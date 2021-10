Von Christoph Offner

Sandhausen. Ob Alois Schwartz in seiner Freizeit gerne Schiffe versenken spielt, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass der Trainer des SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Rostocker Ostsee-Stadion die Hansa-Kogge zum Kentern bringen will.

Bei diesem Unterfangen kann Schwartz wieder auf Kapitän Dennis Diekmeier, Pascal Testroet und Christian Conteh zurückgreifen. Das Trio habe in der zweiwöchigen Länderspielpause den Trainingsrückstand aufgeholt, im Kurztrainingslager in Bad Wörishofen "alle Einheiten voll mitgemacht" und sei "eine Option für die Startelf". Verzichten muss er gegen den F.C. Hansa neben den Langzeitverletzten Julius Biada (Wadenprobleme) und Rick Wulle (Schulter-OP) auf Carlo Sickinger (Erkältung) und Gianluca Gaudino (Folgen einer Corona-Erkrankung).

"Haben viele Gespräche geführt"

"Sie sind sehr spielstark, agieren aggressiv", warnt Schwartz vor dem Aufsteiger: "Da gilt es richtig dagegenzuhalten." Das Team von Trainer Jens Härtel hat als 14. der Zweitliga-Tabelle nach neun Spieltagen zehn Punkte auf der Habenseite. Der SVS belegt mit sieben Punkten derzeit den Relegationsrang 16 – von einem richtungsweisenden Spiel wollte Schwartz dennoch nicht sprechen: "Wir schauen auf unsere Leistung. Wenn die Leistung stimmt, werden auch die Ergebnisse kommen. Wir müssen es schaffen Konstanz in unser Spiel zu bringen."

Das gelang dem 54-Jährigen bislang nicht. Nach einem verheißungsvollen 2:1-Sieg bei Hannover 96 zum Einstand, setzte es in der zweiten Partie unter Schwartz’ Regie eine deftige 1:6-Pleite gegen den SV Darmstadt 98. "Das ist auch mit Abstand schwer zu erklären, das war ein kompletter Systemabsturz", sagte Schwartz über die zweite Halbzeit gegen die Lilien: "Aber wir haben das im Trainingslager aufgearbeitet, haben darüber gesprochen." In den drei Tagen in Bad Wörishofen im Allgäu war der gebürtige Nürtinger nicht nur als Trainer sondern auch als Psychologe gefordert. "Wir haben viele Gespräche geführt. Ich habe die Mannschaft besser kennenlernen können, die Mannschaft hat mich besser kennenlernen können – das war wichtig." Inhaltlich hat Schwartz den Schwerpunkt vor allem auf die Physis und das Defensivverhalten gelegt, um an der Ostsee "die Gegentorflut einzudämmen".

Eine "Benchmark" wie es sie für das entlassene Trainerduo Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger von Präsident Jürgen Machmeier gab (Kulovits: "Es hatte geheißen, wir bekommen mindestens bis zum zehnten Spieltag Zeit") gibt es für Schwartz indes nicht. "Das ist nicht der Fall", sagte der neue SVS-Coach und fügte an: "Darüber denke ich aber auch nicht nach. Ich denke jetzt erst einmal an Rostock."

Nach einem Beschluss der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern von Dienstag, darf der Ostklub beim Gastspiel der Kurpfälzer sein Zuschauer-Kontingent von 14 500 auf 21 750 Zuschauer erhöhen. Schwarz freut sich einerseits auf "die Leidenschaft der Fans und die Atmosphäre im Stadion", doch andererseits gelte es für den SVS gegen Hansa mit dem zwölften Mann im Rücken erst recht "mental frisch zu sein und ruhig zu bleiben".

Eine Blaupause dafür, wie sich der Hardtwald-Rückkehrer sein Team vorstellt, hat der 4:1-Sieg im Test gegen Bundesligist VfB Stuttgart vor der Abreise ins Kurztrainingslager geliefert: "Sehr konzentriert, sehr aggressiv" sei man gegen die Schwaben gewesen, habe "kaum Tormöglichkeiten zugelassen" sei "selber nach vorne sehr aktiv gewesen".

Das wünscht sich Schwartz auch gegen den F.C. Hansa. Gegen einen Dreier an der Ostsee – frei nach dem Motto "Treffer, versenkt" – hätte Schwartz sicher nichts einzuwenden.

So könnten sie spielen: Drewes - Diekmeier, Zhirov, Höhn, Okoroji - Bachmann, Ritzmaier, Ouahim - Conteh, Testroet, Soukou.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 19.13 Uhr

Leistungsträger melden sich zurück

Sandhausen. (dpa/lsw) Ein Trio um Kapitän Dennis Diekmeier steht beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen vor der Rückkehr in den Kader. Trainer Alois Schwartz sagte am Freitag, dass Diekmeier sowie die beiden Neuzugänge Christian Conteh und Pascal Testroet schon zuletzt im Kurztrainingslager die Einheiten vollumfänglich absolvieren konnten und somit Optionen für das Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger FC Hansa Rostock sind. Diekmeier soll der zuletzt wackligen Defensive, die beim 1:6 gegen den SV Darmstadt 98 häufig falsche Entscheidungen traf, Stabilität verleihen.

Beim 4:1-Testspielsieg gegen den VfB Stuttgart sah der Coach zuletzt viele positive Dinge, allerdings musste er erst einmal die Liga-Pleite verdauen: "Das Spiel gegen Darmstadt war ein schwer zu erklärender Systemabsturz. In Rostock wollen wir in erster Linie die Gegentor-Flut eindämmen und über 90 Minuten dagegenhalten."

Es sei zudem wichtig gewesen, sich in der Länderspielpause besser kennenzulernen. "Wir haben viele Gespräche geführt, um mental frisch zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir konzentriert auftreten werden", sagte Schwartz, der auf den erkälteten Carlo Sickinger verzichten muss. Außerdem erlitt Gianluca Gaudino nach seiner Corona-Erkrankung einen Rückschlag. Julius Biada und Rick Wulle fehlen verletzt.