue von Aue. Von den letzten sechs Begegnungen wurden fünf verloren, eine endete Unentschieden. Der letzte Sieg gegen die Veilchen war im September 2018 – damals noch mit dem Spieler Stefan Kulovits. "Wir haben uns gegen die immer schwer getan", sagte der Coach. Trotz mancher Veränderungen hätten die Auer ihre zentrale Achse mit Torwart Männel, Abwehr-Routinier Gonther, den Mittelfeldleuten Riese und Fandrich sowie Stürmer Nazarov behalten, um die herum sich eine junge, dynamische Mannschaft entwickelt habe.

Die Sandhäuser Mannschaft muss sich dagegen noch entwickeln. Mit Christian Conteh kam am Mittwoch der 13. Neuzugang. Der schnelle und offensive Flügelspieler wird die Reise ins Erzgebirge mitmachen. "Er kommt aus der Spielpraxis, hatte in Rotterdam eine ordentliche Vorbereitung", sagte Kulovits. Vor allem aber hat der beim FC St. Pauli ausgebildete 21-Jährige Zug zum Tor. Eine Leidenschaft, die man in den bisherigen Spielen vermisst hat. Dem SVS ist noch kein einziger Saisontreffer gelungen.

Während gegen den Karlsruher SC der Fokus auf dem Toreverhindern lag – was beim 0:0 auch gelungen ist – war der Schwerpunkt in dieser Trainingswoche das Toreschießen. Dabei mithelfen soll Marcel Ritzmaier, der gegen den KSC "ein belebendes Element" (so Kulovits) war und auch die meisten Schüsse aufs Tor verzeichnete. Dennis Diekmeier, Julius Biada und Pascal Testroet müssen wohl noch mal passen. In dieser Woche habe ein Spezialist die Muskelverletzungen des Trios untersucht, sagte Kulovits. Testroet hat zwar wieder mittrainiert, das Risiko, ihn zu früh zu bringen, wolle man aber nicht eingehen – selbst wenn es gegen den Ex-Klub des Torjägers geht.

So könnte Sandhausen spielen: Drewes – Ajdini, Höhn, Zhirov, Okoroji – Bachmann – Zenga, Sicker, Ritzmaier, Esswein – Keita-Ruel.