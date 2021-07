Von Claus Weber

Sandhausen. Als Dennis Diekmeier am Mittwochabend um kurz vor sechs auf die Haupttribüne im Hardtwaldstadion schaute, lächelte er zufrieden. "Ich freue mich riesig, dass wieder Zuschauer da sind, ich bin ein Spieler, der von Emotionen lebt, deshalb freue ich mich auf die Rückkehr der Fans am meisten", sagte der alte und neue Kapitän des SV Sandhausen beim ersten öffentlichen Training des Fußball-Zweitligisten.

Rund 400 Zaungäste waren zur Vorstellung der neuen Mannschaft gekommen – und mussten sich an viele neue Gesichter gewöhnen. 15 Spieler gingen weg, elf kamen. Ein gewaltiger Umbruch. "Wir stehen vor einer sehr spannenden Aufgabe", sagte Stefan Kulovits, der gemeinsam mit Gerhard Kleppinger vom Co-, zum Interims- und nun zum Cheftrainer aufgestiegen ist.

Die Krux: Nicht alle Neuen sind schon seit Beginn der Vorbereitung vor knapp vier Wochen dabei. Das drückte sich auch in den Testspielen aus. Zwei Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber. "Dafür, dass es so viele Wechsel gab, waren es wenige Spiele", erklärte Stefan Kulovits, warum an diesem Mittwoch (18 Uhr) beim pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim noch eine weitere Testpartie hinzugefügt wird: "Wir wollen Selbstvertrauen tanken und zu Toren kommen."

Es sei noch Luft nach oben, erklärte auch Gerhard Kleppinger. "Wir wissen, woran wir bis Sonntag nachzuarbeiten haben: Abläufe einspielen, Tore erzielen, Tore verhindern." Noch drei bis vier Wochen könne es dauern, bis alles aufeinander abgestimmt sei, meinte "Kleppo" – das sei aber bei den Konkurrenten auch nicht viel anders.

Von Vorteil sei deshalb, dass Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) mit einem Heimspiel gegen Ex-Bundesligist Fortuna Düsseldorf beginnen dürfe. Denn in der Vorsaison wurden fast nur im eigenen Stadion die Punkte zum knapp geschafften Klassenverbleib gesammelt. In der Heimtabelle war Sandhausen starker Siebter – auswärts dagegen abgeschlagenes Schlusslicht.

Das zweite deutliche Manko in der letzten Runde: Etliche Punkte wurden in der Schlussphase hergeschenkt. Ob es ein mentales Problem war oder an der Fitness lag? Mit David Lechner haben die Sandhäuser jedenfalls einen neuen Fitness- und Reha-Coach verpflichtet, der am Dienstagabend den ersten Teil des Trainings leitete, an dem Tim Kister nicht teilnehmen konnte und Neuzugang Christian Kinsombi nur Laufeineinheiten absolvierte.

Dafür waren Kapitän Dennis Diekmeier, Spielmacher Julius Biada und Ersatztorwart Rick Wulle nach ihren langwierigen Verletzungen wieder dabei.

Ob es bei allen dreien schon für Sonntag gegen Düsseldorf reicht? Eher unwahrscheinlich. Die Anfangsformation stehe noch nicht fest, sagte Gerhard Kleppinger, der auch noch die letzten Eindrücke heute in Mechtersheim in seine Entscheidung einfließen lassen will.

Der SVS darf laut Corona-Verordnung das Stadion zu 50 Prozent auslasten, rechnet zum Auftakt allerdings nicht mit 7500 Zuschauern. "Viele werden abwarten, wie sich alles entwickelt", sagte Geschäftsführer Volker Piegsa, der gegen Düsseldorf auf 4000 Fans hofft, die einen 3G-Nachweis (getestet, genesen, geimpft) vorlegen müssen.

Weitere Infos gibt es im Laufe des Mittwochs auf www.svs1916.de.